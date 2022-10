La Canadienne Maggie Mac Neil remporte l’or record au 100 m papillon à la Coupe du monde à Toronto

Des dizaines d’enfants se sont penchés sur la balustrade de la galerie du Centre sportif panaméricain de Toronto, criant à leurs héros de la natation, implorant un autographe.

« Magie ! » « Kylie ! “Penny!” “Été!” « Sydney ! »

Le chœur de jeunes voix a été à son apogée lorsque Maggie Mac Neil, de London, en Ontario, a remporté le 100 mètres papillon féminin en 54,78 secondes dimanche pour établir un record de la Coupe du monde et battre son propre record canadien.

Le champion olympique et mondial en titre en petit bassin a également terminé le week-end en tant que vainqueur du classement général, avec 58,5 points.

Il s’agissait de la troisième victoire de la compétition pour Mac Neil après être monté sur le podium du 50 m dos vendredi et du 50 m papillon samedi.

“Cela me rend si fier”, a déclaré Mac Neil, 22 ans, sur la terrasse de la piscine alors que les enfants l’appelaient. “Je suis encore en train de m’habituer à mon rôle, mais j’espère rendre tout le monde fier.

“Cela signifie tellement d’avoir leur soutien, et c’est génial de les avoir applaudis dans la foule ce week-end.”

La Suédoise Louise Hansson (55,02) et la Brésilienne Giovanna Tomanik Diamante (57,41) ont complété le podium du 100 mètres papillon féminin.

Katerine Savard (57,68) de Pont-Rouge, au Québec, a terminé quatrième.

Le Canada a terminé avec cinq médailles d’or, neuf d’argent et sept de bronze à la Coupe du monde, juste derrière les États-Unis.

Bien que le site de 2 300 places ait accueilli les essais olympiques canadiens l’été dernier avant les Jeux de Tokyo, les galeries d’observation étaient alors vides en raison des protocoles COVID-19. Ce week-end, cependant, les tribunes étaient pleines.

L’Américaine Beata Nelson (2:00.50) a remporté la médaille d’or au 200 mètres dos féminin, les Canadiennes prenant les trois places suivantes.

Kylie Masse de LaSalle, Ont., a décroché l’argent en 2:02.21, Summer McIntosh de Toronto (2:02.85) a décroché le bronze et Ingrid Wilm de Calgary a terminé juste derrière le podium en 2:02.94.

Masse est maintenant quatrième au classement général féminin de la saison. Elle espère que l’événement inspirera les jeunes enfants à poursuivre leurs rêves et à voir ce qu’ils peuvent accomplir en natation.

“Je pense que c’est le but ultime”, a déclaré Masse après avoir signé des bonnets de bain, des flotteurs, des drapeaux et même des manteaux d’hiver. “Ce serait incroyable de voir la natation au Canada ressembler au hockey ou au soccer ou au baseball, au basketball.

“Je pense que c’est quelque chose que nous espérons tous et espérons que nous pourrons laisser un impact et un héritage dans ce sport afin que la natation devienne plus populaire au Canada.”

Nelson a également remporté l’or au 200 m QNI féminin en 2:05.08 pour terminer deuxième du classement général féminin du week-end avec 58,3 points. Sydney Pickrem, d’Halifax, a terminé deuxième en 2:05,23 et McIntosh a remporté sa deuxième médaille de la journée en 2:06,57.

Bailey Andison de Smiths Falls, en Ontario, a terminé quatrième, Kelsey Wog de Winnipeg a terminé cinquième, Ashley McMillan de Penticton, en Colombie-Britannique, a terminé sixième, Ella Jansen de Burlington, en Ontario, a terminé septième et Mary-Sophie Harvey de Laval, au Québec, a terminé huitième.

Pickrem s’est entraîné dans l’établissement de l’est de Toronto pendant près de 18 mois pendant les jours les plus lourds de la pandémie. Elle a dit que c’était excitant de finalement concourir devant des partisans canadiens et de montrer à quel point le programme de Natation Canada a progressé au cours des quatre dernières années.

“Je pense que c’est incroyable pour le Canada de voir ce haut niveau de compétition”, a-t-elle déclaré après avoir signé des autographes. “Savoir que le Canada est de la partie et nous l’avons été au cours des deux dernières années et c’est vraiment cool de le ramener à la maison pour eux.”

Parmi les autres résultats canadiens notables, citons Javier Acevedo, de Toronto, qui a terminé quatrième au 100 mètres dos masculin, Josh Liendo, de Markham, en Ontario, qui a terminé sixième au 50 mètres papillon masculin, Sophie Angus qui s’est classée septième au 50 mètres brasse féminin, et Mac Neil a terminé cinquième au 100 mètres libre féminin.

Indianapolis accueillera la prochaine étape de la Coupe du monde du 3 au 5 novembre.

