La Canadienne Kimberly Polman arrêtée après avoir été rapatriée d’un camp de détention syrien pour les familles des combattants de l’Etat islamique

La Canadienne Kimberly Polman a été arrêtée après son arrivée au Canada suite à son rapatriement d’un camp de détention en Syrie, selon son avocat.

Polman est détenu depuis trois ans au camp de détention syrien d’al-Roj pour les familles des combattants de l’Etat islamique. Elle s’est rendue en Syrie en 2015 après avoir épousé un combattant de l’Etat islamique en ligne et a déclaré qu’elle se trouvait dans un “endroit terrible” à l’époque.

Son avocat Lawrence Greenspon a confirmé à CBC News que Polman est arrivée à Montréal mercredi matin et est en route pour Abbotsford, en Colombie-Britannique.

Polman a été arrêté en vertu de l’article 810 du Code criminel, a déclaré Greenspon – un engagement de ne pas troubler l’ordre public ou une ordonnance du tribunal utilisé pour empêcher les gens de commettre ou de récidiver des crimes, ce qui les oblige à accepter des conditions spécifiques pour maintenir la paix.

Au total, deux femmes et deux enfants ont maintenant été rapatriés d’un camp de détention dans le nord-est de la Syrie qui détient des femmes ayant des liens présumés avec l’EIIS et leurs enfants, a confirmé Affaires mondiales Canada mercredi matin.

“Le Canada remercie l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie pour sa coopération et reconnaît ses efforts pour fournir des soins aux personnes détenues dans une situation de sécurité extrêmement difficile et des circonstances défavorables”, a écrit Affaires mondiales Canada dans une déclaration à CBC News.

Affaires mondiales a déclaré que les États-Unis avaient aidé à l’opération. On ne sait toujours pas exactement quel rôle le Canada a joué dans le rapatriement des quatre Canadiens.

Au moins 2 Canadiennes et leurs enfants ont quitté le camp de détention de l’Etat islamique Au moins deux femmes, ainsi que leurs enfants, ont quitté un camp de détention de l’EIIS en Syrie et devraient rentrer au Canada cette semaine, a appris CBC News. On ne sait pas quel rôle le Canada a joué dans l’effort de rapatriement.

La position du Canada a été que, pour des raisons de sécurité, il n’enverrait pas d’assistance consulaire pour rencontrer ces femmes, même si un certain nombre d’autres pays occidentaux l’ont fait. La France a rapatrié 40 enfants et 15 femmes des camps gérés par les Kurdes en Syrie la semaine dernière.

Affaires mondiales Canada a déclaré qu’en raison de problèmes de confidentialité, il “ne peut pas partager les détails du rapatriement pour des raisons de sécurité opérationnelle” ou l’identité des personnes ramenées à la maison.

Le rapatriement de Polman intervient huit mois après que des experts des droits de l’homme des Nations Unies ont exhorté le Canada à rapatrier Polman et ont déclaré que ses conditions répondaient à la définition de “torture, traitement cruel, inhumain et dégradant”.

Problèmes de santé cités

“Sa santé est très mauvaise et elle est dans une situation et un état de santé très, très précaires et je suis certain que c’est en grande partie la raison pour laquelle elle est ramenée à la maison”, a déclaré Greenspon.

Polman s’est qualifié pour une “assistance extraordinaire” dans le cadre d’une nouvelle politique adoptée l’année dernière par Affaires mondiales Canada pour ceux qui ne pouvaient pas être traités en Syrie pour des conditions médicales potentiellement mortelles, selon Greenspon.

CBC News a interrogé mardi le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, sur la participation du gouvernement aux derniers efforts de rapatriement. “Nous ne parlons d’aucun cas individuel”, a-t-il répondu.

“Soutenir un groupe terroriste, que ce soit ici ou à l’étranger, est une infraction pénale grave”, a déclaré Mendicino mardi. “Ceux qui se livrent à ce genre d’activité seront confrontés à toute la force de la loi.”