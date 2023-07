La Canadienne Jessie Fleming devrait jouer le match décisif de mercredi contre l’Irlande à la Coupe du monde féminine

Ayant besoin de points pour garder son rêve de Coupe du monde en vie, le Canada doit faire de son mieux mercredi contre l’Irlande après la frustration d’un match nul sans but contre le Nigeria en ouverture du tournoi.

« Nous cherchons à réaliser une performance dominante », a déclaré l’arrière canadienne Ashley Lawrence.

Avec seulement un point en banque et l’Australie, numéro 10, qui attend son dernier match du groupe B à Melbourne, les Canadiens, classés au septième rang, doivent passer à la vitesse supérieure. Avec des joueurs clés manquants et d’autres à court de temps de jeu après de longues absences pour blessures, le Canada a semblé légèrement décalé face au Nigéria, 40e.

Ce résultat a accru la pression pour le match contre l’Irlande, numéro 22.

« Nous savons que nous ne voulons absolument pas quitter ce terrain (mercredi) sans ces trois points », a déclaré l’entraîneur du Canada Bev Priestman. « C’est une opportunité incroyable pour nous de faire un pas en avant. »

REGARDEZ : Coach Priestman explique pourquoi le Canada doit être lucide contre l’Irlande :

L’entraîneur du Canada Bev Priestman explique pourquoi le Canada doit être lucide contre l’Irlande Le Canada affrontera l’Irlande à la Coupe du monde féminine, mercredi à 8 h HE.

Les Irlandais ne vous faciliteront pas la tâche. L’Australie avait besoin d’un penalty pour battre une équipe irlandaise têtue et bien entraînée 1-0 lors de son match d’ouverture. Et les Irlandais ont pressé fort alors que le chrono s’achevait, utilisant leurs prouesses sur coups de pied arrêtés pour créer une finale tendue.

« C’est une équipe pleine de cœur, d’esprit et de passion », a déclaré Priestman. « Ce que je sais, c’est que lorsque nous sommes testés par des équipes comme celle-là, vous voyez souvent le meilleur de cette équipe. »

Regardez Soccer North en direct le mercredi 26 juillet à 10 h 30 HE le cbcsports.ca et la chaîne YouTube de CBC Sports pour l’analyse d’après-match du Canada contre l’Irlande avec Andi Petrillo et Diana Matheson.

Priestman a félicité l’Irlande pour ce qu’elle a appelé son état d’esprit « Nous ferons tout ce qu’il faut pour ne pas concéder ».

Cet incendie a été montré par la défenseure centrale irlandaise Louise Quinn, qui a mis son corps en jeu contre les Matildas. Le défenseur de Birmingham City, qui compte 105 sélections, est sorti du match avec un œil au beurre noir et une botte de marche.

C’est une blessure au pied « qui n’est pas très simple », selon la sélectionneuse irlandaise Vera Pauw. « Nous pensons qu’elle peut jouer. Elle va s’entraîner et nous verrons jusqu’où elle ira. »

Il y avait de meilleures nouvelles du Canada sur Jessie Fleming, l’influent milieu de terrain de Chelsea qui a raté le match contre le Nigeria en raison d’un problème au mollet.

« Jessie s’est entièrement entraînée (lundi). Nous avons encore une séance avant (mercredi), mais attendez-vous à ce que Jessie soit disponible », a déclaré Priestman.

Pauw aussi.

« Fleming jouera (mercredi) », a-t-elle déclaré.

Avec 115 sélections à son actif, Fleming, 25 ans, offre sang-froid et créativité en plus d’être une tireuse de penalty fiable. Le Canada aurait pu l’utiliser contre le Nigeria dont la gardienne, Chiamaka Nnadozie du Paris FC, a réalisé un arrêt de classe mondiale au début de la deuxième mi-temps pour arrêter le tir au but de Christine Sinclair.

REGARDER | Laisser Christine Sinclair prendre le penalty contre le Nigeria était-il une erreur ?

Laisser Christine Sinclair prendre le penalty contre le Nigeria était-il une erreur ? | Football Nord L’hôte Andi Petrillo est rejoint par l’ancienne gardienne canadienne Stephanie Labbé pour réagir au Canada contre le Nigeria lors de la Coupe du monde féminine.

Les Canadiennes ressentent déjà l’absence de la polyvalente Janine Beckie, une attaquante qui fait la différence qui est de retour chez elle après une opération au genou, et de la vétéran milieu de terrain défensif Desiree Scott, qui a perdu sa course contre la montre sur blessure.

Un autre point d’interrogation s’est posé lors de la séance d’entraînement du Canada mardi lorsque le défenseur central vétéran Kadeisha Buchanan n’a pas pris part à la partie ouverte aux médias. Buchanan devait apparaître avec Priestman lors de la première conférence de presse, mais a été remplacé par Lawrence avec Canada Soccer, en annonçant le changement plus tôt dans la journée, sans fournir d’explication.

L’Irlande sera tout aussi motivée que le Canada. Une défaite, couplée à l’Australie évitant la défaite contre le Nigeria jeudi, et les Irlandais sont éliminés de l’avancement de sa première Coupe du monde.

« Si vous jouez un match comme celui-ci contre le champion olympique, vous devez rester réaliste », a déclaré Pauw. « Mais il est clair que si nous voulons passer par ce groupe, nous avons besoin d’un résultat. C’est clair

« Si nous gagnons, nous l’avons entre nos mains. Si nous avons un match nul, nous dépendons d’autres résultats même si nous gagnons contre le Nigeria (lors du dernier match de groupe). »

REGARDER : Ashley Lawrence sur les leçons tirées du tirage au sort avec le Nigeria :

Ashley Lawrence parle des leçons apprises lors du match nul contre le Nigeria à la Coupe du monde féminine Le défenseur canadien envisage également son deuxième match du tournoi contre l’Irlande.

Alors que mercredi marque le 29e match en carrière des Canadiennes au tournoi et seulement le deuxième pour l’Irlande, Priestman regarde au-delà des chiffres.

« Nous devons respecter l’Irlande. En fin de compte, vous avez vu des équipes du top 10, des équipes qui ont remporté une Coupe du monde, aller les battre seulement 1-0 », a-t-elle déclaré. « Nous n’entrons en aucun cas dans ce match en pensant que ce sera un match facile. J’ai vu leur niveau de passion et d’esprit.

« Mais nous savons exactement ce que nous devons faire et j’espère que notre qualité et notre expérience pourront nous aider à le faire. »

Il semble qu’elle espérait qu’une aide visuelle pourrait également aider.

Lawrence a confirmé que Priestman avait montré à l’équipe une photo de l’équipe masculine d’Argentine après avoir remporté la Coupe du monde au Qatar, notant que l’équipe sud-américaine avait perdu son premier match du tournoi (2-1 contre l’Arabie saoudite) mais avait rebondi pour tout gagner.

Les buts ont été difficiles à trouver pour les deux équipes ces derniers temps. Les Canadiennes ont été tenues sans but dans trois de leurs cinq sorties cette année, surclassées 7-3.

L’Irlande n’a marqué que lors d’un seul de ses six derniers matches, surclassé 9-3 au cours de cette période, les seuls buts étant venus lors d’une victoire 3-2 contre la Zambie n ° 77 le mois dernier à Dublin. Et tandis que les Irlandais ont dominé leur adversaire 26-4 en huit matches dans son groupe de qualification pour la Coupe du monde, 20 de ces buts sont survenus en deux matches contre la Géorgie n ° 126.

Les principales joueuses irlandaises sont la gardienne de but Courtney Brosnan (Everton) et les milieux de terrain Katie McCabe (Arsenal) et Denise O’Sullivan (North Carolina Courage), les trois dernières lauréates du prix du meilleur joueur international irlandais de l’année.