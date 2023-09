La Canadienne Gabriela Dabrowski remporte son premier titre en double féminin lors d’un événement majeur et s’impose à l’US Open

Gabriela Dabrowski, d’Ottawa, a remporté dimanche son premier titre du Grand Chelem en double féminin lorsqu’elle et sa partenaire Erin Routliffe ont remporté la finale de l’US Open en deux sets.

Dabrowski et Routliffe ont battu l’Allemande Laura Siegemund et la Russe Vera Zvonareva 7-6 (11), 6-3 au stade Arthur Ashe de New York.

Dabrowski a remporté les couronnes en double mixte à l’Open d’Australie en 2018 et à l’Open de France en 2017.

La Canadienne de 31 ans peut désormais remporter l’US Open parmi ses titres du Grand Chelem, cette fois en double féminin.

REGARDER | Dabrowski remporte le 1er titre en double féminin du Grand Chelem :

Il s’agissait du premier titre du Grand Chelem pour Routliffe, née en Nouvelle-Zélande, mais qui a grandi à Caledon, en Ontario, et qui avait déjà concouru pour le Canada.

Dabrowski et Routliffe, qui ont débuté leur partenariat le mois dernier, ont sauvé huit des neuf balles de break qu’ils ont affrontées au cours d’un match qui a duré deux heures et 14 minutes.

« Merci à Gabby d’avoir joué avec moi. Elle a vraiment pris une chance avec moi et je l’apprécie vraiment et je l’aime pour cela », a déclaré Routliffe lors de leur entretien sur le terrain. « Et évidemment, j’espère que nous pourrons obtenir de nombreux excellents résultats à l’avenir. »

Un bris d’égalité rempli de drames

Siegemund et Zvonareva, qui ont remporté la compétition de double féminin de l’US Open 2020, n’ont réussi à convertir aucune des cinq occasions de break dont elles disposaient dans un premier set très disputé qui a nécessité un bris d’égalité rempli de drames.

Un début rapide du bris d’égalité a donné à Dabrowski et Routliffe une avance de 4-0, mais Siegemund et Zvonareva sont revenus en force pour porter le score à 4-4 et ont même gagné deux points de set, mais ce sont le Canadien et le Néo-Zélandais qui l’ont décroché lors de leur quatrième set. indiquer.

Dabrowski et Routliffe ont pris cet élan dans le deuxième set où ils ont rapidement réussi un double break pour une avance de 3-0 qui les a mis sur la bonne voie alors qu’ils ont continué à briser à nouveau lorsqu’ils ont clôturé le match avec leur troisième point de championnat.

« Merci à Erin. Vous avez également tenté ma chance », a déclaré Dabrowski. « Je suis vraiment, vraiment fier de la façon dont nous nous sommes soutenus les uns les autres contre vents et marées au cours des deux dernières semaines.

« Je pense que nous nous sommes beaucoup améliorés même depuis le premier tournoi que nous avons joué à Montréal. »

12e Grand Chelem consécutif pour De Groot

Diede de Groot a remporté son 12e titre consécutif du Grand Chelem en simple en fauteuil roulant, battant Yui Kamiji 6-2, 6-2 lors de la finale féminine de l’US Open.

La star néerlandaise a complété son troisième Grand Chelem consécutif sur une année civile, dont un Golden Slam en 2021, lorsqu’elle a également remporté la médaille d’or paralympique. De Groot a remporté six titres consécutifs à l’US Open et 20 titres majeurs en simple au total – même si elle ne compte pas.

« J’aimerais vraiment ne pas trop m’inquiéter à ce sujet, car alors vous allez commencer à penser: ‘Oh, je veux atteindre ceci ou je veux atteindre cela », a-t-elle déclaré. « Je veux vraiment me concentrer sur mon jeu, et c’est ce que j’ai fait aujourd’hui. C’est donc ce dont je suis vraiment fier.

« Mais je pense que ce dont je suis vraiment fier est d’être aussi constant. Être capable de le faire plusieurs fois dans l’année. »

De Groot n’a pas perdu un match en simple du Grand Chelem depuis sa chute en demi-finale de Roland-Garros en 2020.