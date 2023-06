La Canadienne Fernandez et sa partenaire américaine se dirigent vers la finale du double féminin de Roland-Garros

Le rêve de titre du Grand Chelem de Leylah Fernandez est désormais à portée de main.

Fernandez et sa partenaire américaine Taylor Townsend ont époustouflé les deuxièmes têtes de série Coco Gauff et Jessica Pegula, 6-0, 6-4 lors des demi-finales du double féminin de Roland-Garros vendredi. Ils affronteront ensuite le duo non classé Hsieh Su-Wei de Taïwan et Wang Xinyu de Chine lors de la finale de dimanche.

Le titre du double féminin serait la première victoire en Grand Chelem de quelque sorte que ce soit pour Fernandez de Laval, au Québec, qui a remporté le championnat du simple junior féminin à Roland Garros en 2019.

« C’est un rêve, peu importe que ce soit en simple, en double ou en double mixte », a déclaré Fernandez. « Tout le monde ici, tous les joueurs qui participent au tournoi ont un rêve : jouer et gagner un Grand Chelem, ramener le trophée à la maison.

« Donc, avoir l’opportunité de jouer dimanche [Court Philippe] Chatrier est excitant, et j’ai hâte de jouer et de partager à nouveau le terrain avec Taylor. »

Explosion dans le grand 💥@leylahfernandez et @TaylorTownsend dominent Gauff/Pegula 6-0, 6-4 pour assurer leur place dans la finale du double féminin. #RolandGarros pic.twitter.com/2SusOK5BpP —@Roland Garros

Townsend était tout aussi excité.

« Honnêtement, je suis tellement fière de la façon dont nous avons pu jouer et performer », a-t-elle déclaré. « J’ai dit à Leylah après le match que c’est ce vers quoi nous nous sommes construits au cours des deux derniers mois, juste nous comprendre pour maintenant si bien nous comprendre et être capable de jouer un tennis aussi bon et constant contre le [No. 2] graines.

« Et je suis vraiment fier de la façon dont nous avons pu mettre notre dernier résultat derrière nous. Nous avons perdu contre Jess et Coco en finale à Miami et nous avons pu en tirer des leçons, nous détacher du résultat et alors il suffit de comprendre et de prendre ce que nous avons appris dans ce match et de l’appliquer à celui-ci. »

Le duo a atteint la finale de l’Open de Miami lors de leur deuxième tournoi ensemble en avril. Fernandez a maintenant transformé les larmes d’une défaite au deuxième tour en simple féminin en acclamations alors qu’elle et Townsend, 27 ans, cherchent à remporter la Coupe Simonne-Mathieu.

Le père et entraîneur de Fernandez, Jorge, et sa sœur cadette, Bianca, sont arrivés à Paris du Portugal où Bianca jouait un événement Challenger de niveau inférieur.

« Je ne les avais pas vus depuis un bon moment, donc ça m’a fait beaucoup de bien d’avoir ma famille ici avec moi », a-t-elle déclaré.

« S’améliorer à chaque tournoi »

Leurs adversaires de la finale de dimanche ne disputent que leur deuxième tournoi ensemble.

Hsieh, à 37 ans et de retour d’un congé sabbatique de 18 mois, compte 30 titres en double en carrière, dont l’Open de France 2014. Wang, 21 ans, n’est même pas classée dans le top 100 en double et a deux titres mineurs à son actif.

Fernandez pense qu’ils peuvent être victorieux.

« Nous sommes une très bonne équipe et nous nous améliorons à chaque tournoi – nos résultats le montrent. Nous continuons à réduire les erreurs et nous communiquons beaucoup », a déclaré Fernandez. « Nous avons de bonnes chances de gagner mais ce sera un match difficile, car nos adversaires ont également fait la finale, donc ils jouent bien. »

Dire que Townsend et Fernandez ont dominé l’une des meilleures équipes féminines de double au monde serait un euphémisme.

Townsend, en particulier, était apparemment partout pendant le premier set de 24 minutes. Et Fernandez a plus que tenu le coup.

Townsend a également réussi le service le plus rapide de sa carrière, avec un temps de 201 km/h.

Gauff et Pegula, qui ont atteint la finale il y a un an, avaient beaucoup en jeu. S’ils avaient remporté le titre, Pegula deviendrait pour la première fois le joueur de double n ° 1 au monde.

Classement du simple en baisse

Au lieu de cela, c’est leur compatriote Townsend qui se classera pour la première fois dans le top 5 en double, grâce à son arrivée en finale.

Le classement en simple de Fernandez chutera considérablement avec la liste mise à jour lundi, du n ° 49 au n ° 94 environ. Elle a atteint les quarts de finale du simple à Paris il y a un an et sur le cycle glissant de 52 semaines qui compose le classement, elle n’a pas réussi à défendre ces points de classement en perdant au deuxième tour.

Fernandez est déjà proche du top 20 en double avec l’effort de Paris. Si elle et Townsend remportaient le titre, Fernandez occuperait la 12e place.

Et dans la très importante course en double vers les finales de fin d’année à Shenzhen, en Chine, Townsend et Fernandez passeraient du n ° 9 au n ° 2, après seulement cinq tournois dans leur partenariat.

Les champions de Roland-Garros se partageront près de 850 000 $.