La Canadienne Brooke Henderson remporte son 13e titre sur le circuit de la LPGA

La Canadienne Brooke Henderson a remporté son 13e titre sur le circuit de la LPGA.

Henderson a remporté le tournoi des champions Hilton Grand Vacations dimanche par quatre coups.

Elle a terminé le quatrième tour 2 sous 70 pour un score global de 16 sous la normale.

La Suédoise Maja Stark et l’Anglais Charley Hull sont à égalité au deuxième rang à moins-12.

Henderson a mené le Tournoi des Champions de fil en fil, assis au sommet du classement pour les quatre tours.

Ses 13 victoires professionnelles sont les plus importantes de l’histoire du golf canadien.

Le joueur de 25 ans de Smiths Falls, en Ontario, a remporté deux fois le circuit de la LPGA l’an dernier, au ShopRite LPGA Classic le 12 juin et à l’Evian Championship le 24 juillet.

Henderson a terminé 2022 septième du classement Rolex et troisième du classement Race to CME Globe. Il est prévu qu’elle occupera la première place du classement Race to CME Globe lundi.

Le Tournoi des champions d’élite à 29 joueurs est le premier événement de la saison du circuit de la LPGA.

Le joueur de tennis à la retraite Mardy Fish des États-Unis a remporté le côté célébrité du tournoi pro-am.

La Presse canadienne

