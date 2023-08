La Canadienne Brianna Hennessy poursuit son rêve paralympique dans 2 sports après une blessure qui a changé sa vie

Le parcours de Brianna Hennessy est un véritable témoignage du pouvoir du sport.

Athlète toute sa vie, Hennessy s’est appuyée sur ce passé pour aller de l’avant après une blessure qui a changé sa vie. Alors que les athlètes d’élite consacrent leur vie à leur métier, elle a vu le sport prendre une importance encore plus grande après la tragédie.

La native d’Ottawa avait 30 ans lorsqu’elle a été heurtée par un taxi torontois en 2014. Diagnostiquée tétraplégique (également connue sous le nom de tétraplégique), Hennessy a retrouvé une certaine mobilité dans le haut de son corps. Elle a excellé dans la boxe, le hockey et le rugby en grandissant, développant une force mentale qui est devenue essentielle après sa blessure.

« J’ai grandi en tant qu’athlète d’élite. C’est tout ce que j’ai jamais connu; c’est la plus grande partie de mon identité. Quand j’ai eu mon accident, ce sont les outils que j’ai sortis de ma ceinture à outils pour continuer, pour continuer à me battre « , a déclaré Hennessy à CBC Sports. « C’est ce qui découle de mon histoire de survie, cette résilience et cette ténacité. »

Aujourd’hui âgé de 38 ans, il représente le Canada dans deux sports et continue d’atteindre de nouveaux sommets dans les deux, en participant au paracanoë et au rugby en fauteuil roulant. Mais pour Hennessy, être un athlète, c’est bien plus que des médailles, cela va bien au-delà de la victoire ou de la défaite.

« C’est là que j’ai ma passion et mon but de sortir du lit tous les jours de ma vie maintenant, pour me sentir un peu comme moi-même. C’est la seule fois où je peux me sentir à nouveau vivant ou normal », Hennessy dit.

Elle a été initiée au rugby en fauteuil roulant deux ans après sa blessure par le Centre de réadaptation de l’Hôpital d’Ottawa, amorçant un chapitre crucial sur son chemin vers la guérison. Elle a rapidement fait partie de l’équipe provinciale de l’Ontario et est devenue la seule Canadienne à jouer dans une équipe américaine avec les Generals de Tampa Bay.

Le succès rapide de Hennessy s’est poursuivi sur l’eau. Elle a commencé le paracanoë en 2020 lorsque la pandémie a eu un impact sur les sports d’équipe, une suggestion du joueur paralympique canadien de rugby en fauteuil roulant Patrice Dagenais. Elle a commencé à travailler avec l’entraîneur Joel Hazzan au Ottawa River Canoe Club et pagayait bientôt vers les Jeux paralympiques de Tokyo, faisant ses débuts aux Jeux moins de deux ans après avoir commencé le sport.

« La seule chose que je savais sur moi-même, c’est que lorsque je suis sous haute pression dans le sport, à quelque niveau que ce soit, et que mon adrénaline monte, je peux compter sur mon esprit de compétition. La seule petite partie de confiance que j’avais en allant à Tokyo était que je pouvais compter là-dessus », a déclaré Hennessy.

L’esprit Hennessy perdure 🙌 La Canadienne Brianna Hennessy a terminé 5e de la finale du 200 m VL2 en simple féminin 🇨🇦 pic.twitter.com/ ebjSEowVAk —@cbcsports

Bien qu’elle n’ait pas atteint le podium paralympique, terminant à moins de deux secondes, il était clair que l’avenir était prometteur. Les résultats de Hennessy lors de ses débuts en championnat du monde un an plus tard ont confirmé ce potentiel devant un public local.

Les courses de paracanoë sont disputées en canoë va’a (V) et en kayak (K). Hennessy a remporté l’argent au 200 mètres VL2 féminin et a enchaîné avec le bronze au 200m KL1 féminin tandis que les Canadiens l’encourageaient à Dartmouth, en N.-É.

« Ses performances [leading up to worlds] a indiqué que tout pourrait très bien se passer, mais vous n’y croyez pas vraiment tant que vous ne l’avez pas vu », a déclaré Hazzan à CBC Sports. championnats’, c’était assez surréaliste pour la première fois. »

Hennessy est submergé par l’émotion après avoir remporté l’argent aux championnats du monde en 2022. (Darren Calabrese/La Presse Canadienne)

Alors que gagner du matériel de championnat du monde dans les eaux locales était un sentiment spécial, le moment avait une signification beaucoup plus grande pour Hennessy en raison de qui était là pour en être témoin – sa défunte mère Norma.

« Avoir le public là-bas était incroyable. Mais pour moi, le moment le plus mémorable a été parce que ma mère est décédée récemment », a déclaré Hennessy. « Je l’ai toujours admirée, elle a toujours été ma Wonder Woman.

« C’était le dernier événement auquel elle est venue et quand je descendais ce cours, j’ai entendu mon entraîneur dans mon oreille droite et ma mère dans ma gauche. »

Hennessy devrait participer aux deux mêmes épreuves aux championnats du monde de cette année, qui se dérouleront cette semaine à Duisburg, en Allemagne. Elle débutera avec les manches VL2 mercredi, suivies des manches KL1 jeudi.

« J’ai toujours l’impression d’être l’outsider absolu en ce moment. Je vais affronter un champion du monde à 10 reprises dans mon canoë [Great Britain’s Emma Wiggs], et beaucoup d’entre eux pagayent depuis plus d’une décennie. Je suis le petit dernier du quartier et j’ai tellement de choses à apprendre », a déclaré Hennessy.

Les championnats du monde sont aussi l’occasion pour Hennessy de se qualifier pour les Jeux de Paris et de se rapprocher de son objectif ultime : le podium paralympique.

« J’ai humblement de nouveaux objectifs qui sont beaucoup plus grands qu’à Tokyo … en fait une médaille, voire une double médaille pour mon pays », a déclaré Hennessy.

REGARDER | Les paralympiens canadiens anticipent les Jeux de Paris :

Les paralympiens canadiens se tournent vers Paris 2024 Les Jeux paralympiques sont dans un peu plus d’un an et CBC Sports a accueilli des athlètes pour parler de leurs projets à Paris.

Alors que la forte motivation compétitive de Hennessy est un élément central de son identité, un cadeau symbolique laissé par sa mère a ajouté encore plus de carburant à sa quête paralympique.

« Elle m’a laissé une tour Eiffel à Noël, juste pour me faire savoir qu’elle serait avec moi à Paris », a déclaré Hennessy. « Je vais emmener ses forces à Paris avec moi dans mon bateau. »

« Rugbyman en fauteuil roulant dans l’âme »

Mais les ambitions paralympiques de Hennessy vont au-delà de l’eau, car elle espère également atteindre le même niveau en rugby en fauteuil roulant. Alors que le sport est mixte au niveau paralympique, Hennessy faisait partie de la toute première équipe féminine canadienne plus tôt cette année à la Coupe féminine à Paris, où elle a remporté le bronze.

QUE CE SOIT, vous le ferez. Brianna Hennessy explique clairement ce que cette équipe signifie pour le Mouvement Parasport Féminin. 🔊

Brianna Hennessy explique clairement ce que cette équipe signifie pour le Mouvement Parasport Féminin. pic.twitter.com/5h9We82TSk —@WCRugbyCanada

Il y a eu une croissance importante du nombre de joueuses au cours des dernières années, la perspective d’un tournoi paralympique féminin distinct – comme le basketball en fauteuil roulant – devenant plus réaliste.

« Ce serait un de mes rêves absolus de faire partie d’Équipe Canada pour le rugby en fauteuil roulant, masculin ou féminin. Je rêve de pouvoir peut-être y arriver pour LA [in 2028] parce que je suis vraiment un joueur de rugby en fauteuil roulant dans l’âme », a déclaré Hennessy.

L’expérience de Hennessy en rugby en fauteuil roulant l’a aidée à s’acclimater rapidement au paracanoë, et les deux sports continuent de se compléter. Elle a déclaré que les avantages de l’entraînement croisé ont conduit à des améliorations de l’endurance et de la force, ce que ses entraîneurs ont également remarqué.

« Je pense qu’une grande partie de son explosivité peut être attribuée au rugby en fauteuil roulant, à la vitesse et à la force avec lesquelles ils doivent pousser sur le terrain et à quelle vitesse ils accélèrent sur le terrain », a déclaré Hazzan. « L’une des forces de Bri, surtout en canoë, c’est la vitesse à laquelle elle accélère à partir de la ligne de départ. »

Hennessy cherchera à remonter sur le podium en Allemagne alors qu’elle poursuit son rêve paralympique. Mais quel que soit le résultat, son histoire de survie a montré qu’elle peut surmonter tous les obstacles en cours de route.

« Je dis toujours qu’une fois que vous croyez en vous-même, vous devenez imparable », a déclaré Hennessy.