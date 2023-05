Les refuges pour animaux autour du monde sont pleins d’abandons animaux domestiques attendant leur pour toujours maison. Ce déchirant l’état des choses a un bon côté, cependant, comme l’adoption d’un animal de compagnie a récemment été à la hausse. Pour sensibiliser à l’adoptionSamsung Électronique en partenariat avec eexperts dans les refuges pour animaux bien comprendre la situation.

« Aujourd’hui, malheureusement, le nombre d’animaux abandonnés est en augmentation et notre équipe dévouée unssociation s’efforce sans relâche de garantir la maison idéale pour chacun de nos résidents à fourrure,” a expliqué Gloria Malin, Fsous S-PASun animal association de secours dans Croatie.

Avec aspect canin affectant probabilité qu’un chien soit adopté ou non, Samsung a développé la campagne « See Beyond Color » pour point culminantt les animaux de compagnie qui ont besoin d’un foyer pour toujours — spécialement depuis études montrent qu’un nombre croissant de propriétaires d’animaux de compagnie dans le monde utilisent leur smartphone pour prendre des photos de leurs amis à fourrure.

Mettre un visage sur les animaux d’abri pour sensibiliser à l’adoption

Combinant les qualités adorables du meilleur ami de l’homme avec les technologies de capture photo de pointe de Samsung, l’initiative « See Beyond Color » est actuellement en cours en Croatie, en Slovénie et en Serbie en partenariat avec des refuges pour animaux locaux d’avril à juillet 2023.

Avec son puissant objectif d’appareil photo de 200 MP, le Galaxy S23 Ultra est justificatif l’initiative et son objectif de diffusion adoption prise de conscience en capturant haute résolution images de modèles canins, jusque dans les moindres détails dans leurs expressions et leurs apparences. Le complexe les portraits servent à vraiment apporter ces animaux de refuge à la vie, mettant en valeur leur caractère individuelistiques et prouvant que les animaux sont bien plus que leur coloration.

À le refuge de Ljubljana dans Slovénie, les travailleurs sont pleinement conscients de la charm de l’apparence d’un chien, indiquant que « belles photos de chiens capture des gens attention et augmenter les chances que le chien trouve un adoptant potentiel. » Donc, employés travailler dur pour capturer photos attrayantes pour celui du refuge site Web et plateformes de médias sociaux où ils font la promotion animaux domestiques à la recherche de maisons pour toujours.

La photographie peut capturer les meilleurs angles d’un animal, même si la couleur de sa fourrure ne peut pas être modifiée. Le puissant appareil photo 200MP du Galaxy S23 Ultra et la fonction Nightography facilitent la prise de superbes photos d’amis à fourrure, aidant à gagner le cœur des téléspectateurs et de tout adoptant potentiel.

« Alors que nous nous efforçons de faire progresser la technologie, nous restons également fidèles à notre engagement envers des pratiques commerciales socialement responsables », a déclaré Pavle Zobundžija, responsable du département Expérience mobile, Samsung Electronics Adriatic. « La campagne « Voir au-delà de la couleur » incarne cette philosophie alors que nous nous efforçons de célébrer et de capturer ces magnifiques créatures avec des détails saisissants à l’aide des technologies d’appareil photo de pointe de Samsung. Avec cette initiative, nous visons à donner un coup de main aux associations animales locales et à leurs efforts pour garantir des foyers sûrs et aimants pour autant d’animaux abandonnés que possible.

La diversité des couleurs et des émotions

Un élément clé de la campagne « Voir au-delà de la couleur » est la conviction que chaque animal mérite un foyer, quelle que soit sa race, sa couleur ou sa taille. En conséquence, le Galaxy S23 Ultra est l’appareil photo parfait pour capturer les personnalités uniques de ces amis à fourrure. — de la lueur espiègle dans leurs yeux à l’inclinaison curieuse de leurs têtes. L’appareil photo haut de gamme du Galaxy S23 Ultra peut transmettre de manière convaincante comment chaque animal a son propre esprit et sa propre beauté. Les modèles canins sous le slogan sont les véritables stars de la campagne « See Beyond Color ». La collection complète de photographies haute résolution prises par le Galaxy S23 Ultra, ainsi que plus d’informations sur ces animaux adoptables, sont disponibles sur les sites Web Samsung des pays participants.1

En plus de promouvoir les refuges dans chaque région participante, les plateformes en ligne proposent également un large éventail de ressources pour les propriétaires de chiens actuels, y compris comment perfectionner leurs compétences en photographie d’animaux de compagnie. Les visiteurs peuvent profiter de didacticiels vidéo pratiques sur la façon de filmer leurs animaux de compagnie en résolution 8K, comment capturer des vidéos Super Slow-Mo hilarantes et même comment créer des vidéos spéciales avec des autocollants à l’aide de la fonction Smart Select sur leur smartphone Galaxy.

Les propriétaires d’animaux s’efforcent de créer des photos mémorables au quotidien. En fait, l’enquête Pet Living de Samsung Europe2 menée en partenariat avec Opinium a révélé que près de la moitié (47 %) des propriétaires d’animaux ont au moins un compte de médias sociaux dédié à leur animal de compagnie, Instagram étant la plateforme de choix la plus populaire (27 %), suivi de près par Facebook (24 %). Parmi eux, 45 % des répondants publient au moins une fois par semaine, ce qui montre la popularité massive et le dévouement des propriétaires qui publient du contenu lié aux animaux de compagnie.

Célébrer les compagnons canins dans un style épique

Raising adoption conscience, promouvoiring propriété responsable et aider les refuges pour animaux à trouver pour toujours des maisons pour animaux abandonnés sont au cœur de la campagne « See Beyond Color ».

Jusqu’à présent, 61 des chiens de refuge ont été adoptés — un bon début dans l’effort de trouver des maisons pour les amis à fourrure dans le besoin.

Afin de donner vie à l’initiative, Samsung a créé des pavillons mobiles spéciaux appelés Studio23, visitant des villes de Croatie, de Slovénie et de Serbie afin de dialoguer avec les communautés locales. Décorés avec des images captivantes de la campagne, les pavillons mobiles Samsung Studio23 fonctionnent également comme des centres sociaux pour les visiteurs et leurs compagnons canins, offrant diverses activités, notamment des zones de photographie de chiens, des aires de jeux dédiées et un espace pour découvrir le puissant appareil photo de la série Galaxy S23 en premier. main. Plus de 7 000 personnes ont visité ces pavillons mobiles jusqu’à présent et des participants supplémentaires sont attendus dans les semaines à venir.

De plus, les influenceurs des médias sociaux font la promotion de l’initiative « See Beyond Color » en partageant leurs souvenirs personnels d’animaux de compagnie et en attirant l’attention sur les chiens de refuge qui sont à adopter.

« Chia est entrée dans ma vie de manière inattendue », se souvient Noemi Žonta, une influenceuse slovène participant à la campagne, et explique comment elle a trouvé son compagnon de vie à fourrure. « Je l’ai trouvée lors d’une visite sur l’île de Sardaigne. Malgré ses traumatismes passés, elle est devenue un merveilleux chiot. Je ne peux pas imaginer un meilleur compagnon. Elle m’accompagne partout — quand je voyage, que je travaille, que je me détends et même que je fais mes passe-temps.

Depuis le début, « See Beyond Color » de Samsung a été accueilli positivement par un large public, y compris les médias, les influenceurs, les communautés environnantes et les refuges pour animaux locaux. « La campagne nous a aidés à atteindre un plus grand nombre de followers qui n’avaient peut-être jamais entendu parler de nous auparavant », a déclaré Milena Brkljačić, de SPANS, un refuge pour animaux en Serbie. « Grâce à la campagne ‘See Beyond Color’, davantage de personnes ont la possibilité, pendant et après la campagne, de devenir de nouveaux adoptants ou de soutenir notre organisation et nos efforts d’adoption de diverses manières. »

Toutes les activités engageantes de la campagne « Voir au-delà de la couleur » visent en fin de compte à sensibiliser le public aux animaux abandonnés, à aider les animaux de compagnie à trouver leur maison pour toujours et à responsabiliser les communautés locales. À travers les superbes photos prises avec le Galaxy S23 Ultra, Samsung encourage les gens à voir la beauté des chiens de toutes races, couleurs et tailles dans l’espoir que les chiens adoptables puissent atteindre des propriétaires potentiels.

