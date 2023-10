La campagne verte de la Californie laisse derrière elle ses villes pétrolières

La Californie est à la pointe de l’environnementalisme aux États-Unis et est déterminée à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles.

L’État produit chaque jour 311 000 barils de pétrole brut, soit environ 2,4 % de la production totale des États-Unis.

D’ici 2045, l’État prévoit d’être neutre en carbone et d’avoir mis fin au forage de combustibles fossiles.

Fred Holmes regarde avec satisfaction les pompes extraire le pétrole des profondeurs de sa ferme californienne, puisant dans un approvisionnement qui, selon lui, pourrait durer encore un siècle.

Mais il sait que les politiques environnementales ambitieuses de l’État mettront fin à cette pratique bien plus tôt que cela.

L’exploitation pétrolière « pourrait se poursuivre pendant encore 100 ans », a-t-il déclaré à l’AFP. Mais ce ne sera pas le cas.

« Douze à 14 ans » pour son entreprise au rythme où les choses évoluent, estime-t-il.

En septembre, le gouverneur Gavin Newsom a annoncé que la Californie se joignait à d’autres États pour intenter une action en justice contre les compagnies pétrolières, affirmant qu’ils savaient depuis des décennies que leurs produits endommageaient la planète, mais ils avaient caché la vérité.

Pour les habitants de Taft, à deux heures de route au nord de Los Angeles, cette décision est quelque part entre un coup de théâtre et une insulte envers une ville dont la prospérité historique s’est bâtie sur l’or noir.

« Le gouverneur fait quelque chose comme ça presque quotidiennement », a déclaré Holmes. « C’est comme un cirque. »

D’ici 2045, l’État – dont l’économie est plus grande que celle de tous les pays sauf quatre – prévoit d’être neutre en carbone et d’avoir mis fin aux forages pour les combustibles fossiles.

Déjà, les permis de forage sont difficiles à obtenir.

« Notre ville est pratiquement fermée et c’est presque une ville fantôme », a déclaré Holmes.

Des milliers de puits parsèment le désert autour de Taft, dont le fier musée du pétrole est surveillé par une plate-forme de forage en bois.

C’est une histoire similaire dans une grande partie du comté rural de Kern, qui produit 70 % du pétrole de Californie.

Les arguments sur les dommages que les combustibles fossiles causent à l’environnement – ​​les changements dans les conditions météorologiques qui ont laissé l’État à la merci des changements climatiques extrêmes – sont laissés de côté.

« Je ne m’inquiète pas du changement climatique. Vous savez, nous suivrons le courant », a déclaré à l’AFP Mickey Stoner, 75 ans.

« Cette ville mourra si nous n’avons pas de pétrole », dit-elle.

Taft est le site quinquennal du « Oildorado » – une célébration de 10 jours de la ville et de son patrimoine de forage qui se tiendra à nouveau en octobre 2025.

Le festival célèbre ce qui a rendu Taft possible et, selon le maire David Noerr, l’industrie qui le fait perdurer.

« Le pétrole est l’élément vital de cette ville, et du comté de Kern d’ailleurs », a déclaré l’ancien routard.

Le secteur « paye d’énormes sommes d’impôts aux comtés et aux villes, il finance des écoles, il finance les forces de l’ordre et finance des programmes pour les anciens combattants et les jeunes sportifs, etc. ».

À l’instar du Nouveau-Mexique, qui propose à ses résidents des études universitaires et collégiales gratuites, financées par les revenus pétroliers, et du Wyoming, qui génère une part importante de son budget grâce à l’extraction de ressources naturelles, le comté de Kern illustre l’un des défis posés par la transition énergétique dans le pays. les États-Unis alors que le pays tente de se sevrer des combustibles fossiles.

Réduire la production pétrolière de la Californie de 90 % d’ici 2045 coûterait à Kern jusqu’à 27 millions de dollars par an en impôts fonciers et éliminerait des milliers d’emplois, selon une étude récente de l’Université de Californie à Santa Barbara.

Transition difficile

Outre les trous budgétaires béants qui affecteront tout le monde dans une juridiction, il y a aussi le coût individuel.

Que fait un travailleur du pétrole lorsqu’il n’est pas autorisé à forer du pétrole ?

« À moins que nous ayons des programmes permettant aux travailleurs de passer à d’autres secteurs offrant une rémunération et des compétences équivalentes, la transition sera très difficile », déclare Ranjit Deshmukh, l’un des chercheurs qui ont contribué à l’étude de l’UCSB.

Le président Joe Biden évoque à plusieurs reprises les emplois « bien payés » que l’énergie verte peut apporter.

Mais l’inquiétude des pétroliers comme Noerr est que les gains d’efficacité que ces technologies apportent intrinsèquement signifient que moins de personnes sont nécessaires pour les faire fonctionner.

Une fois qu’un champ de panneaux solaires est installé, il nécessite peu d’entretien – contrairement aux machines qui pompent le pétrole à la surface.

« Ces emplois verts apportent des avantages économiques à la communauté de manière intermittente, tout aussi sûrement que l’énergie qu’ils produisent est intermittente », dit-il.

Pour Holmes, il semble inutile que le pétrole reste dans le sol alors que la Californie continue d’en avoir besoin.

Pourquoi, veut-il savoir, l’État devrait-il importer du pétrole au lieu d’utiliser ses propres réserves ?

« La seule chose vers laquelle nous nous dirigeons est le pétrole étranger », dit-il. « Si nous devons utiliser du pétrole, utilisez d’abord le nôtre. »

Mais même ici à Taft, certains s’interrogent sur la sagesse de continuer à utiliser une source d’énergie qui pollue l’air et réchauffe la planète.

« Nous devons sérieusement envisager autre chose », déclare la serveuse du restaurant, Bianca Hiler. « Le climat, c’est un gros problème, je pense. »

Cette femme de 57 ans affirme avoir vu la région décliner au cours des dernières décennies, mais elle souhaite voir un avenir différent, plus brillant, moins affecté par la pollution causée par les industries traditionnelles comme l’agriculture et le pétrole.

« La qualité de l’air est tout le temps horrible », dit-elle.

Les choses ne peuvent pas continuer ainsi, pour le bien des prochaines générations.

« Mon petit-fils souffre d’asthme, il ne peut même pas respirer. »