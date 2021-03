La campagne Twitter saoudienne s’est concentrée sur les découvertes américaines sur le rôle de MBS dans le meurtre de Khashoggi

« L’affaire de Khashoggi a déjà été classée avec les criminels qui sont en prison pour ce qu’ils ont fait », a déclaré une réponse Twitter publiée à plusieurs reprises samedi, répondant séparément aux tweets du Post, de Bloomberg News et de NBC News. D’autres commentaires similaires et répétitifs ont été publiés sur les tweets de CNN, CBS News et The Los Angeles Times.

Ces tweets faisaient partie d’un vaste effort de comptes saoudiens, travaillant à la fois en anglais et en arabe, pour façonner le récit public entourant le rôle du prince héritier dans le meurtre de Khashoggi, ont déclaré des chercheurs.

La source des campagnes d’influence n’a pas pu être définitivement identifiée, ont déclaré des chercheurs indépendants ainsi que Twitter, qui ont déclaré avoir récemment fermé des milliers de comptes saoudiens pour manipulation de plateforme et autres violations.

Mais l’opération ciblant les tweets d’organismes de presse américains, utilisant des dizaines de comptes inauthentiques qui avaient précédemment publié du contenu non politique en arabe, « est liée aux opérations que les Saoudiens ont menées sur les réseaux sociaux dans le passé », a déclaré l’un d’eux. Analyse d’Advance Democracy , dirigé par l’ancien analyste du FBI et enquêteur du Sénat Daniel J. Jones, qui a dirigé l’examen du programme de torture de la CIA.

« L’activité coordonnée des comptes publiés sur le rapport récemment publié sur Jamal Khashoggi est facile à identifier », a déclaré Jones. «En plus du calendrier des publications et de la similitude du contenu publié, les comptes publient presque exclusivement du contenu non politique en arabe afin de rester actifs, mais passent ensuite à la publication de messages politiques en anglais pour tenter de critiquer le Médias de langue anglaise à réfuter. «

Le gouvernement saoudien n’a pas répondu à une demande de commentaires mardi.

Par ailleurs, un chercheur en désinformation basé au Qatar Marc Owen Jones a constaté que plus de 600 comptes Twitter – dont beaucoup étaient apparemment faux – utilisaient un hashtag en arabe, traduit par «#thepeopleofthekingdomsupportthecrownprince» la veille de la publication du rapport de renseignement.

Le jour de la publication du rapport américain vendredi, des milliers de comptes ont utilisé deux fautes d’orthographe différentes du nom de Khashoggi pour pousser des messages pro-saoudiens critiquant les États-Unis, entraînant les fautes d’orthographe dans la tendance Twitter dans le royaume. Il a déclaré que les fautes d’orthographe étaient probablement une tentative de contourner les tentatives de Twitter de bloquer la désinformation sur le sujet.

Le gouvernement saoudien a longtemps essayé d’utiliser les médias de masse et la technologie pour façonner des récits publics sur des événements majeurs et des thèmes politiquement importants, et les responsables gouvernementaux ont constaté que la manipulation de Twitter leur permettait de tirer parti de son pouvoir sans imposer d’interdictions ou d’autres restrictions. être vu. comme extraordinairement oppressant, a déclaré Jones, professeur adjoint à l’Université Hamad Bin Khalifa au Qatar.

«Avec la montée en puissance de Mohammed bin Salman, qui est jeune, il comprend que les médias sociaux sont la prochaine grande nouveauté de la communication», a déclaré Marc Owen Jones. (Le prince héritier a 35 ans.)

Twitter a déclaré avoir enquêté et suspendu environ 3500 comptes après avoir commenté le rapport des services de renseignement américains, mais la société ne pouvait pas dire qui ou quoi était derrière la campagne d’influence.

«Nos équipes internes ont enquêté et suspendu tous les comptes impliqués dans la manipulation de la plateforme et les activités de spam en relation avec ce rapport, et nous continuerons de surveiller cette activité», a déclaré Sarah Harte, porte-parole de Twitter.

La couverture des campagnes d’influence en ligne fait écho aux arguments rendus publics par les responsables saoudiens. Les tribunaux saoudiens ont condamné huit personnes à des peines de prison allant jusqu’à 20 ans pour leur rôle dans le meurtre. Mais deux des principaux employés du prince héritier qui, selon les procureurs saoudiens, étaient au cœur du complot ont été acquittés. Le prince héritier a nié avoir eu connaissance de l’opération contre Khashoggi.

Le rapport de deux pages du renseignement américain publié vendredi a conclu le contraire, citant le contrôle absolu du prince héritier sur le royaume et son « soutien à l’utilisation de mesures violentes pour faire taire les dissidents à l’étranger, y compris Khashoggi ». Le gouvernement saoudien a déclaré qu’il « rejette complètement l’évaluation négative, fausse et inacceptable concernant la direction du Royaume ».

Certaines des mêmes histoires ont également poussé à des revendications pro-saoudiennes sur les droits des femmes, le tourisme dans le pays et son rôle dans la brutale guerre civile du Yémen voisin, tout en louant le prince héritier pour son leadership.

Depuis près d’une décennie, le royaume compte un nombre élevé d’utilisateurs saoudiens de Twitter: l’Arabie saoudite compte plus de 12 millions d’utilisateurs, le huitième pays en termes d’utilisateurs depuis janvier, selon la base de données statistiques Statista.

À côté de Snapchat, Twitter est la plateforme de médias sociaux la plus populaire du pays. Les sujets tendance et les hashtags sont un outil important pour encadrer les débats et les nouvelles dans le pays – une ressource utilisée par Saud al-Qahtani, un puissant assistant du prince héritier.

Qahtani est connu des détracteurs sous le nom de « Le Seigneur des mouches », une référence à une armée de comptes Twitter automatisés – qu’il appelait « mouches électroniques » – attaquant les critiques et répondant aux tweets remettant en question le règne du prince héritier, ainsi que ses politiques et toute position officielle du gouvernement. Le rapport Advance Democracy a déclaré que la campagne d’influence ciblant les organes de presse américains « est particulièrement conforme au travail de Saud al-Qahtani, qui est connu pour diriger une armée de faux comptes ».

Le propre compte Twitter de Qahtani a été suspendu en 2019, un an après le meurtre de Khashoggi, un initié saoudien devenu critique du gouvernement. Qahtani a été licencié de son poste après le meurtre, mais il ne faisait pas partie des personnes accusées d’un crime, et les rapports suggèrent qu’il reste proche du prince héritier. L’administration Trump lui a imposé des sanctions en 2018 pour sa participation à «la planification et l’exécution de l’opération qui a conduit au meurtre de M. Khashoggi».

Qahtani n’a pas répondu aux e-mails demandant des commentaires mardi.

Omar Abdulaziz, un dissident saoudien vivant au Canada, a fait un effort pour contrer son armée de factures informatisées. Abdulaziz dirige les « abeilles » – un réseau d’opposition de volontaires travaillant pour renforcer les hashtags essayant d’étouffer les « mouches ». Il s’agit notamment de hashtags sur des sujets tels que les droits de l’homme et des femmes, la critique du prince héritier et le meurtre de Khashoggi.

Abdulaziz a déclaré que les faux comptes grouillaient souvent de tweets d’activistes et de journalistes rapportant, critiquant ou dénonçant l’establishment saoudien – en particulier la famille royale respectée, une ligne rouge en ce qui concerne les critiques au sein du royaume.

«Ils s’en prennent à Bloomberg. Bien sûr, ils viennent en premier après le Washington Post et le New York Times, CNN, les diffuseurs, les politiciens, les journalistes », a déclaré Abdulaziz. « Et ils font une sorte de direction. »

Abdulaziz a dit d’après son expérience que certains comptes retweeteraient la cible en utilisant une citation du message original – « comme pour donner à d’autres des indices que c’est ça: attaque. » Ce qui suit généralement est un barrage d’insultes après insultes, visant l’honneur de l’utilisateur de Twitter et envoyant des menaces, surtout si les affiches sont saoudiennes.