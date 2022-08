La campagne Truss rebondit après un demi-tour embarrassant

Liz Truss a rebondi après un demi-tour embarrassant pour revitaliser sa campagne à la direction des conservateurs avec une approbation clé et une série de sondages qui la montrent bien devant sa rivale.

Une nouvelle enquête du site Web influent ConservativeHome place le ministre des Affaires étrangères à 32 points d’avance sur Rishi Sunak dans la bataille pour Downing Street.

Surtout, elle a été réalisée mardi et mercredi, alors que Mme Truss était contrainte d’abandonner les plans de réduction des salaires du secteur public en dehors de Londres face à une révolte des députés conservateurs.

Le résultat est similaire à un sondage YouGov auprès des membres du parti, qui a trouvé un écart de 34 points en faveur de Mme Truss.

Elle a également obtenu le soutien de l’ancien chancelier Sajid Javid, qui a averti que les plans économiques de son ami M. Sunak conduiraient la Grande-Bretagne à “sommeiller dans une économie à forte fiscalité et à faible croissance”.

Les deux hommes ont démissionné à moins d’une heure d’intervalle le mois dernier, déclenchant une série de démissions qui ont finalement forcé Boris Johnson à concéder que son mandat de Premier ministre était terminé.

Mais écrire dans Les tempsM. Javid a critiqué la position de son ami alors qu’il soutenait son rival.

M. Sunak a fait valoir que les réductions d’impôts peuvent intervenir une fois l’inflation maîtrisée.

Mais M. Javid, lui-même ancien candidat à la direction des conservateurs, a insisté sur le fait que “les réductions d’impôts sont désormais essentielles”.

Il a déclaré: «Sur le long terme, nous sommes plus susceptibles d’être financièrement viables en améliorant la croissance tendancielle.

« Ce n’est qu’en ramenant la croissance aux niveaux d’avant la crise financière que nous pourrons espérer soutenir les services publics de haute qualité auxquels les gens s’attendent à juste titre. Certains prétendent que les réductions d’impôts ne pourront intervenir qu’une fois que nous aurons de la croissance.

« Je crois exactement le contraire – les réductions d’impôts sont une condition préalable à la croissance. Bien sûr, nous avons besoin de plus que cela, en particulier d’une réforme importante du côté de l’offre, mais des réductions d’impôts sont désormais essentielles. Il n’y a pas d’options sans risque au gouvernement. Cependant, à mon avis, ne pas réduire les impôts comporte un risque encore plus grand.

Les partisans de M. Sunak ont ​​attaqué M. Javid.

Une source d’arrière-ban a déclaré: «Saj est un gars sympa mais c’est aussi le gars qui, malgré tous ses discours durs sur sa prise de fonction en tant que secrétaire à la santé, était prêt à nous conduire au verrouillage à Noël dernier parce qu’il était effrayé par un graphique. Il n’est donc pas surprenant qu’il soutienne le candidat à la continuité de Boris Johnson.

Les partisans de M. Sunak insistent sur le fait qu’il reste encore tout à jouer et qu’un retard surprise dans le vote pourrait aider leur candidat à rattraper le terrain perdu.

Environ 160 000 membres conservateurs qui décideront du prochain occupant du n ° 10 devaient commencer à voter plus tôt cette semaine. Mais dans un développement inattendu, les bulletins de vote ont été retardés en raison de problèmes de cybersécurité.

Le député conservateur David Davis, qui soutient Rishi Sunak dans la course à la direction, a déclaré qu'”un certain retard nous est utile”, suggérant que les politiques de Mme Truss seraient plus “exposées”.

Les partisans de M. Sunak ont ​​souligné un sondage Savanta ComRes auprès des conseillers conservateurs, qui mettait les deux presque au coude à coude avec beaucoup d’indécis, affirmant que c’était parmi ceux qui n’avaient pas encore décidé où le concours était “tout pour jouer”.

Les partisans insistent également sur le fait que M. Sunak a un meilleur “jeu au sol” et a rencontré des centaines de militants conservateurs de plus à travers le pays que son adversaire.

Mais l’enquête YouGov a également révélé que moins d’un cinquième des membres conservateurs pensent que M. Sunak remportera les prochaines élections générales s’il succède à Boris Johnson au n ° 10.