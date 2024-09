La campagne Trump vend des produits dérivés inspirés de la tournée Eras de Taylor Swift

Plus tôt cette semaine, Donald Trump a appelé Fox News pour se plaindre du soutien de Taylor Swift à Kamala Harris. Il a clairement indiqué lors de cette conversation qu’il « n’était pas un fan de Taylor Swift », et pourtant son équipe de campagne vend désormais des t-shirts Make America Great Again qui reproduisent exactement le design des produits dérivés que la musicienne a utilisés lors de la tournée Eras.

« Appel à tous les Swifties pour Trump », a publié le compte officiel de l’équipe Trump sur X (anciennement Twitter) ce matin. « Procurez-vous votre t-shirt de l’ère Trump aujourd’hui. » Sur le t-shirt blanc est imprimée une grille d’images de Trump superposées à une plus grande photo de lui sur son nom et la phrase MAGA. Il copie le design de Swift, qui utilise des photos de chacune des époques de ses albums, jusqu’à la palette de couleurs – sauf que la photo de Trump est positionnée là où celle de Swift Intrépide L’image de l’époque disparaît.

L’appel « Swifties for Trump » semble être une tentative de riposte contre Swifties for Kamala, la coalition qui compte des milliers de membres et qui a contribué à l’élection de la vice-présidente Harris comme 47e présidente des États-Unis. La coalition compte plus de 280 000 abonnés sur les plateformes sociales qui travaillent à stimuler les efforts de collecte de fonds et d’inscription des électeurs. Elle rapporte également avoir récolté plus de 150 000 dollars pour la campagne de Harris, en plus de former un groupe de plus de 3 500 bénévoles actifs et d’avoir permis à plus de 90 000 électeurs de vérifier leur statut d’inscription.

« Swifties for Trump » est une expression qui a commencé à circuler au début de l’été, lorsque la campagne de Trump a commencé à promouvoir des images d’IA utilisant le nom, l’image et la ressemblance de Swift pour faire croire qu’elle le soutenait. À l’époque, Trump avait déclaré qu’il ne connaissait pas l’origine des publications, dont certaines qu’il avait lui-même partagées. « Je ne sais rien d’elles, à part que quelqu’un d’autre les a générées. Ce n’est pas moi qui les ai générées », avait-il déclaré à Fox Business à l’époque.

Dans son long post Instagram soutenant Harris, Swift a directement évoqué ces efforts. « J’ai récemment appris que l’IA de « moi » soutenant faussement la candidature présidentielle de Donald Trump avait été publiée sur son site. Cela a vraiment fait naître mes craintes concernant l’IA et les dangers de la diffusion de fausses informations », a-t-elle écrit. « Cela m’a amenée à la conclusion que je devais être très transparente sur mes projets réels pour cette élection en tant qu’électrice. Le moyen le plus simple de lutter contre la désinformation est de dire la vérité. »

Elle a poursuivi : « Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l’élection présidentielle de 2024. Je vote pour @kamalaharris parce qu’elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre. Je pense qu’elle est une dirigeante douée et déterminée et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non par le chaos. J’ai été très encouragée et impressionnée par le choix de son colistier @timwalz, qui défend depuis des décennies les droits des LGBTQ+, la FIV et le droit des femmes à disposer de leur propre corps. »

Trump a tenté de faire abstraction de cette recommandation. « En fait, je préfère Mme Mahomes », a-t-il dit, faisant référence à l’épouse du quarterback Patrick Mahomes, Brittany Mahomes, qui a récemment aimé des publications soutenant Trump. L’athlète joue pour les Chiefs de Kansas City avec le petit ami de Swift, Travis Kelce. « Je n’étais pas un fan de Taylor Swift. C’était juste une question de temps. On ne pouvait pas soutenir Biden », a ajouté Trump. « Mais c’est une personne très libérale, elle semble toujours soutenir un démocrate – et elle en paiera probablement le prix sur le marché. »