Presque tous les membres de la presse présents au rassemblement du président Trump en Géorgie samedi soir ont tapé les mots qu’il souhaitait entendre depuis début novembre.

«Élection truquée! les journalistes ont tapé sur leur ordinateur portable et leur téléphone portable alors que le rassemblement commençait.

Malheureusement pour Trump, ce n’était pas une histoire qu’ils écrivaient mais le mot de passe Wifi sur place – le dernier effort de la campagne du président pour troller les membres de la presse.

Les membres de la presse ont été contraints d’utiliser le mot de passe « RiggedElection! » s’ils voulaient se connecter au réseau wifi lors de l’événement organisé dans un hangar d’avion en Géorgie

L’avocate de Trump, Jenna Ellis, a joyeusement tweeté sur la cascade de la campagne Trump

L’équipe Trump était totalement ouverte sur ses intentions.

Les journalistes présents à l’événement devaient d’abord se connecter au réseau «Make America Great Again», avant de saisir le mot de passe «RiggedElection!

« Les médias de Fake News doivent taper ceci s’ils veulent le WiFi », a tweeté Ellis.

« Le mot de passe WiFi lors du rassemblement de Trump pour Loeffler et Perdue, au cas où quelqu’un aurait des questions précoces sur les thèmes essentiels du président », a tweeté Cleve R. Wootson Jr., journaliste politique pour le Washington Post.

«Le mot de passe wifi suggère quel pourrait être le thème de ce soir alors que le président fait campagne pour deux sénateurs géorgiens», a écrit Allan Smith, journaliste politique pour NBC News.

Un journaliste a tweeté le mot de passe wifi en notant qu’il y avait un sujet particulier dans l’esprit de Trump

D’autres journalistes ont également noté qu’il devait y avoir un thème général tout au long de la soirée

Le réseau wifi avec le mot de passe ‘RiggedElection!’ a été plâtré dans toute la zone de presse

En effet, alors que Trump a lancé son rassemblement, il a continué à affirmer qu’il avait remporté l’État.

« Vous savez que nous avons gagné la Géorgie, juste pour que vous compreniez », a déclaré Trump à la grande foule rassemblée à Valdosta pour le premier rassemblement post-électoral pour le président.

En fait, le président élu Joe Biden a remporté l’État de Géorgie par environ 12 500 voix sur 5 millions de voix.

Trump a déclaré qu’il s’était rendu en Géorgie pour aider à « garantir » que les deux républicains remportent ce qui est probablement le second tour du Sénat le plus important de l’histoire des États-Unis.

Le second tour du 5 janvier oppose Perdue et Kelly Loeffler aux challengers démocrates bien financés Jon Ossoff et Raphael Warnock, qui cherchent à capturer un État qui n’a pas élu de sénateur démocrate depuis 20 ans.

Le président Trump a pris la parole lors d’un rassemblement électoral pour les sénateurs républicains David Perdue et Kelly Loeffler à Valdosta, en Géorgie, samedi

Des milliers de personnes ont assisté au rassemblement à Valdosta, en Géorgie, où le président Trump s’est rendu pour faire pression pour l’élection de Kelly Loeffler et David Perdue lors du second tour des élections de l’État. Donald et Melania Trump en photo au rallye de Valdosta, Géorgie

Les courses détermineront quel parti contrôle le Sénat américain. Les démocrates doivent gagner les deux sièges pour s’emparer d’une majorité. Si les républicains remportent un siège, ils conserveront le contrôle et pourront bloquer une grande partie du programme législatif de Biden.

Le voyage de Trump en Géorgie est intervenu après avoir personnellement appelé le gouverneur samedi matin pour le faire pression pour qu’il annule la victoire de Biden et pour qu’il ordonne un autre audit de signature des votes dans l’État.

Le président a demandé à Kemp de convoquer une session spéciale de la législature de l’État pour retourner le résultat des élections en sa faveur et nommer les électeurs du collège électoral qui le soutiendront à la place du président élu.

Il s’agit de la dernière d’une longue série de tentatives de Trump pour récupérer la victoire en Géorgie après que l’État soit passé au bleu pour la première fois en 18 ans.

Le président Trump semblait être dans son élément car il était entouré de fans adorés