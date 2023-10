La campagne Trump rapporte avoir 37 millions de dollars de liquidités après le troisième trimestre

La campagne de Trump publiera officiellement ses chiffres de collecte de fonds d’ici le 15 octobre, tandis que les chiffres du comité conjoint de collecte de fonds ne seront vérifiables qu’en janvier. Tout l’argent du comité mixte ne sert pas à soutenir la candidature présidentielle de Trump.

Le comité conjoint de collecte de fonds a longtemps été le principal véhicule de Trump pour solliciter des dons, collectant des fonds à la fois pour sa campagne et pour son leadership PAC, Save America. Le leadership PAC a payé la note pour de nombreux frais juridiques pour Trump et ses alliés ces dernières années. Le comité mixte de collecte de fonds dépense également généralement beaucoup en dépenses de collecte de fonds – y compris plus de 17 millions de dollars en location de listes, publicités numériques, conseils et publipostage au premier semestre de cette année – ce qui rend difficile d’évaluer combien le comité dispose finalement de envoyer à la campagne de Trump.

Au deuxième trimestre, par exemple, L’équipe de Trump vante 35 millions de dollars collectés par son comité conjoint de collecte de fonds – mais sa campagne n’a finalement reçu que 15,2 millions de dollars en transferts, selon son rapport déposé auprès de la Commission électorale fédérale. Ainsi, alors que le comité conjoint de collecte de fonds a collecté 35 millions de dollars, la campagne n’a rapporté que 17,7 millions de dollars de recettes totales.

Pourtant, le chiffre de 45 millions de dollars pour la période allant de juillet à septembre est une somme époustouflante. Cela représente les dons faits par les partisans de Trump, dont beaucoup sont de petits donateurs – une indication puissante du soutien de l’ancien président, même si tout l’argent ne finit pas sur son compte de campagne.

Trump a été inculpé à deux reprises au troisième trimestre et sa photo d’identité a été prise en Géorgie, une image que le comité conjoint de collecte de fonds n’a pas tardé à monétiser avec des marchandises telles que des tasses, des T-shirts et des affiches. Son équipe avait précédemment déclaré le délai de 24 heures après sa réservation en Géorgie a été la journée de collecte de fonds la plus importante de sa campagne – à contre-courant d’une tendance précédente de rendements décroissants des collectes de fonds sur ses actes d’accusation.

La campagne de Trump, comme toute campagne présidentielle, est tenue de déposer des rapports trimestriels détaillant la collecte de fonds et les dépenses, le prochain rapport étant prévu pour le troisième trimestre, attendu le 15 octobre. En 2024, ces rapports devront être déposés sur une base mensuelle. .

Le comité mixte de collecte de fonds est toutefois tenu de communiquer uniquement ses informations financières deux fois par an, les années impaires, en vertu des règles de la FEC. La prochaine date de dépôt du comité est le 31 janvier.

Meridith McGraw et Andrew Zhang ont contribué à ce rapport.