L’équipe juridique du président Donald Trump a interjeté appel dimanche devant la Cour suprême des États-Unis, demandant l’annulation de plusieurs décisions de Pennsylvanie dans le cadre de leur dernière tentative d’annuler les résultats des élections pour fraude électorale présumée.

L’avocat de Trump, Rudy Giuliani, a annoncé le dernier effort dans une déclaration publique, réclamant un trio d’affaires à la Cour suprême de Pennsylvanie «A illégalement modifié la loi sur le vote par correspondance en Pennsylvanie immédiatement avant et après l’élection présidentielle de 2020.»

L’appel fait suite à de nombreuses batailles juridiques dans des États clés comme la Pennsylvanie et la Géorgie. Trump et son équipe ont allégué qu’une fraude électorale massive dans ces États et dans d’autres a conduit à la victoire de Joe Biden, qui a été certifiée par le Collège électoral plus tôt ce mois-ci.

La modification de la loi en Pennsylvanie, affirme Giuliani, était «En violation de l’article II de la Constitution américaine.»

Ces décisions «ont éviscéré la protection de l’Assemblée législative de Pennsylvanie contre la fraude par correspondance», poursuit le communiqué.

Les décisions réelles comprennent «Interdire les fonctionnaires électoraux» de vérifier les signatures sur les bulletins de vote par correspondance « Lors de la sollicitation le jour du scrutin » et «Éliminant le droit des campagnes de contester les bulletins de vote par correspondance lors de la sollicitation de signatures contrefaites et d’autres irrégularités.»

L’équipe juridique affirme également que « Droit des campagnes d’observer le démarchage des bulletins de vote par correspondance » signifiait seulement que les observateurs étaient autorisés à « dans la pièce, » mais n’a pas pu vérifier correctement les informations car elles étaient trop éloignées.

« Exigences statutaires imposant aux électeurs de signer, d’adresser et de dater correctement les bulletins de vote par la poste » n’ont pas non plus été appliquées grâce à la Cour suprême de l’État, affirment-ils.

L’équipe juridique de Trump recherche des électeurs engagés envers Joe Biden « Libéré » et l’Assemblée générale de Pennsylvanie soit autorisée à sélectionner des remplaçants.

Alors que le Congrès doit se réunir le 6 janvier pour certifier les votes du Collège électoral, la campagne est à la recherche d’un « Accéléré » processus et une réponse de la Cour suprême dans les jours.

INBOX: La campagne Trump mène le combat constitutionnel devant la Cour suprême pic.twitter.com/1kTT9isus8 – Ben Jacobs (@Bencjacobs) 20 décembre 2020

Dans l’état actuel des choses, Biden a obtenu 306 votes au collège électoral contre 232 pour Trump. La Pennsylvanie a 20 voix.

