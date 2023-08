La campagne Trump diffuse une publicité attaquant Georgia DA qui devrait l’inculper

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump diffuse une publicité de campagne attaquant un procureur de Géorgie quelques jours seulement avant qu’elle ne devienne le dernier procureur à l’inculper.

La publicité, qui est diffusée à Atlanta et dans d’autres villes, tire sur Fulton County DA Fani Willis qui a enquêté sur les prétendues tentatives de l’ancien président d’annuler la victoire de Joe Biden dans l’État en 2020.

Mme Willis serait prête à présenter des accusations dans son enquête à un grand jury d’Atlanta la semaine prochaine, tandis que la publicité d’une minute de M. Trump sera diffusée dans la ville de mercredi à dimanche, selon la société de suivi publicitaire AdImpact.

UN un assistant de campagne a déclaré à NBC News qu’il sera également diffusé à New York, Washington DC et à l’échelle nationale.

Il a été initialement publié dimanche et accuse Mme Willis d’actes répréhensibles, ainsi que de mentionner nommément l’avocat spécial Jack Smith et le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg.

Mme Willis a enquêté sur l’ingérence électorale présumée de M. Trump, qui comprend son infâme appel téléphonique au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, dans lequel il a exigé qu’il lui «trouve» les 11 780 voix dont il avait besoin pour battre M. Biden.

Mme Willis a également enquêté sur un plan visant à mettre en place une liste alternative d’électeurs présidentiels.

Cela survient juste un jour après que M. Trump a attaqué de manière choquante la vie sexuelle de Mme Willis et a affirmé sans fondement qu’elle avait une « liaison » avec un chef de gang.

« Il y a une jeune raciste à Atlanta… Ils disent qu’elle en avait après un certain gang et qu’elle a fini par avoir une liaison avec le chef du gang ou un membre du gang », a affirmé M. Trump lors d’un discours dans le New Hampshire mardi.

« C’est une personne qui veut m’accuser. Elle a beaucoup de problèmes. Mais elle veut m’inculper pour essayer de me présenter à un autre bureau… Elle veut m’inculper pour un appel téléphonique parfait, c’était encore mieux que mon appel parfait sur l’Ukraine.

Et il a ajouté: « J’ai contesté les élections en Géorgie, ce que j’avais parfaitement le droit de faire… et ils veulent m’inculper parce que j’ai contesté les élections. »

La semaine dernière, M. Trump a publié une vidéo sur Truth Social mettant en vedette un Pierre roulante titre sur Mme Willis défendant le rappeur YSL Mondo en 2019, et affirmant à tort qu’elle « a été prise en train de cacher une relation avec un membre de gang qu’elle poursuivait ».

Il n’y a aucune suggestion ou preuve que Mme Willis ait eu une relation amoureuse avec le rappeur, qui a décrit « des discussions de type mère-fils avec elle ». rapporte le magazine.

M. Trump a déjà été inculpé d’accusations fédérales d’avoir tenté d’annuler les élections de 2020 et d’une affaire fédérale distincte concernant la rétention présumée de documents gouvernementaux dans son domicile de Mar-a-Lago en Floride.

Il a également été inculpé par le Manhattan DA dans une affaire secrète liée à l’élection présidentielle de 2016. Cette affaire concerne des allégations selon lesquelles il aurait payé une actrice porno avec laquelle il aurait eu une liaison pendant que sa femme allaitait leur fils nouveau-né.