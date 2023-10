La campagne Trump annonce une collecte de fonds de 45 millions de dollars pour le troisième trimestre

La campagne de l’ancien président Donald Trump a annoncé mercredi avoir levé 45,5 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant le total du deuxième trimestre.

La campagne Trump a déclaré qu’elle disposait de plus de 37,5 millions de dollars en espèces dans un libérer envoyé mercredi soir. La campagne a également noté que le gouverneur républicain Ron DeSantis de Floride ne disposait que de 5 millions de dollars en espèces pour la primaire, en lien avec un article du New York Times. rapport. (EN RELATION : Un candidat écrase le terrain en matière de dons de petits dollars)

La campagne de DeSantis a permis de récolter 15 millions de dollars au troisième trimestre. Robert Bigelow, qui a fait don de 20 millions de dollars à un PAC allié à DeSantis, a déclaré en août qu’il cesserait de donner si DeSantis ne modérait pas ses positions politiques.

« Témoignage impressionnant du soutien populaire écrasant derrière le président Trump qui mènera à des victoires dominantes, près de 36 millions de dollars du total des liquidités disponibles sont destinés à la primaire », a déclaré la campagne Trump dans le communiqué.

Trump détient une énorme avance sur DeSantis dans le RealClearPolitics moyenneattirant 56,5 % des électeurs républicains aux primaires contre 13,5 % pour DeSantis, avec l’ancienne ambassadrice aux Nations Unies Nikki Haley en troisième place avec 7,4 % et l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy en quatrième place avec 5,6 %.

« Alors que la collecte de fonds de DeSanctus, tout comme les chiffres de son sondage, a connu une baisse exponentielle même à partir de juillet, le président Trump a dépassé de plus de 10 millions de dollars son impressionnant gain de 35 millions de dollars au deuxième trimestre (qui a doublé la collecte de fonds du premier trimestre) », a déclaré la campagne Trump.

« Les chiffres du troisième trimestre sont encore plus impressionnants si l’on considère que les mois d’été sont généralement ceux où la plupart des campagnes connaissent un retard dans la collecte de fonds », a poursuivi la campagne Trump. « Le président Trump et sa campagne ont complètement brisé cette notion. »

