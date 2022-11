La campagne Trump 2024 se prépare pour le lancement post-mi-mandat

NEW YORK (AP) – Alors qu’il jouait devant une foule de supporters à Robstown, au Texas, l’ancien président Donald Trump a applaudi en parlant de ses deux premières courses pour la Maison Blanche – et en a taquiné un troisième.

“Afin de rendre à nouveau notre pays prospère, sûr et glorieux, je devrai probablement le refaire”, a-t-il déclaré le mois dernier.

Ce «probablement» soigneusement placé pourrait bientôt disparaître du discours de Trump. Les aides de l’ancien président préparent discrètement une campagne présidentielle de 2024 qui pourrait être lancée peu après les élections de mi-mandat de la semaine prochaine alors que Trump tente de capitaliser sur les victoires républicaines attendues pour se propulser en tête de liste pour la nomination de son parti.

“Je suis comme 95% qu’il va se présenter”, a déclaré Reince Priebus, ancien chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche. “La vraie question”, a-t-il ajouté, “est-ce que d’autres grands challengers vont se présenter? Si le président Trump se présente, il sera très difficile pour un républicain de le vaincre. »

Une autre campagne serait un tournant remarquable pour tout ancien président, et encore moins pour celui qui est entré dans l’histoire en tant que premier à être destitué deux fois et qui reste impliqué dans de multiples enquêtes criminelles de plus en plus intenses, y compris des enquêtes sur des informations classifiées détenues dans son club de Mar-a-Lago et ses efforts pour faire pression sur les responsables électoraux pour qu’ils annulent les résultats des élections de 2020. Trump a une histoire remontant aux années 1980 de jouer publiquement avec les offres de la Maison Blanche pour ensuite reculer.

Mais Trump, selon ses proches, a hâte de revenir dans le jeu politique. Alors qu’il parlait d’une offre depuis avant son départ de la Maison Blanche, ses aides et ses alliés envisagent maintenant la période de deux semaines après les mi-mandats du 8 novembre comme une fenêtre possible pour une annonce, bien qu’ils préviennent qu’il n’a pas fait une décision et que – comme toujours quand il s’agit de Trump – les choses pourraient changer, en particulier si les résultats des élections sont retardés en raison de recomptages ou d’un éventuel second tour en Géorgie.

En effet, alors même que des discussions sont en cours sur les lieux et les dates potentiels d’une annonce officielle, Trump continue de taquiner la possibilité de déclarer ses intentions lors de l’un des rassemblements qu’il a prévus pour la dernière ligne droite de l’élection.

Les préparatifs interviennent alors que Trump intensifie ses efforts pour aider les candidats à mi-mandat au cours des dernières semaines des élections, dans l’espoir de se greffer sur les gains républicains attendus au Congrès pour donner un élan à sa propre campagne.

Trump a considérablement augmenté ses dépenses après avoir été critiqué pour ne pas avoir aidé financièrement ses candidats favoris tout en continuant à aspirer des dons de petits dollars. Son super PAC MAGA Inc. nouvellement lancé a maintenant dépensé plus de 16,4 millions de dollars en publicités dans une poignée d’États compétitifs, selon la société de suivi des publicités AdImpact, avec des investissements supplémentaires attendus jusqu’au jour du scrutin, selon des personnes familières avec l’effort, qui, comme d’autres, a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des opérations internes.

Et Trump continue d’organiser des événements pour soutenir ses candidats, avec 30 rassemblements à ce jour dans 17 États, ainsi que des dizaines de rassemblements virtuels et plus de 50 collectes de fonds pour les candidats. Son dernier blitz de rallye de mi-mandat le conduira dans l’Ohio et la Pennsylvanie, deux États cruciaux pour le vote présidentiel où ses approbations ont aidé les candidats à obtenir leurs nominations. Il retournera également dans l’Iowa, qui organise le premier concours du calendrier des nominations présidentielles.

Au total, le PAC Save America de Trump affirme avoir collecté près de 350 millions de dollars au cours de ce cycle électoral pour les candidats républicains et les comités du parti, y compris des sollicitations de collecte de fonds en ligne.

Alors que l’équipe de Trump a identifié des perspectives potentielles de personnel dans des États clés et rédigé des documents à déposer s’il allait de l’avant avec une annonce, selon des personnes familières avec la planification, l’une d’entre elles a souligné que l’embauche n’avait pas encore commencé. La campagne de Trump, au moins dans ses premiers mois, devrait rester basée en Floride et ressembler beaucoup à son opération politique actuelle, supervisée par le petit groupe de conseillers qu’il a encouragés depuis qu’il a quitté ses fonctions – rappelant sa célèbre campagne élimée de 2016.

Chris LaCivita, le stratège républicain qui était à l’origine de la campagne “Swift Boat Veterans for Truth” qui a gravement endommagé les perspectives présidentielles du démocrate John Kerry en 2004, travaille pour le super PAC de Trump et devrait assumer un rôle de direction dans l’opération de campagne, selon des personnes familières avec les conversations, tout comme Susie Wiles, l’agent de longue date de la Floride qui a supervisé ses efforts politiques.

La campagne 2024 débutera effectivement à la clôture des sondages le 8 novembre, et les challengers potentiels ont passé des mois à jeter soigneusement les bases de leurs propres campagnes attendues. Cela inclut le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est largement considéré comme le challenger le plus redoutable de Trump et qui a cultivé un réseau de donateurs approfondi alors qu’il se présente à la réélection.

Le sénateur du Texas Ted Cruz, le sénateur de Floride Rick Scott et le sénateur de l’Arkansas Tom Cotton se sont battus de manière agressive pour les candidats à mi-mandat, tout comme l’ancien vice-président Mike Pence, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo et l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley.

Trump, quant à lui, fait face à des défis croissants. Il reste une figure profondément polarisante, en particulier après avoir passé les deux dernières années à répandre des mensonges sur les élections de 2020. Et tandis que Trump reste extrêmement populaire parmi les républicains, un sondage AP-NORC d’octobre a révélé que 43% ont déclaré qu’ils ne voulaient pas le voir se présenter à la présidence en 2024.

Soulignant cette polarisation, beaucoup dans l’orbite de Trump l’avaient exhorté à attendre une annonce après les mi-mandat pour éviter de transformer l’élection en référendum sur lui.

D’autres proches de Trump restent sceptiques sur le fait qu’il finira par subir une autre course, affirmant que son ego ne peut pas subir une autre perte ou craignant une éventuelle inculpation. D’autres se demandent s’il finira par se retrouver sur les urnes en 2024, même s’il lance une campagne.

Les campagnes ont également besoin de personnel et l’orbite de Trump s’est considérablement réduite au cours des deux dernières années. On s’attend à ce que de nombreux anciens assistants évitent un autre effort, soit parce qu’ils ont rompu avec Trump, soit qu’ils aient évolué, soit qu’ils craignent que leur implication ne les expose à un examen juridique potentiel – et aux factures des avocats.

Pour quelqu’un sur le point de lancer une campagne présidentielle, Trump reste également inhabituellement distrait par les menaces juridiques.

Il y a l’enquête de plus en plus intense du ministère de la Justice sur la façon dont des centaines de documents avec des marques classifiées se sont retrouvés dans son club de Palm Beach, en Floride. Les procureurs de l’État de Géorgie continuent d’enquêter sur ses efforts pour annuler les résultats des élections de 2020, tout comme le DOJ et le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du Capitole américain du 6 janvier, qui lui a récemment signifié une citation à comparaître exigeant un témoignage.

À New York, la procureure générale Letitia James a poursuivi Trump, alléguant que sa société éponyme était engagée dans des décennies de comptabilité frauduleuse. L’organisation Trump est maintenant jugée pour des accusations de fraude fiscale criminelle, et Trump a récemment siégé pour une déposition dans un procès intenté par E. Jean Carroll, qui allègue que Trump l’a violée au milieu des années 1990. Trump nie les allégations.

Pendant tout ce temps, les républicains de tout le pays, des donateurs importants aux dirigeants de longue date du GOP et aux électeurs de base, se sont demandé s’ils voulaient rester avec Trump.

Lors d’une récente collecte de fonds du Parti républicain de l’Iowa dirigée par Pence, les électeurs ont salué le mandat de Trump, mais étaient mitigés quant à savoir s’ils voulaient qu’il organise une autre campagne.

“J’aimerais le voir courir à nouveau”, a déclaré Jane Murphy, 81 ans, une bénévole républicaine de longue date du comté qui vit à Davenport. «Il me met en colère contre certaines des choses qu’il dit. Mais il fait le travail, purement et simplement.

Mais Carol Crain, une militante du GOP de l’est de l’Iowa, a émis des réserves.

“Je pense que beaucoup de républicains sont juste fatigués du drame et des combats”, a déclaré Crain, 73 ans. “C’est vraiment épuisant. Sous leur souffle, les gens disent que ce serait bien s’il pouvait soutenir quelqu’un et s’en aller avec grâce.

Les rédacteurs de l’Associated Press, Scott Bauer à Madison, Wisconsin, et Thomas Beaumont à Wilton, Iowa, ont contribué à ce rapport.

En savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-mandat sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections. Et suivez la couverture électorale de l’AP des élections de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections.

Jill Colvin, l’Associated Press