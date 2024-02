La campagne Swalwell poursuit ses dépenses somptueuses, notamment dans un complexe hôtelier 5 étoiles de Dubaï et dans un service de voiture de luxe

Nouvelles





La campagne du représentant Eric Swalwell a régulièrement dépensé de grosses sommes d’argent pour acheter des articles de luxe tels que des hôtels chics, des vols, des yachts et des limousines, y compris des voyages internationaux.

Le démocrate californien a poursuivi la tendance aussi loin de son district que les Émirats arabes unis au cours des trois derniers mois de 2023, selon les documents de la Commission électorale fédérale examinés par l’émission numérique Fox News.

Selon ses documents de fin d’année, le comité de Swalwell a fait état de trois paiements d’un montant de près de 1 700 dollars à Dubaï, à l’hôtel cinq étoiles Burj Al Arab, considéré comme « l’hôtel le plus emblématique » de la ville et l’un des hôtels les plus hauts du monde.

L’hôtel Burj Al Arab se vante d’être une « icône mondiale du luxe arabe ». Il propose une gamme de suites à partir d’environ 1 300 $ la nuit et dispose d’une plage privée, de deux piscines extérieure et intérieure, d’un spa, de huit restaurants et de deux bars, entre autres commodités.

La dépense de Dubaï n’était cependant pas la seule fois que sa campagne a été consacrée à l’international en 2023.

Le comité avait déjà payé des milliers de dollars pour des hôtels et des restaurants à Londres et en Allemagne plus tôt dans l’année.

Le comité de Swalwell a dépensé près de 90 000 $ en frais de voyage au cours des trois derniers mois de 2023 seulement, y compris dans divers autres hôtels tels que le 1 Hotel San Francisco, l’Austin Proper Hotel et le Times Square Edition, selon les documents.

En plus des hôtels, les frais de voyage comprenaient près de 47 000 $ de billets d’avion, principalement avec United et American Airlines.

Son comité a également dépensé près de 45 000 $ en sécurité privée et un peu moins de 7 000 $ en Sunny’s Executive Sedan, qui propose à ses clients des limousines et d’autres voitures et SUV de luxe.

Le rapport de décaissement de la campagne Swalwell a également montré que la campagne avait perdu plus de 1 200 $ sur « Washington Suite Life », qui se présente comme la « première société de courtage de suites de luxe » à Washington, DC. Il y a également un paiement de 5 364 $ à « Fan Experiences LLC ». une entreprise spécialisée dans l’hébergement pour les événements sportifs majeurs, notamment la NFL et la NCAA, selon son site Internet.

Une liste dans le rapport montre des frais de 1 560 $ le 4 décembre pour des « billets pour des événements de collecte de fonds » à l’Aramark du Lincoln Financial Field, où jouent les Eagles de Philadelphie.

Selon le calendrier des Eagles, ils ont affronté les 49ers de San Francisco un jour plus tôt. Swalwell a encouragé les 49ers dans plusieurs publications sur les réseaux sociaux au cours des dernières années, y compris une histoire Instagram lundi le montrant au Super Bowl dimanche paré en tenue des 49ers.

Le rapport de campagne montre également que des milliers de dollars ont été dépensés dans des restaurants de luxe à Washington : 871 $ ont été dépensés pour quatre transactions chez Charlie Palmer ; 895 $ ont été dépensés pour deux transactions à El Presidente ; plus de 600 $ ont été dépensés pour trois transactions au Four Seasons Bourbon Steakhouse ; 717 $ ont été dépensés pour deux transactions chez Joe’s Seafood, entre autres frais.

Fox News Digital a précédemment rapporté que la campagne de Swalwell avait dépensé des dizaines de milliers de dollars pour Just Dreaming Yacht Charters, une agence de San Francisco qui propose des yachts privés « relaxants et luxueux » pouvant accueillir jusqu’à 40 passagers, comme dépense de collecte de fonds.

En octobre, sa campagne a dépensé près de 17 000 $ de plus auprès de l’entreprise.

La campagne de Swalwell a régulièrement déboursé des sommes importantes pour l’hébergement, même si elle ne comptait que trois employés rémunérés.

Tout au long du cycle électoral de 2022, sa campagne a même dépensé plus en voyages et en hébergement de luxe que Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre.

Pendant ce temps, Le comité de Swalwell a dépensé 583 000 $ en voyage tandis que Pelosi a dépensé 434 000 $.

La campagne de Swalwell n’a pas répondu à une demande de commentaires de Fox News Digital.











