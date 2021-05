La campagne «  Stop aux Jeux Olympiques de Tokyo  » gagne du terrain en ligne au Japon

Une pétition en ligne appelant à l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo a recueilli près de 200 000 signatures au cours des derniers jours, alors que les inquiétudes du public grandissent quant à la tenue des Jeux dans une pandémie.

À moins de trois mois avant le début des Jeux olympiques d’été, déjà reportés d’un an en raison du coronavirus, des questions subsistent sur la manière dont Tokyo peut organiser l’événement mondial et protéger les bénévoles, les athlètes, les officiels et le public japonais du COVID. -19.

En deux jours depuis son lancement, une campagne en ligne intitulée «Stop Tokyo Olympics» a recueilli plus de 187 000 signatures, atteignant son objectif de 200 000 et soulignant les inquiétudes du public quant à la tenue de cet événement sportif massif dans la capitale japonaise.

Aux prises avec une quatrième vague de pandémie et aux prises avec une campagne de vaccination lente, le gouvernement japonais cherche à prolonger les états d’urgence à Tokyo et dans trois autres régions jusqu’à la fin du mois de mai, a déclaré vendredi le ministre de l’Économie.

Des sondages d’opinion au Japon ont révélé qu’une majorité du public est opposée aux Jeux, qui devraient s’ouvrir le 23 juillet.

«Nous appelons fermement à la prévention de la propagation du coronavirus et à la protection des vies et des moyens de subsistance en utilisant les ressources disponibles pour arrêter les Jeux olympiques», a écrit Kenji Utsunomiya, l’organisateur de la pétition en ligne, sur son site Web. Utsunomiya est un avocat qui s’est présenté à plusieurs reprises pour Gouverneur de Tokyo.

Mais, les organisateurs ont déclaré à plusieurs reprises que les Jeux se poursuivraient, dévoilant des protocoles Covid-19 détaillés pour les athlètes et les officiels.

Pfizer Inc et son partenaire allemand BioNTech SE ont déclaré jeudi qu’ils avaient accepté de faire don de leur vaccin pour aider à vacciner les personnes participant aux Jeux.

