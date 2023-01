La campagne solo de Sachin Pilot inquiète le Congrès avant les élections au Rajasthan

Le plan de Sachin Pilot pour des rassemblements à travers le Rajasthan pourrait relancer la bagarre dans l’unité d’État du Congrès alors qu’il se dirige vers une élection dans à peine 10 mois.

À partir de la semaine prochaine, Sachin Pilot s’adressera aux agriculteurs et aux jeunes lors d’une série de réunions publiques.

Les rapports suggèrent que M. Pilot a décidé de lancer sa campagne solo comme tactique de pression sur la lutte de leadership non résolue qui fait toujours rage malgré une saison réussie de Bharat Jodo Yatra au Rajasthan.

Mais des sources proches de M. Pilot ont démenti les informations faisant état d’un “ultimatum” et ont déclaré que sa décision visait davantage les gens, en particulier les jeunes et les agriculteurs, à maintenir l’euphorie après le Bharat Jodo Yatra et à ne pas laisser l’énergie s’éteindre avant l’assemblée. élections prévues à la fin de l’année.

Les observateurs disent que c’est aussi le calcul politique de Sachin Pilot de rester pertinent dans la politique du Rajasthan, alors que le président du Congrès de l’État, Govind Singh Dotasara, s’occupe du travail d’organisation de base et que le ministre en chef Ashok Gehlot lui-même lance son dernier budget.

La sensibilisation de M. Pilot vise à “maintenir la pertinence et l’action du parti au cours d’une année électorale”, ont indiqué des sources.

L’ancien vice-ministre en chef aurait prévu de se rendre dans des zones à prédominance jat pour s’assurer que le parti ne soit pas anéanti comme en 2003 ou 2013.

“Le BJP a mené une campagne agressive et nous ne pouvons pas être considérés comme oisifs”, a déclaré un dirigeant proche de M. Pilot.

Bien que des sources aient déclaré que la campagne de M. Pilot avait l’approbation de M. Gandhi, elles ont ajouté qu’il n’avait pas obtenu l’autorisation du All India Congress Committee (AICC). “A ce niveau, est-ce nécessaire en tant que chef d’Etat”, ont demandé des sources.

Le Congrès est toujours en colère après les commentaires explosifs de M. Gehlot qualifiant son ancien adjoint de “gaddar (traître)”.

“Un gaddar (traître) ne peut pas être ministre en chef. Le haut commandement ne peut pas faire de Sachin Pilot le ministre en chef… un homme qui n’a pas 10 députés. Qui s’est révolté. Il a trahi le parti, (il) est un traître”, M. Gehlot avait dit sur son jeune rival.

L’impasse Gehlot-Pilot a commencé lorsque les deux ont concouru pour le poste de ministre en chef après la victoire du Congrès au Rajasthan en 2018, et a culminé lorsqu’en 2020, M. Pilot s’est rebellé avec 20 députés le soutenant et a campé à Delhi pendant des semaines.



La révolte a pris fin après que les Gandhis aient assuré à M. Pilot des changements qui ne se sont jamais tout à fait matérialisés, M. Gehlot refusant de céder le moindre terrain. La querelle s’est envenimée sans aucune résolution depuis.



Jairam Ramesh, du Congrès, a déclaré aujourd’hui que le nouveau président du parti, Mallikarjun Kharge, cherchait une solution qui profiterait à l’organisation du parti. “L’organisation est suprême. Les dirigeants vont et viennent, mais même Rahul ji a déclaré qu’Ashok Gehlot et Sachin Pilot étaient des atouts pour le parti”, a-t-il déclaré.