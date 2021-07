La campagne sénatoriale de Mo Brooks a versé plus de 25 000 $ à Mar-a-Lago de Trump

La campagne du représentant du GOP Mo Brooks au Sénat américain a versé un peu plus de 25 000 $ au club privé de l’ancien président Donald Trump pour la restauration et l’espace événementiel, selon un nouveau dossier fédéral.

Brooks, qui brigue un siège au Sénat de l’Alabama l’année prochaine, a versé l’argent en avril et juin à la station balnéaire de Trump à Mar-a-Lago le long de la Treasure Coast de Floride, selon un dossier de la Commission électorale fédérale du deuxième trimestre.

Trump a soutenu Brooks pour le siège du Sénat en avril. Brooks faisait partie des plus de 100 législateurs du GOP qui ont voté pour annuler la victoire électorale de Joe Biden.

Brooks a organisé une réception pour sa campagne au Sénat en avril sur le site, selon un rapport par AL.com. Politico a obtenu un invitation à une levée de fonds en avril événement à Mar-a-Lago pour le House Freedom Fund, qui mettait également en vedette Brooks.

Brooks se présente pour occuper le siège qui sera laissé vacant par le sénateur républicain à la retraite Richard Shelby. Il est en lice pour la nomination du GOP contre plusieurs candidats, dont l’ancienne chef de cabinet de Shelby, Katie Britt, qui s’annonce comme une formidable collecte de fonds. Trump a récemment déchiré Shelby en tant que « RINO » et a déclaré que Britt n’était « pas ce que veut l’Alabama ».

Un représentant de la presse pour la campagne de Brooks n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

La divulgation de Brooks est un autre exemple de politiciens et de groupes républicains dépensant des sommes importantes au club privé de l’ancien président alors qu’il fait allusion à un autre candidat potentiel à la Maison Blanche tout en affirmant à tort que les élections de 2020 ont été volées.

Le Comité national républicain a versé un peu plus de 175 000 $ à Mar-a-Lago pour accueillir une partie de sa retraite printanière des donateurs. Mar-a-Lago a reçu plus d’un million de dollars de groupes dirigés par les républicains depuis 2016, lorsque Trump était candidat à la présidence, selon les données du Center for Responsive Politics, non partisan.

Une partie de l’événement parrainé par RNC ce mois-ci a eu lieu à Mar-a-Lago, où l’ancien président a visé le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky. Nouvelles NBC a rapporté à l’époque que Trump avait qualifié McConnell de « fils idiot de connard » et de « perdant à froid ». L’autre partie de la retraite a eu lieu au Four Seasons à Palm Beach.

Forbes a rapporté la campagne de gouverneur de l’Arkansas de l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche Sarah Huckabee Sanders payé Mar-a-Lago plus de 10 000 $ pour un événement mettant en vedette Trump lui-même.

Brooks a pris la parole lors du tristement célèbre rassemblement du 6 janvier qui a précédé l’émeute meurtrière de Capitol Hill.

« Aujourd’hui, c’est le jour où les patriotes américains commencent à noter des noms et à botter des culs! » Brooks a dit à la foule ce jour-là. Brooks portait un chapeau qui disait « Fire Pelosi ».

Brooks a récemment pris la parole à la conférence conservatrice de CPAC et a déclaré au public que « notre choix est simple : nous pouvons nous rendre et nous soumettre, ou nous pouvons riposter ».