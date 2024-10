La campagne se poursuit avec le début du vote anticipé. Un sondage montre que Trump est largement en tête en Floride.

Le vote en personne a commencé, les bulletins de vote par correspondance arrivent, mais la campagne par substitution se poursuivra en Floride cette semaine, car un sondage suggère que les seules courses serrées à l’échelle de l’État concernent le siège du Sénat américain et les amendements constitutionnels.

La campagne Harris-Walz comptera parmi ceux qui feront campagne dans sept bastions urbains bleus le second gentleman Doug Emhoff, époux de la vice-présidente Kamala Harris, l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le président du Comité national démocrate Jaime Harrison.

Avant le coup d’envoi du vote anticipé de lundi, les démocrates ont déclaré avoir frappé à près de 32 000 portes, envoyé près d’un million de SMS et passé 366 000 appels téléphoniques le week-end dernier.

Campagne 2024 : En ce qui concerne les terres nationales, Trump se range du côté de la beauté du développement

APPROBATIONS : Appui du comité de rédaction du Palm Beach Post pour les élections générales du 5 novembre 2024

La campagne Trump-Vance est restée concentrée sur la Pennsylvanie, où l’ancien président a travaillé dimanche dans un restaurant McDonald’s. Un jour plus tôt, Donald Trump a organisé un rassemblement à Latrobe où il a fait la une des journaux en discutant de la taille des organes génitaux de la légende du golf Arnold Palmer et en lançant des grossièretés pour décrire le mandat de Harris en tant que vice-président.

Lors de ce rassemblement, Trump a vanté les tarifs douaniers sur l’acier de sa première administration et s’est à nouveau engagé à ramener davantage d’emplois dans le secteur manufacturier aux États-Unis.

Le ticket GOP a publié dimanche une déclaration répertoriant les substituts qui feraient campagne pour Trump et Vance lors d’une tournée en bus en Pennsylvanie.

Un sondage donne à Trump une avance considérable, des courses plus serrées pour le Sénat américain et des amendements en Floride

Une enquête auprès des électeurs de Floride publiée lundi par le laboratoire de recherche sur l’opinion publique de l’Université de Floride du Nord a montré que Trump devançait Harris par une large marge – 10 points de pourcentage – de 53 % à 43 % dans l’État. Le sondage a montré une lutte beaucoup plus serrée pour le Sénat américain, le président sortant républicain Rick Scott devançant sa rivale démocrate Debbie Mucarsel-Powell de 3 points, 49 % contre 46 %.

« Avec seulement trois points de pourcentage, l’avance de Rick Scott est nettement plus étroite que celle de Trump, similaire à ce que nous avons vu en juillet », a déclaré Michael Binder, directeur du laboratoire de sondage de l’UNF, dans un communiqué. « Tout comme le reste du pays, Trump devance nettement les candidats au Sénat du même État. »

Le sondage a également indiqué un soutien à l’adoption de deux amendements constitutionnels très médiatisés pour autoriser l’usage de la marijuana à des fins récréatives et restaurer les droits reproductifs en Floride.

Vous voulez voter tôt pour les élections du 5 novembre ? Quelques conseils aux électeurs pour voter.

Les 14 jours de vote en personne avant les élections du 5 novembre se déroulent sur 26 sites différents du comté de Palm Beach. Vous pouvez consulter la liste des emplacements sur www.votepalmbeach.gov/Voters/Early-Voting.

Les électeurs inscrits peuvent également prendre rendez-vous pour voter par anticipation en accédant à https://telegov.egov.com/VotePalmBeach.

N’oubliez pas d’apporter votre pièce d’identité, en particulier une ou deux pièces d’identité « valides et à jour comprenant votre signature et votre photo ».

Les sites de vote anticipé utiliseront l’équipement ExpressVote, une machine à écran tactile qui imprime un bulletin de vote papier que vous pourrez consulter. Vous saisissez ensuite cela dans une machine à compiler comme vous le feriez pour un bulletin de vote à bulles. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce système sur www.votepalmbeach.gov/Voters/ExpressVote-Program.

En attendant de voter, vous pourrez peut-être caresser et jouer avec des animaux à adopter. Le bureau du superviseur des élections du comté de Palm Beach s’associe à Palm Beach County Animal Care and Control, Big Dog Ranch, Kelly’s Fosters et Barky Pines Animal Rescue pour Paws to the Polls. Apprenez-en davantage et consultez le calendrier des apparitions des amis à quatre pattes sur www.votepalmbeach.gov/Voters/Paws-to-the-Polls.

Antonio Fins est rédacteur politique et économique à Le poste de Palm Beachqui fait partie du réseau USA TODAY Florida. Vous pouvez le joindre à [email protected]. Aidez à soutenir notre journalisme. Abonnez-vous aujourd’hui.

Cet article a été initialement publié sur le Palm Beach Post : Le vote anticipé démarre alors que le sondage montre que Trump a une grande avance en Floride