Lorsque Madison Gesiotto Gilbert s’est présentée au Congrès dans l’Ohio en 2022, c’était dans une circonscription assez compétitive que les républicains espéraient renverser. Gilbert pensait qu’elle avait de bonnes chances de gagner cette course.

Elle a perdu. Et elle a une théorie sur ce qui s’est passé.

“Nous avons été tués lors du vote anticipé”, a déclaré Gilbert. “Et je pense que c’est quelque chose qui, à travers le pays, suscite une stigmatisation au sein du Parti républicain concernant le vote anticipé.”

Gilbert, qui est maintenant porte-parole du Comité national républicain, a déclaré que trop d’électeurs républicains cette année-là avaient attendu pour voter en personne le jour du scrutin. Cela inclut les électeurs qui vivent dans des États avec des semaines de vote anticipé en personne et de vote par correspondance ou par correspondance sans excuse.

“Personnellement, je ne suis pas la plus grande fan du vote anticipé, de la saison électorale, comme nous l’appelons maintenant”, a-t-elle déclaré à NPR. “Mais la réalité est que c’est ici et dans de nombreux endroits, cela pourrait être là pour rester. Donc, jusqu’à ce que les choses changent prospectivement dans les États, nous devons jouer le même jeu que celui que jouent les démocrates pour gagner.”

Avant les élections de cette année, Gilbert et le reste du RNC tentent de mettre les électeurs du GOP à l’aise avec le vote anticipé et par correspondance. Mais pour y parvenir, ils doivent lutter contre une stigmatisation, en particulier contre le vote par correspondance, créée par les Républicains eux-mêmes, y compris – notamment – ​​l’ancien président Donald Trump.

Trump complique la campagne « Bank Your Vote »

Pour que les Républicains soient à l’aise avec ces méthodes de vote, le RNC a lancé une campagne « Bank Your Vote ». Dans le cadre de cette initiative, le RNC a lancé des sites Web pour les 50 États, ainsi que des sites Web dans différentes langues destinés à diverses communautés minoritaires. Et les candidats du GOP sont invités à diriger leurs électeurs vers les sites Web.

L’été dernier, Trump a enregistré une annonce pour la campagne.

Mais bien qu’il ait approuvé Bank Your Vote, Trump continue de mettre en doute la légitimité et la sécurité du vote par correspondance en particulier.

Lundi même, dans un discours après avoir remporté les caucus de l’Iowa, Trump a critiqué à la fois le vote par correspondance et le vote anticipé.

“Vous savez, nous avons des élections qui durent 62 jours”, a-t-il déclaré. “Et si vous avez besoin de plus de temps, prenez autant de temps que vous le souhaitez. Et tant de mauvaises choses se produisent. Nous devons nous débarrasser des bulletins de vote par correspondance, car une fois qu’il y a des bulletins de vote par correspondance, vous avez des élections corrompues.”

C’est sans fondement. Rien ne prouve que le vote par correspondance entraîne une fraude électorale généralisée.

Les législateurs des États républicains à travers les États-Unis ont également continué à proposer et à adopter des lois visant à restreindre l’accès au vote anticipé et par correspondance. Cela inclut des États comme le Texas, qui ont adopté de nouvelles lois sur l’identification des bulletins de vote par correspondance. La Floride et la Géorgie font partie des autres États à adopter de nouvelles restrictions sur le vote par correspondance.

Aaron Scherb, directeur principal des affaires législatives du groupe de responsabilité gouvernementale Common Cause, a déclaré que les membres du GOP sont principalement responsables de la stigmatisation croissante autour du vote précoce en personne et par correspondance.

“Amener les électeurs à désapprendre ou à ne pas entendre ces messages est, vous savez, difficile de réparer ces dégâts”, a déclaré Scherb. “Et donc je pense que c’est ce que ce programme Bank the Vote essaie essentiellement de faire. C’est un peu analogue à demander à un jury de ne pas entendre des informations extrêmement préjudiciables présentées contre l’accusé.”

Stigmatisation du vote par correspondance

Charles Stewart, professeur de sciences politiques au Massachusetts Institute of Technology qui étudie le vote des Américains, a déclaré qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la campagne du RNC pourrait ne pas produire les résultats espérés par les responsables républicains. Il a déclaré que le scepticisme à l’égard du vote par correspondance en particulier était assez profondément ancré chez certains électeurs.

“Les républicains ont toujours été beaucoup plus susceptibles de croire que la fraude était un problème, qu’elle se produisait – et beaucoup plus susceptibles de croire qu’il est plus important de sécuriser les élections que d’adopter des lois pour accroître la participation”, a-t-il déclaré. “Donc, je veux dire, à certains égards, il est assez surprenant qu’il ait fallu si longtemps aux républicains pour développer un scepticisme à l’égard du vote par correspondance.”

Stewart a déclaré qu’il n’était pas non plus sûr que le RNC soit le bon messager pour cette campagne.

En effet, les messages sur la fraude électorale et le vote par correspondance ne proviennent pas uniquement des campagnes politiques. Il a souligné les organisations locales à travers les États-Unis qui ont averti les électeurs que la « récolte » des bulletins de vote et le vote par correspondance étaient frauduleux.

“Et ils se rendent principalement dans des comtés ruraux, des bastions républicains, et transmettent ce message”, a déclaré Stewart. “Et donc l’autre groupe de personnes qui [the RNC] Il faut rassembler les militants de base qui gagnent des millions de dollars en vendant le message de la fraude électorale. Et le problème pour les maîtriser, c’est qu’ils sont presque aussi sceptiques à l’égard du RNC qu’à l’égard du Parti démocrate. »

Coûts politiques

Mais Gilbert a déclaré qu’il était essentiel que le RNC trouve des moyens de résoudre ce problème avant les élections de cette année.

D’une part, elle souligne que le Parti républicain dépense beaucoup plus d’argent pour les électeurs qui attendent le dernier jour – le jour du scrutin – pour voter.

“S’ils partent plus tôt, nous n’allons pas dépenser autant d’argent pour eux”, a-t-elle déclaré. “Nous dépensons donc environ 5 dollars pour cet électeur. S’ils ne sortent pas tôt, cependant, si nous continuons à les poursuivre, nous devons continuer à leur téléphoner pour les localiser, les joindre, pour essayer de les contacter. incitez-les à voter, nous continuons à dépenser de l’argent encore et encore pour le même électeur. »

Gilbert dit que si un plus grand nombre d’électeurs républicains votaient plus tôt, le parti pourrait utiliser ses ressources sur des électeurs qui pourraient avoir besoin de plus de persuasion.

“Il s’agit avant tout de conserver les ressources que nous pouvons ensuite utiliser pour les consacrer à une autre activité”, a-t-elle déclaré. “Oui, nous voulons que vous votiez tôt, mais pourquoi ? Parce que cela nous permet de cibler d’autres personnes. Et c’est ainsi que nous pouvons modifier les résultats des élections.”

Et, a déclaré Gilbert, il est très risqué pour le parti d’avoir autant d’électeurs qui envisagent de voter le même jour. “Parfois, des choses se produisent le jour du scrutin et vous ne pouvez pas voter”, a-t-elle déclaré.

Il suffit de regarder les caucus présidentiels républicains de lundi dans l’Iowa, où les températures étaient inférieures à zéro dans tout l’État. Cette année, environ 110 000 personnes se sont présentées pour voter lors des événements en personne. Cela est à comparer avec les caucus de 2016, où un nombre record de 186 743 républicains ont voté.

Et dans les États du champ de bataille, quelques votes seulement pourraient faire toute la différence.

Jay Heck, directeur exécutif de Common Cause Wisconsin, a déclaré qu’il pensait que les républicains avaient perdu les récentes élections à la Cour suprême de l’État et les récentes élections au poste de gouverneur, en partie à cause de l’aversion de leurs électeurs pour le vote anticipé.

“Il y a, je pense, une prise de conscience de la part de certains d’entre eux qu’ils feraient mieux de commencer à faire les choses que font les progressistes et les démocrates pour obtenir le vote s’ils veulent porter l’État pour Trump ou s’ils veulent remporter une élection de gouverneur dans un avenir proche”, a-t-il déclaré.

Heck prédit également qu’il y aura beaucoup de « tensions » au sein du parti à propos du vote anticipé et du vote par correspondance à l’approche du mois de novembre.

“Je pense qu’il va y avoir, sinon une rupture pure et simple, du moins des échanges assez sérieux entre les républicains qui tentent d’encourager le vote anticipé et ceux qui prétendent simplement que les votes anticipés et les votes par correspondance sont tous frauduleux”, a-t-il déclaré. dit. “Ce sera donc intéressant de voir comment cela se passe.”