La campagne présidentielle de Ron DeSantis pour affronter Trump est bloquée par des problèmes sur Twitter

« De plus, il a désespérément besoin d’une greffe de personnalité et, à ma connaissance, ils ne sont pas encore médicalement disponibles », a ajouté Trump. Jusqu’à présent, DeSantis avait été relativement discret contre l’ancien président, suscitant des inquiétudes chez certains républicains et donateurs quant au fait qu’il n’aurait peut-être pas ce qu’il faut pour l’affronter. Alors que les sondages montrent que le gouverneur de Floride a toujours les meilleures chances de vaincre Trump dans une course primaire, ses actions ont considérablement diminué depuis les mi-parcours et les sondages suggèrent qu’il a maintenant près de 40 points de retard sur l’ancien président. Le vide a encouragé d’autres candidats à entrer dans la course. Parmi eux se trouvent le politicien de Caroline du Sud Tim Scott, le seul républicain noir au Sénat américain, qui a rejoint cette semaine une liste toujours croissante de candidats primaires républicains qui comprenait déjà l’ancien ambassadeur de Trump à l’ONU. Nikki Haleyl’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson, l’entrepreneur Vivek Ramaswamy et l’animateur de radio conservateur Larry Elder.

Le concours primaire républicain est susceptible de se réchauffer encore plus d’ici quelques jours et semaines, l’ancien vice-président Mike Pence, l’ancien gouverneur du New Hampshire Chris Sununu et l’ancien gouverneur du New Jersey envisageant également d’affronter Trump pour un tir à la Maison Blanche. L’ancien président Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis se disputent maintenant l’investiture républicaine pour se présenter à la présidence. Crédit: Washington Post/Jabin Botsford L’annonce de DeSantis ce soir a été considérée comme une chance de réinitialiser le concours. Au cours de la session, qui a été animée par Musk et le donateur républicain David Sacks, il a parlé de certaines des politiques qu’il a poussées en Floride, telles que la suppression de la théorie critique de la race dans les écoles, l’évitement des mandats de masque pendant la pandémie mondiale et la lutte contre Disney. -des lois appelées « Ne dites pas gay » interdisant l’enseignement en classe sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre de la maternelle à la troisième année. « Notre mantra en Floride est que le but des écoles est l’éducation, pas l’endoctrinement », a-t-il déclaré. Il a également promis de s’attaquer à la crise à la frontière américano-mexicaine, disant aux auditeurs que s’il était élu président, il déclarerait une urgence nationale « le premier jour », construirait le reste du mur frontalier et rétablirait un Trump- politique de l’époque exigeant que certains demandeurs d’asile soient renvoyés au Mexique pour attendre la procédure d’immigration.

DeSantis était également de bonne humeur à propos du dysfonctionnement technique qui a affecté le début de son lancement, déclarant à Musk : « C’est une excellente plate-forme… une société démocratique saine a besoin d’un débat solide. » Sur le papier, l’histoire de DeSantis est parfaite – capitaine de l’équipe de baseball universitaire de Yale, ex-marine, mariée à l’ancien animateur de télévision primé aux Emmy Casey DeSantis, qui est souvent considéré comme son «arme secrète». Mais il a également été critiqué pour son style de confrontation et ses politiques intransigeantes, qui incluent l’interdiction des avortements au-delà de six semaines, la restriction de l’utilisation des pronoms dans les écoles et la restriction des études afro-américaines. « Je ne peux pas penser à un groupe qui n’est pas ciblé ou paralysé en dehors de son propre groupe d’identité », a déclaré David Johns, directeur exécutif de la National Black Justice Coalition, à cette tête de mât.

« La chose avec laquelle je lutte le plus, c’est cette idée que l’ancien occupant du bureau ovale (Donald Trump) pourrait être notre meilleur espoir d’empêcher le gouverneur de Floride d’occuper le bureau ovale – et aucune des deux ne devrait être une option. » Après la session, certains étaient sympathiques à DeSantis et ont loué sa décision « historique » d’utiliser une session de conversation audio pour lancer sa candidature. « L’événement @RonDeSantis vient de se terminer. Il a fait plus de 75 minutes sur la politique pure. Trump ne pourrait jamais faire ça », a tweeté l’ancien chef de cabinet de Trump, Mick Mulvaney. D’autres, cependant, étaient beaucoup plus cinglants. « L’annonce de campagne bâclée de Ron DeSantis est un autre exemple de la raison pour laquelle il n’est tout simplement pas prêt pour le travail », a déclaré Karoline Leavitt, porte-parole de Make America Great Again Inc, un super PAC pro-Trump.