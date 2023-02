La campagne présidentielle de Nikki Haley en 2024 est un retour au GOP pré-Trump

Nikki Haley a annoncé mercredi sa campagne présidentielle depuis le no man’s land. Ce n’était pas sa situation géographique – elle a déployé sa campagne à Charleston, en Caroline du Sud, avec la fanfare habituelle et les conférenciers d’introduction dignes d’un espoir présidentiel. Il y avait une foule en liesse, des pancartes de campagne fraîchement imprimées et une bande-son tonitruante de musique rock des années 70 et 80. Mais l’annonce de Haley est venue d’un espace presque existentiel alors qu’elle tentait de faire le pont entre le Parti républicain reaganite du passé et le parti Trumpiste du présent.

Avant la montée de Trump, la politique de Haley était considérée comme l’avenir du Parti républicain. Ancien gouverneur de Caroline du Sud pour deux mandats, Haley a remporté la primaire de 2010 en tant qu’outsider au plus fort du mouvement Tea Party avec l’approbation de Sarah Palin. Au pouvoir, elle semblait la personnification de l’identité politique du moment au sein du GOP. Ardente conservatrice fiscale, elle a également fait des gestes vers une trêve sur les questions de guerre culturelle en virant vers le milieu. Plus particulièrement, Haley a poussé à mettre fin à l’affichage du drapeau confédéré dans la capitale de l’État de Caroline du Sud après la fusillade de masse à l’église Mother Emanuel AME en 2015.

Avec l’ascension de Trump, Haley a été laissée dans une sorte de limbes. Tristement célèbre, elle a fait des allers-retours sur son soutien à l’ancien président, qu’elle a servi comme ambassadrice de l’ONU jusqu’à sa démission à la fin de 2018. Peu de temps après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, elle a déclaré à propos de Trump : les actions depuis le jour du scrutin seront jugées sévèrement par l’histoire. Des semaines plus tard, après que la Chambre ait voté pour destituer Trump, Haley est allé sur Fox News pour dire: “Donnez une pause à l’homme.” Des mois plus tard, Haley a dit qu’elle le ferait soutien Trump s’il se présentait en 2024 et ne monterait pas de campagne contre lui. Maintenant, ils sont tous les deux en compétition pour l’investiture républicaine.

Cette ambivalence s’est infiltrée dans son discours où Haley a monté des coups de poignard passifs-agressifs sur son seul rival jusqu’à présent. Haley a formulé de vagues critiques sur «les idées périmées et les noms fanés du passé» tout en demandant des tests de compétence mentale obligatoires pour les politiciens de plus de 75 ans. (Trump a 76 ans). une nouvelle génération pour nous conduire vers l’avenir. On pourrait aussi bien l’appliquer à Joe Biden, qu’elle a fréquemment critiqué nommément tout au long de son discours, qu’à Trump, qui est passé presque sous silence.

Pourtant, la déconnexion entre le GOP de Trump et celui qui a élu Haley il y a moins de dix ans est béante, même sans tenir compte de la présence de l’ancien président dans la course de 2024.

Haley n’a pas mentionné son moment le plus notable sous les projecteurs nationaux, le retrait du drapeau confédéré en 2015, dans son discours. Dans la vidéo publiée mardi, la fusillade de masse a été présentée comme une horreur illustrant la nécessité de “se détourner de la peur et de se tourner vers Dieu et les valeurs qui font encore de notre pays le plus libre et le plus grand sur Terre”.

Le discours contenait une grande quantité de rhétorique de politique étrangère belliciste dans le but de trouver un terrain d’entente au sein de la coalition républicaine du passé et de la coalition républicaine du présent. « La Chine communiste ne fera pas que perdre », a déclaré Haley. “Comme l’Union soviétique avant elle, la Chine communiste finira sur le tas de cendres de l’histoire.”

Pourtant, même dans ses remarques de politique étrangère, les coutures étaient évidentes. Quand elle a dit : « Nous nous tiendrons aux côtés de nos alliés d’Israël à l’Ukraine et nous tiendrons tête à nos ennemis en Iran et en Russie », Haley a touché un problème au sein du GOP alors que de plus en plus de républicains suivent la ligne accommodante de Trump envers Poutine. C’était l’une des premières choses que la campagne Trump a critiquées à son sujet dans un e-mail à réponse rapide envoyé quelques instants après que Haley ait quitté la scène. “Au lieu de trouver une solution pacifique à la guerre entre l’Ukraine et la Russie, Haley a soutenu l’envoi de plus d’avions de chasse américains pour alimenter la guerre”, a claironné la campagne de sa rivale.

Le défi pour Haley est de savoir si elle peut trouver un argument de vente unique pour attirer les électeurs l’année prochaine. Une grande partie de son discours consistait en une rhétorique républicaine traditionnelle, louant l’exceptionnalisme américain et critiquant les démocrates pour leur faiblesse et leur dévergondage. C’est le type de message qui est le tarif standard à chaque dîner du Lincoln Day dans le pays.

Même sa fermeture a présenté un dilemme. Haley a insisté sur le fait qu’elle pourrait enfin offrir la victoire à son parti. « J’ai un message particulier pour nos compatriotes républicains. Nous avons perdu le vote populaire dans sept des huit dernières élections. Notre cause est juste mais nous n’avons pas réussi à gagner la confiance d’une majorité d’Américains. Cela se termine aujourd’hui.

Le problème est qu’il y a une personne qui n’est pas d’accord avec cette simple déclaration sur les fortunes électorales du GOP lors des récentes élections présidentielles : Donald Trump. Et il se trouve qu’il est le favori.