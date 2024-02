La campagne présidentielle de Kennedy a dépensé plus que ce qu’elle avait récolté au dernier trimestre et a laissé 5,4 millions de dollars en banque

WASHINGTON — Le candidat indépendant à la présidentielle Robert F. Kennedy Jr. et son allié, le super PAC, sont en train d’amasser un trésor de guerre important alors qu’ils entreprennent la tâche coûteuse de monter une offre extérieure, mais de nouveaux rapports de collecte de fonds de campagne déposés mercredi montrent que l’effort s’avère déjà coûteux.

Le comité de campagne de Kennedy a collecté 7 millions de dollars au cours des trois derniers mois de 2023, selon de nouveaux rapports de la Commission électorale fédérale, un chiffre important qui équivaut à plus que ce que le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a collecté au cours de cette période (lorsque DeSantis était encore un candidat actif). Mais Kennedy a dépensé 7,7 millions de dollars, soit plus que ce qu’il a rapporté, portant ses réserves de trésorerie à 5,4 millions de dollars à la fin de l’année.

Le super PAC qui le soutient, American Values, a levé 18,5 millions de dollars au cours des six derniers mois de 2023 et a dépensé 13,4 millions de dollars. La grande majorité de ces dépenses ont servi à rembourser un donateur, tandis que d’autres dépenses ont été consacrées à des tâches telles que des travaux de consultation et d’accès aux bulletins de vote. Le groupe a clôturé 2023 avec 14,8 millions de dollars en banque.

Kennedy s’est initialement présenté à la présidence en tant que démocrate, mais en octobre, il a annoncé qu’il monterait plutôt une campagne difficile en tant qu’indépendant au lieu d’une tentative à long terme pour vaincre le président Joe Biden lors des primaires.

La campagne a dépensé 1,1 million de dollars en salaires au cours des trois derniers mois de l’année. Amaryllis Kennedy, la candidate belle-fille et directrice de campagne, a reçu 54 000 $ au cours des trois derniers mois de l’année, selon le rapport. Jackson Hines, « un aide-voyage et un homme du corps » de Kennedy dont la campagne a confirmé à NBC News qu’il est également le neveu du candidat, a gagné 24 000 $ sur la même période.

La FEC a envoyé une lettre à la campagne de Kennedy demander plus d’informations sur ses paiements aux membres de la famille Kennedy ce mois-ci, avertissant que les employés devaient être payés au taux équitable du marché. La campagne Kennedy répondu 10 jours plus tard défendant le travail de Hines et Amaryllis Kennedy, arguant que « bien qu’Amaryllis et Jackson soient des membres de la famille du candidat par alliance, leur rôle est basé sur les besoins fonctionnels de la campagne et le travail qu’ils accomplissent dans le cadre de leur rôle. »

En tant que candidat indépendant, Kennedy a dû monter une opération massive visant à obtenir l’accès aux élections dans chaque État, une tâche coûteuse. Son rapport de collecte de fonds montre qu’en plus de son personnel, il a dépensé des sommes importantes en conseil, en production médiatique, en impression, en médias numériques et en événements.

Les documents du quatrième trimestre de Kennedy montrent également que sa campagne a dépensé plus de 500 000 dollars en services de sécurité. Sa campagne a critiqué à plusieurs reprises l’administration Biden pour sa décision de ne pas lui accorder la protection des services secrets, une décision qui appartient au secrétaire à la sécurité intérieure et dépend de consultations avec le Congrès. En octobre, un homme soupçonné d’intrusion au domicile de Kennedy a été arrêté et détenu par des services de sécurité privés. Quelques semaines auparavant, un homme avec une arme chargée avait été arrêté à l’extérieur d’un événement de campagne de Kennedy à Los Angeles.

Recommandé

Le chef de l’entreprise qui fournit des services de sécurité à Kennedy — auteur et spécialiste de la sécurité Gavin de Becker – semblait également être l’un des plus grands donateurs d’un super PAC affilié à Kennedy, American Values ​​2024.

Mais alors qu’un nouveau rapport indique que de Becker a fait don de 5,5 millions de dollars au super PAC au cours du second semestre 2023 (un total de 10 millions de dollars sur le cycle électoral), un examen plus approfondi du rapport montre que le groupe lui a remboursé 9,65 millions de dollars en juillet et Novembre. Ni American Values ​​ni la société de Becker n’ont répondu aux demandes de commentaires sur le don important et le remboursement ultérieur.

Un porte-parole du super PAC a déclaré que le don était un « financement provisoire » destiné à fournir de l’argent au groupe en cas de besoin.

“Lorsque nous n’en avions pas besoin pendant une période particulière, nous lui rendions de l’argent”, indique le communiqué. “Il continue de fournir un financement provisoire, par exemple, 4 millions de dollars qu’il fera le 15 février.”

Le principal donateur du super PAC reste l’investisseur Timothy Mellon, un mégadonateur républicain qui a donné en 2020 20 millions de dollars pour soutenir l’ancien président Donald Trump. Mellon a donné 10 millions de dollars au super PAC pro-Kennedy au second semestre 2023.

Le seul autre donateur à sept chiffres au super PAC était Leila Centner de Miami Beach, en Floride, qui a donné 1 million de dollars. L’adresse associée au don correspondait à celle du Fondation familiale David et Leila Centner, du nom des cofondateurs de la Centner Academy de Miami, une école primaire et secondaire privée. L’école a fait l’actualité nationale en 2021 lorsqu’elle a annoncé qu’elle n’embaucherait aucune personne vaccinée contre le Covid-19 « jusqu’à ce que de plus amples informations soient connues », malgré les assurances répétées des responsables fédéraux de la santé selon lesquelles les vaccins étaient globalement sûrs. L’année dernière, Kennedy, qui a passé environ huit ans à la tête d’une importante organisation anti-vaccin, visité l’école.

Centner Academy n’a pas répondu à une demande de commentaires sur le don.