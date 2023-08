La campagne présidentielle de Donald Trump menée derrière les barreaux est une possibilité réelle – c’est vraiment un territoire inexploré | Nouvelles américaines

Le palais de justice où Donald Trump a plaidé non coupable de quatre chefs d’accusation retenus contre lui, dont celui de complot en vue d’escroquer les États-Unis, porte le nom d’Elijah Barrett Prettyman.

En tant qu’avocat de Washington, Prettyman s’est battu pour la libération des prisonniers capturés lors de l’invasion de la Baie des Cochons. Il a représenté Truman Capote et John Lennon et a plaidé 19 affaires devant la Cour suprême avant sa mort, à l’âge de 91 ans, en novembre 2016.

Cinq jours plus tard, Donald Trump, un homme d’affaires milliardaire devenu star de la télé-réalité, a été élu à la Maison Blanche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:11

« C’est la persécution d’un opposant politique »



Si Prettyman faisait partie de la minorité qui anticipait la victoire de Trump, il n’aurait sûrement pas pu imaginer que sept ans plus tard, c’est là que cela mènerait. Même ceux qui sont imprégnés d’histoire juridique n’ont jamais vu, n’auraient jamais pu imaginer, un prétendu stratagème criminel comme celui-ci. C’est sans précédent.

L’acte d’accusation de 45 pages descellé mardi présente quatre charges contre Donald Trump. Il est judicieux dans son contenu et méticuleux dans ses détails, mais au centre se trouve une allégation clé – que Trump a orchestré un stratagème pour annuler les résultats d’une élection libre et équitable, directement depuis le bureau ovale.

Les médias du monde entier se sont réunis devant le palais de justice de Washington DC attendre l’arrivée de l’ancien président pour répondre à ces accusations.

C’était une douce matinée, ensoleillée avec un soupçon de fatigue d’inculpation qui pesait lourdement dans l’air, il s’agissait de la troisième mise en accusation de Donald Trump en quatre mois.

Les images d’hélicoptère de son cortège ont tracé un voyage familier de la maison au palais de justice, un autre saut sur la côte est sur Trump Force One, une autre vague aux caméras sur le tarmac.

Cela peut sembler répétitif, mais cela ne diminue en rien l’importance de ce qui s’est déroulé dans la salle d’audience 22A. Donald Trump a semblé discret, presque fragile, puisqu’il a plaidé non coupable, comme prévu, de toutes les accusations.

Il s’agit de la plus grave de ses nombreuses difficultés juridiques car, contrairement aux actes d’accusation à Manhattan et en Floride, les crimes auraient eu lieu alors qu’il était président en exercice.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:13

« Trump assiégé d’une manière jamais vue auparavant »



La partie la plus importante de cette audience procédurale a peut-être été l’indication de la juge de première instance, Tanya Chutkan, qu’il n’y aurait aucun retard dans la planification de la prochaine nomination au tribunal et d’une date de procès. Jack Smith, le procureur chargé de l’affaire, a indiqué qu’il poursuivrait un procès rapide.

Il est probable que l’année prochaine, Trump programmera des comparutions devant le tribunal dans trois, peut-être quatre, procès criminels autour de rassemblements électoraux.

Les juges dans chacune de ces affaires pourraient finir par se bousculer pour se positionner, l’acte d’accusation de l’État de New York concernant les paiements d’argent silencieux à Stormy Daniels étant susceptible de prendre un siège arrière.

À l’extérieur, la cour était muette, mais divisait l’Amérique en un microcosme. Il n’y avait qu’une poignée de manifestants, pro ou anti-Trump. Un homme tenait une pancarte indiquant « Loser » en l’air, un autre « Trump or Dead ».

Le New-Yorkais Dominic Santana est venu habillé en condamné, tenant une pancarte « LOCK HIM UP » d’un côté et une image générée par l’IA de Trump dans une combinaison orange de l’autre.

« Je suis ici pour m’assurer que le monde sache que Donald Trump est un escroc », dit-il, « que Donald Trump aurait dû être enfermé il y a longtemps, que Donald Trump a trompé et trompé l’Amérique et qu’il est arrivé au Maison Blanche. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:09

« Je soutiendrais le roi Trump! »



Plus de la moitié des électeurs républicains de ce pays ont indiqué qu’ils voteraient toujours pour que Trump revienne à la Maison Blanche, même s’il est reconnu coupable de crimes fédéraux.

La possibilité d’une campagne présidentielle derrière les barreaux est réelle.

Politiquement et juridiquement, c’est vraiment un territoire inexploré.