La campagne présidentielle brésilienne démarre sur fond de craintes de violence

JUIZ DE FORA, Brésil – La campagne électorale présidentielle brésilienne a officiellement débuté mardi avec l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva en tête de tous les sondages contre le président sortant Jair Bolsonaro dans un contexte d’inquiétude croissante face à la violence politique et aux menaces contre la démocratie. Da Silva, dont la présidence de deux mandats s’est déroulée de 2003 à 2010, a déjà pris l’habitude de porter un gilet pare-balles pour les apparitions publiques. Il devait prendre la parole dans une usine de moteurs mardi matin, mais des agents de la police fédérale lui ont demandé d’annuler l’événement pour des raisons de sécurité, selon sa campagne. Au lieu de cela, le gauchiste lancera sa septième candidature à la présidence dans une usine Volkswagen de Sao Bernardo do Campo, une ville manufacturière à l’extérieur de Sao Paulo où il s’est fait connaître en tant que dirigeant syndical dans les années 1970.

Bolsonaro revisite l’intersection de la ville de Juiz de Fora où il a été poignardé par un malade mental lors de la campagne électorale en 2018. Cette fois, cependant, il restera au sommet d’un camion sonore plutôt que de plonger dans la foule.

Creomar de Souza, fondateur du cabinet de conseil en risques politiques Dharma Politics, a déclaré que la visite de da Silva dans une usine de constructeurs automobiles était typique du symbolisme brésilien.

“Lula évoque une certaine nostalgie, des éléments de sa première candidature en 1989, faisant allusion à un héritage que sa présidence a laissé”, a déclaré de Souza à l’Associated Press.

Et le retour de Bolsonaro sur le site de son agression au couteau est une tentative d’invoquer le même profil d’étranger qu’il a projeté à la suite des révélations sur la corruption qui ont secoué la nation et permis au législateur de sept mandats de remporter la victoire en 2018, a déclaré Maurício Santoro, un politique professeur de sciences à l’Université d’État de Rio de Janeiro.

“Pour Bolsonaro, c’est l’image de lui-même en tant que candidat rebelle et anti-système, et l’attaque contre sa vie est au cœur de ce récit”, a déclaré Santoro. “Pour lui et ses partisans, l’homme qui l’a poignardé n’était pas un” loup solitaire “, mais faisait partie d’un complot de l’élite politique contre Bolsonaro.”

La course dans la plus grande démocratie d’Amérique latine est un affrontement de titans, tous les autres candidats étant loin derrière. Les deux candidats en tête des sondages sont des quantités connues, car pratiquement tous les Brésiliens les connaissent, selon la dernière enquête du sondeur Datafolha le mois dernier. Tous deux rallient publiquement des partisans depuis des mois, bien qu’ils n’aient pas été autorisés par l’autorité électorale à demander des votes ni à diffuser des publicités. Jusqu’à présent, aucun débat entre da Silva et Bolsonaro n’a encore été programmé.

Malgré la tentative d’assassinat de Bolsonaro en 2018, les événements récents ont suscité une plus grande inquiétude, ses partisans étant plus susceptibles de se livrer à des attaques. Les partisans de Bolsonaro ont encerclé la voiture de da Silva pour lancer des injures verbales plus tôt cette année et, en juillet, l’un d’eux a tué un responsable local du Parti des travailleurs de da Silva dans la ville de Foz de Iguaçu.

Les partisans de Da Silva ont également été ciblés ; lors d’un rassemblement en juin, un drone a aspergé une foule d’un liquide fétide et, lors d’un autre le mois dernier, un homme a fait exploser un explosif artisanal contenant des matières fécales. Les assaillants dans les deux cas étaient des partisans de Bolsonaro, selon les publications sur les réseaux sociaux examinées par l’AP.

« Lula a annulé son premier événement en raison de risques de sécurité, et ce genre de chose a envahi tous les camps. Je ne pense pas que Bolsonaro court le même risque, mais il a été poignardé la dernière fois », a déclaré Carlos Melo, professeur de sciences politiques à l’Université Insper de Sao Paulo. “Ces événements terribles font désormais partie des élections au Brésil, et cela compte.”

Bolsonaro est un ardent défenseur des armes à feu et, au cours de son mandat, il a assoupli les restrictions, permettant à ses partisans de s’approvisionner en armes à feu et en munitions. Il a décrit à plusieurs reprises la course comme une bataille du bien contre le mal et, lors du lancement de sa candidature le 24 juillet, a demandé à ses partisans de jurer qu’ils donneraient leur vie pour la liberté.

Ses partisans citent fréquemment les 580 jours d’emprisonnement de da Silva après qu’il a été reconnu coupable de corruption et de blanchiment d’argent. Ces condamnations ont éjecté da Silva de la course de 2018 et ouvert la voie à Bolsonaro ; ils ont d’abord été annulés pour des raisons de procédure par la Cour suprême, qui a ensuite jugé que le juge avait fait preuve de parti pris et était de connivence avec les procureurs.

À nouveau à la traîne dans les sondages, l’ancien capitaine de l’armée a semé l’inquiétude qu’il pourrait rejeter les résultats s’il perdait le vote d’octobre. Le dirigeant d’extrême droite a émis des doutes infondés sur le système de vote électronique national utilisé depuis 1996, notamment lors d’une réunion qu’il a convoquée avec des diplomates étrangers. Son insistance a suscité une réaction la semaine dernière de centaines d’entreprises et de plus d’un million de Brésiliens qui ont signé une paire de lettres exigeant le respect des institutions démocratiques du pays.

Lorsque la candidature de Bolsonaro a été confirmée, il a appelé ses partisans à inonder les rues pour les célébrations de la fête de l’indépendance du 7 septembre. A cette date l’an dernier, il a déclaré devant des dizaines de milliers de partisans que seul Dieu peut l’écarter du pouvoir. Les analystes ont exprimé à plusieurs reprises leur inquiétude qu’il prépare le terrain pour suivre l’exemple de l’ancien président américain Donald Trump et tenter de s’accrocher au pouvoir.

Pour le jour de l’indépendance cette année, Bolsonaro a annoncé son intention de faire défiler l’armée le long de la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, où ses partisans inconditionnels se rendent régulièrement. Les experts se sont inquiétés du signal qui pourrait être envoyé avant les élections, et on ne sait toujours pas si les forces armées sont prêtes à suivre.

Human Rights Watch a déclaré lundi que la campagne “sera probablement un test critique pour la démocratie et l’état de droit dans le pays et en Amérique latine”. L’organisation à but non lucratif a accusé Bolsonaro de chercher à “saper la confiance dans le système électoral, alléguant, sans fournir aucune preuve, qu’il n’est pas fiable”.

"Les candidats doivent condamner la violence politique et appeler leurs partisans à respecter le droit des Brésiliens à élire pacifiquement leurs représentants et à se présenter aux élections sans crainte", a-t-il déclaré.