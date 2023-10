La campagne pour l’élection présidentielle anticipée en Égypte démarre de manière mouvementée

Les Égyptiens ont été saisis par le début spectaculaire de la campagne électorale présidentielle, inattendue et anticipée dans leur pays.

La réélection du président Abdul Fattah al-Sisi – désormais pour un mandat de six ans – semble pratiquement garantie alors même que son gouvernement est aux prises avec une inflation record et une dette massive.

Pourtant, l’homme politique de gauche et ancien député Ahmed al-Tantawi, qui espère devenir son principal adversaire, a lancé une campagne politique d’un type rarement vu en Égypte ces dernières années.

Désireux de créer une dynamique, le président Sissi a organisé une grande conférence télévisée de trois jours intitulée « L’histoire de la patrie » pour raconter son récit de la dernière décennie et annoncer officiellement sa candidature.

« Tout comme j’ai répondu aux appels des Egyptiens auparavant, aujourd’hui je réponds à nouveau à leur appel et j’ai décidé de me présenter ma candidature pour que vous puissiez réaliser votre rêve lors d’un nouveau mandat présidentiel », a déclaré M. Sissi devant l’auditoire composé de responsables et de notables, sous les applaudissements. et des applaudissements.

« J’appelle tous les Egyptiens à participer à cet environnement démocratique et à choisir, avec leur conscience patriotique, qui en est digne », a-t-il déclaré.

Au bon moment, de grandes foules sont apparues pour manifester leur soutien dans les villes égyptiennes.

M. Sissi a remporté la dernière élection présidentielle en 2018 avec 97 % des voix.

Des milliers de personnes se sont rassemblées sur une place de Gizeh, agitant des drapeaux avec enthousiasme. Alors que beaucoup d’entre eux venaient des quartiers pauvres voisins, attirés par la perspective d’une fête avec des chanteurs connus, d’autres ont déclaré à la BBC qu’ils étaient des fonctionnaires chargés d’y assister.

Alors que les émissions-débats populaires mais étroitement contrôlées de la télévision égyptienne se concentraient sur ces images, des vidéos de petites manifestations ont également été partagées sur les réseaux sociaux, notamment dans la petite ville côtière de Marsa Matrouh, où des banderoles montrant le président ont été arrachées et détruites.

Plusieurs hashtags arabes sont rapidement devenus tendance. Non seulement « Sissi » qui appelle à une marche d’un « million d’hommes » pour le soutenir, mais aussi « Partez, perdant », qui a rapidement suscité des milliers de rediffusions.

La décision de programmer les élections du 10 au 12 décembre – des mois plus tôt que nécessaire – semble être liée à la grave crise économique que traverse l’Égypte, les experts prédisant qu’une autre décision difficile de dévaluer la monnaie sera à l’ordre du jour l’année prochaine.

Lors de la conférence de cette semaine, qui s’est tenue dans la nouvelle capitale administrative égyptienne – un mégaprojet coûteux du gouvernement de M. Sisi en cours de construction dans le désert à l’est du Caire – le président a appelé les gens ordinaires à accepter des sacrifices pour faire face à la flambée des prix.

« N’osez pas, vous les Égyptiens, dire que vous préférez manger plutôt que de construire et de progresser », a-t-il déclaré. « Si le prix du progrès et de la prospérité de la nation est d’avoir faim et soif, alors ne mangeons ni ne buvons. »

Les élections surviennent alors que les Égyptiens sont aux prises avec une crise économique marquée par une inflation record.

Son rival, Ahmed al-Tantawi, a rapidement condamné ces propos, les qualifiant de « dangereux » et de preuve d’une « approche inhumaine », affirmant que l’on demandait aux Egyptiens « d’endurer la faim et les privations ».

Il a critiqué M. Sissi, affirmant que sa vision du développement et du progrès consistait à construire « des bâtiments imposants, des villes et des palais dans le désert » plutôt que de donner aux gens « une vie décente », avec un accès à une bonne éducation et à des soins de santé.

Il reste à voir si M. Tantawi – le plus éminent d’une poignée de candidats à la présidence – parviendra à se présenter.

L’organisme de surveillance Internet basé au Canada, CitizenLab, affirme déjà que son téléphone a été ciblé par des logiciels espions sophistiqués.

Il s’est également plaint du fait que les Égyptiens ordinaires ont eu du mal à enregistrer leur soutien à sa candidature auprès des notaires publics. Certains affirment avoir été attaqués par des voyous pro-gouvernementaux.

Les candidats potentiels ont besoin de la signature de 25 000 personnes de 15 gouvernorats différents pour les soutenir, ou du soutien de 20 députés dans un parlement qui penche fortement en faveur de M. Sissi.

L’Autorité électorale nationale égyptienne affirme qu’elle enquête sur les plaintes et ouvre des études notariales plus longtemps.

Le président Sissi, ancien chef de l’armée, a dirigé l’éviction par l’armée de Mohammed Morsi, président démocratiquement élu des Frères musulmans du pays, en 2013, après un an de règne, à la suite de manifestations de rue généralisées.

Il a remporté les élections présidentielles avec 97 % des voix en 2014 et 2018. En 2019, des modifications ont été apportées à la constitution – approuvées par référendum – lui donnant deux années supplémentaires au pouvoir et lui permettant de se présenter pour un troisième, six ans. -année.

Le mandat de M. Sissi a vu l’interdiction pure et simple des Frères musulmans, qui ont longtemps été la force d’opposition la plus puissante du pays, avec leurs dirigeants emprisonnés ou en exil.

Les militants affirment qu’au total, des dizaines de milliers de critiques du gouvernement ont été emprisonnés – pour la plupart des islamistes mais aussi des militants laïcs, dont beaucoup ont participé au soulèvement de 2011 qui a renversé le président de longue date Hosni Moubarak.

M. Sissi était autrefois considéré comme un garant de la stabilité après des années de troubles en Égypte, et il a réussi à projeter une image d’homme fort. Cependant, il a perdu en popularité à mesure que les difficultés économiques du pays se sont aggravées.

Après des années de lutte contre l’austérité, l’Égypte – un important importateur de blé – a été durement touchée par les conséquences de la guerre en Ukraine. La monnaie a été dévaluée à trois reprises depuis le début de l’année dernière, perdant plus de la moitié de sa valeur par rapport au dollar. En août, l’inflation a atteint un pic légèrement inférieur à 40 %.

Dans ses discours, le président a tenté de présenter les élections de cette année comme l’occasion d’un nouveau départ. « Nous sommes à l’aube de notre nouvelle république, qui cherche à achever le processus de survie de l’État et à le reconstruire sur les bases de la modernité et de la démocratie », a-t-il déclaré.

Malgré une belle rhétorique et un début mouvementé, de nombreux Égyptiens sont tout à fait conscients que cette campagne électorale n’apportera probablement pas de changement, mais seulement un serrement de ceinture plus douloureux.