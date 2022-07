La campagne pour la démocratie vise à combattre les conservateurs dans 30 sièges pour faire passer la réforme politique

La militante pour la démocratie Gina Miller lance une campagne pour faire des prochaines élections générales un moment décisif pour faire passer la réforme du système politique «cassé» du Royaume-Uni.

celle de Mme Miller Fête vraie et juste vise à recruter jusqu’à 30 candidats pour combattre les députés conservateurs sortants qui n’ont pas « respecté les normes fondamentales d’intégrité ou de compétence ».

Elle pense que la vague de méfiance du public envers les politiciens pourrait fournir au parti suffisamment de députés pour maintenir l’équilibre des pouvoirs dans un parlement sans majorité et conduire à des réformes fondamentales.

En échange du soutien d’un gouvernement travailliste minoritaire sur la base de la “confiance et de l’offre”, les députés TFP exigeraient des changements au système politique, y compris la représentation proportionnelle et une législation pour asseoir les normes ministérielles sur une base légale.

Mme Miller a dit L’indépendant qu’elle a identifié une trentaine de sièges dans trois “couloirs bleus”, où une perte de confiance dans les députés conservateurs et un électorat “politiquement sans abri” créent un terrain fertile pour son parti.

Le parti ne nomme pas sa liste d’objectifs à ce stade, mais un initié a déclaré qu’il envisageait des sièges “de Devizes à Daventry” – les sièges du loyaliste de Boris Johnson Danny Kruger et du whip en chef Chris Heaton-Harris – mais pas du Premier ministre. Uxbridge, qu’il est peu probable qu’il conteste lors des élections prévues en 2024.

Mme Miller a reconnu que le sien était le dernier d’une lignée de nouveaux partis tentant de briser le moule de la politique britannique, après l’échec de Change UK et Renew, entre autres.

Mais elle a insisté sur le fait que les événements de la pandémie de Covid, Partygate et la crise du coût de la vie ont créé une opportunité de changement unique en une génération.

“La récolte actuelle de politiciens a créé une situation où les gens sont maintenant tellement en colère et tellement contrariés par le comportement au parlement qu’ils veulent voir quelque chose de différent”, a-t-elle déclaré.

« Je ne suis pas sûr que cette opportunité se représentera. Je pense qu’il y a une opportunité unique en ce moment, dans ce malaise, de se présenter comme un nouveau parti sur une question qui passionne les gens.

La femme d’affaires est surtout connue pour ses deux contestations judiciaires réussies contre les efforts du gouvernement visant à imposer le Brexit sans l’approbation du Parlement et à proroger la Chambre des communes pour empêcher l’examen de son accord. Mais elle a déclaré que le TFP ne faisait pas campagne pour inverser le Brexit, le décrivant comme “une bataille du passé”.

Au lieu de cela, le discours du parti sera axé sur la réforme électorale, le nettoyage de l’appareil gouvernemental et la corruption.

Les principales politiques comprendront la mise en place du code ministériel, des principes Nolan sur les normes de la vie publique et des pouvoirs de prérogative sur un pied statutaire, ainsi qu’un serment d’office applicable à tous les députés et fonctionnaires.

“J’ai parcouru le pays lors de 23 tournées maintenant, et je continue de penser que nous vivons littéralement dans une Grande-Bretagne brisée”, a-t-elle déclaré.

« Tout ce qui s’est passé au sein du Parti conservateur a en fait ébranlé la confiance en tout le monde. Tous les politiciens sont vus sur le pas de la porte comme étant indignes de confiance. Les gens disent : ‘Qu’est-ce qu’ils ont fait pour nous ? Il est temps pour quelque chose de complètement nouveau.

«Notre discours consiste à dire que nous devons examiner l’appareil gouvernemental, mettre en place des freins et contrepoids, nous assurer que quiconque est au pouvoir doit réellement obéir aux règles et règlements et qu’il y a des recours lorsque les choses tournent mal, pour nettoyer cela la chumocratie et la corruption.

Sondage pour la TFP, vu par L’indépendant, suggère que 60% des électeurs travaillistes et 50% des libéraux démocrates – ainsi que 11% de ceux qui ont voté conservateur en 2019 – pensent que les partis d’opposition devraient se retirer des sièges où ils n’ont aucune chance d’aider le candidat le plus susceptibles de vaincre les conservateurs. La stratégie est particulièrement appréciée des jeunes électeurs, avec 37 % des 18-24 ans qui la soutiennent, contre 15 % qui s’y opposent.

Mme Miller a déclaré qu’elle n’avait eu aucune discussion officielle avec d’autres partis sur la coopération, mais qu’elle avait partagé des sondages avec eux et s’attend à ce que les travaillistes et les Lib Dems – comme cela s’est produit lors des élections partielles de Wakefield et Tiverton et Honiton – ciblent les ressources de campagne aux sièges. ils ont le plus de chances de gagner.

Elle s’attend à figurer elle-même sur la liste des candidats de son parti pour l’élection et dit que certains grands noms – qu’elle n’identifierait pas – ont été en contact pour se présenter.

“Je leur ai dit” Trouvez un siège “”, a-t-elle déclaré, ajoutant que, comme les autres candidats, on s’attendrait à ce qu’ils aient des liens personnels avec le siège qu’ils veulent combattre, soit en vivant, en travaillant ou en grandissant dans la région, ou avoir accompagné les communautés locales dans leur vie professionnelle.

Mme Miller a reconnu que pour que son plan fonctionne, le TFP devra cibler les bastions conservateurs où ni les travaillistes ni les Lib Dems ne pensent qu’il vaut la peine de consacrer des ressources.

Mais elle a dit : « Je ne pense pas qu’il existe plus un siège sûr.

“TFP est une start-up, essentiellement un réseau d’indépendants qui adhèrent à des valeurs fondamentales et à des politiques qui exposent et renversent la corruption et l’échec.

« Nous n’allons pas nous battre contre tous les sièges, mais nous pouvons faire une réelle différence dans 20 à 30 circonscriptions qui ont, trop longtemps, été abandonnées par leurs députés et un manque d’opposition unifiée pour les défier. Nos candidats offriront aux électeurs un choix naturel de candidats autour desquels se rallier, présentant de vrais challengers dans des sièges où les travaillistes et les Lib Dems ont peu de chances réalistes de gagner.