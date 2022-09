La campagne plutôt que la politique – Shaw Local

Pour l’éditeur:

L’élection primaire du 28 juin dernier pour le représentant de l’État républicain du 75e district est un indicateur d’où nous en sommes dans l’hypocrisie de notre politique aujourd’hui.

Nous avons un nouveau candidat à Jed Davis qui a couru dur contre le titulaire David Welter pour avoir soutenu la taxe sur l’essence dirigée par le gouverneur JB Pritzker avec un soutien bipartite. Les partisans de Jed Davis ont souvent déclaré que David Welter avait pris de l’argent à «l’establishment» du Parti républicain de l’Illinois, comme le membre du Congrès Adam Kinzinger, qui est un vétéran et a mis son pays au-dessus de la politique.

De toute évidence, personne ne veut plus payer plus d’impôts pour quoi que ce soit et nous l’avons prouvé à maintes reprises à Oswego lorsqu’il s’agit de soutenir nos premiers intervenants et nos écoles. Le résultat de l’augmentation de la taxe sur l’essence a fourni un financement indispensable pour l’infrastructure de nos routes vieillissantes. Le 75e district et notre État seront les bienfaiteurs de ces nouveaux fonds pour améliorer nos routes. Nous devrions remercier David Welter d’avoir défendu les gens et les entreprises de notre État lorsque ces routes sont améliorées parce qu’il a pris une décision audacieuse et est allé à l’encontre de la position de son parti sur les taxes dans notre communauté.

Il était facile pour Jed Davis de faire de telles déclarations pour gagner une primaire et dire aux gens ce qu’ils voulaient entendre au lieu de leur dire la vérité. J’espère que M. Davis ne posera pas pour des séances de photos s’il gagne en novembre lorsque ces routes seront réparées et qu’il revendiquera le mérite de ces améliorations.

Cinq semaines seulement après les élections primaires, à quel point les attitudes étonnantes ont changé si rapidement. Selon le site du Conseil des élections de l’Illinois, Jed Davis a pris le 2 août 2022, 10 000 $ du chef de la Chambre de la minorité républicaine Jim Durkin qui a aidé à mener la charge pour soutenir l’augmentation de la taxe sur l’essence dans notre État. Les partisans de Jed Davis vont-ils maintenant tenir Jed responsable d’avoir pris cet argent au soi-disant « establishment » qui, ironiquement, a soutenu les vues de son adversaire en juin dernier, alors qu’ils étaient si loquaces à propos de ces mêmes préoccupations ?

David Edman

Oswego