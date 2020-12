DENVER: L’initiative My Cause My Cleats a vraiment pris racine dans la NFL.

Il y a cinq ans, environ 500 joueurs ont pris part à la campagne inaugurale, qui marquait la première fois que les joueurs pouvaient porter des crampons personnalisés lors de matchs sans pénalité.

Cette année, plus de 1 000 joueurs, qui portaient leurs crampons de calicot lors des matchs de la semaine 13, ont pris part à la sensibilisation et à la collecte de fonds pour diverses causes. Certains des joueurs dont les équipes étaient sur la route la semaine dernière peuvent porter leurs crampons à domicile ce week-end. Ensuite, ils sont vendus aux enchères au profit de ces causes.

Montrer leurs chaussures élégantes et mettre en évidence les objectifs qui les passionnent est devenu quelque chose que les joueurs attendent avec impatience chaque année, a déclaré le secondeur extérieur des Broncos Bradley Chubb, dont les crampons ont été célestes cette année, accompagnés de planètes et de galaxies. surnom de l’astronaute.

Ces dernières années, les joueurs ont de plus en plus porté des crampons personnalisés lors des échauffements pour faire une déclaration, mode ou autre. Mais la campagne My Cause My Cleats est la seule fois où ils peuvent les porter tout au long de la saison sans être condamnés à une amende pour leurs chaussures de luxe.

Vous pouvez simplement sortir et porter des crampons personnalisés sur le terrain et vraiment montrer pourquoi vous avez travaillé si dur pendant la saison morte, a déclaré Chubb. C’est une façon différente pour ces fans de se sentir connectés à vous parce qu’ils vous voient jouer au jeu dans quelque chose qui signifie quelque chose pour vous.

C’est l’un des meilleurs moments de l’année pour moi car je peux ajuster mes crampons et bien paraître, a ajouté Chubb, soulignant sa fondation qui veut utiliser le sport comme plate-forme pour activer le potentiel humain.

Les causes de cette année incluent des sujets tels que lutter contre la justice sociale, soutenir les familles pendant coronavirus pandémie et réduire la fracture numérique. Selon la NFL, environ 21% des joueurs ont choisi des objectifs de justice sociale, 17% des objectifs de jeunesse et d’éducation et 14% soutiennent des initiatives liées à la santé et au bien-être.

Saison après saison, je suis inspiré par le nombre croissant de joueurs de la NFL participant à My Cause My Cleats et par les causes qu’ils représentent, a déclaré le commissaire Roger Goodell. Chaque joueur a une histoire à raconter et nous sommes reconnaissants de l’impact qu’ils ont sur les communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent, et sur la société en général.

Sécurité à Denver Justin Simmons a déclaré que l’effet d’entraînement de la campagne inspirée par les joueurs est que les fans en viennent à les voir comme plus que de simples footballeurs professionnels.

Cela ramène ce niveau d’humanité chez les joueurs: étaient plus que de simples footballeurs, et voici les choses qui nous intéressent, voici les choses qui frappent près de chez nous, a déclaré Simmons, qui avait fait fabriquer des crampons personnalisés qui avaient à la fois leur propre base. quand les NFL donnent du carburant pour jouer 60.

La NFL présente également ce mois-ci les joueurs et leurs objectifs à travers des spots télévisés et des films nationaux. Les premières places étaient le quart-arrière des Chiefs, Patrick Mahomes, qui a discuté de son association caritative 15 et le récipiendaire des Mahomies et des Vikings, Adam Thielen, attirant l’attention sur la santé mentale par le biais de la Fondation Thielen.

Parmi les autres appels notables de la semaine 13, mentionnons:

HILLS TDs: Tyreek Hill a eu deux longs touchés contre les Broncos, dont aucun n’a compté, lors de la victoire de Kansas City 22-16 dimanche soir. L’une a été annulée par une peine d’attente et l’autre a été considérée à tort comme incomplète.

Le demi de coin des Broncos AJ Bouye a semblé briser le soulèvement de Patrick Mahomes de 40 verges à Hill, frappant le ballon en l’air alors qu’ils tombaient dans la zone des buts. Mais le ballon est retombé sur l’épaule gauche de Hill et n’a jamais touché le sol, mais lorsque les arbitres ont statué sur une passe incomplète, Hill n’a jamais discuté, retournant le ballon derrière lui avec désinvolture alors qu’il retournait à la ligne de touche.

Les Chiefs se sont précipités pour punt, il restait 9 secondes au chronomètre de jeu quand ils l’ont frappé et ont enterré les Broncos profondément. La rediffusion au ralenti a été montrée pendant le botté de dégagement et tout le monde à Arrowhead et à la maison a réalisé que Hill avait en fait marqué un touché.

J’ai vérifié avec Tyreek, a déclaré l’entraîneur des Chiefs Andy Reid. Il est sorti, et normalement vous pouvez dire avec un récepteur s’il l’avait ou non, en particulier Tyreek et il a été surpris en tant que l’un de nous qu’il se soit lancé dans le football.

JET JETTISONÉ

Adam Gase a tiré sur le coordinateur défensif Gregg Williams un jour après avoir appelé un blitz total de Derek Carr, qui a lancé une passe de touché de 46 verges parfaitement placée à Henry Ruggs III à 5 secondes de la fin, donnant aux Raiders une superbe victoire 31-28. les Jets sans win.

Après le match, la sécurité et le capitaine Marcus Maye Williams ont appelé à plusieurs reprises pour l’appel surprise qui a envoyé les Jets à 0-12, quatre défaites qui n’ont pas atteint les 08 Lions et 17 Browns, les seules équipes 0-16 de l’histoire de la ligue.

Un jour plus tard, Gase a renvoyé Williams.

J’ai juste senti que c’était la meilleure chose pour notre équipe d’avancer, a déclaré Gase.

Un peu perdu dans le shuffle était que l’attaque de Gases a fait trois et trois avec une chance de sceller le match, forçant la défense à prendre le terrain avec 35 secondes à jouer.

___

Avec les contributions des rédacteurs d’AP Sports Dennis Waszak Jr. et Dave Skretta.

___

Suivez Arnie Melendrez Stapleton sur Twitter: http://twitter.com/arniestapleton

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL