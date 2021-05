La campagne menée par Harris pour endiguer la migration en provenance d’Amérique centrale fait face à des défis de taille

Mais de nombreux experts en migration remettent en question toute la prémisse de dissuader la migration par l’aide au développement, arguant que, à court terme, la croissance économique conduit à davantage de migration, car plus de personnes sont en mesure de se permettre le voyage. Même les gains de sécurité ne conduisent pas toujours à une diminution de la migration: au Honduras, le taux d’homicides a été divisé par deux entre 2012 et 2019, et pourtant l’exode des Honduriens a augmenté.