La campagne “Make Instagram Instagram Again” gagne en tant qu’application pour restaurer les fonctionnalités de “TikTok Clone”

La dernière mise à jour d’Instagram dérange les utilisateurs du monde entier qui disent que la plate-forme ressemble maintenant trop à TikTok pour plus de confort. Le consensus général semble être qu’Instagram a donné un véritable coup de pouce au contenu vidéo créé par les créateurs de contenu, perdant ainsi son fonctionnement en tant que média social censé connecter les gens à leurs amis. Si vous avez été sur Instagram récemment, vous avez remarqué que vous obtenez beaucoup plus de bobines sur votre flux maintenant, et beaucoup d’entre elles ne proviennent même pas des pages que vous avez suivies.

En fait, la campagne “Make Instagram Instagram again” est devenue si sérieuse qu’Instagram envisage maintenant de mettre de côté les fonctionnalités de type TikTok. “Je suis content que nous ayons pris un risque”, a déclaré jeudi le chef d’Instagram Adam Mosseri dans une interview avec Casey Newton de Platformer, rapporte l’AFP. “Mais nous devons absolument prendre du recul et nous regrouper.”

Kylie Jenner et Kim Kardashian ont prêté leur voix à la campagne contre ces fonctionnalités. Le cri de ralliement découle d’une pétition change.org du même nom qui comptait plus de 229 000 signatures jeudi soir.

Kylie Jenner, avec 360 millions d’abonnés, conteste la refonte d’IG : “Make Instagram Instagram Again” pic.twitter.com/zYPYvRtAGT —Kurt Wagner (@KurtWagner8) 25 juillet 2022

Instagram essaie tellement de rivaliser avec TikTok qu’il essaie de devenir un autre TikTok. Si je voulais voir vidéo après vidéo à partir de pages aléatoires que je ne suis pas, je ne serais pas sur Instagram. Faites ce qu’on attend de vous, et ramenez les photos de nos vrais amis !!! – TONI TONE (@ t0nit0ne) 24 juillet 2022

Instagram est une caractéristique majeure du produit loin d’être assez hors de propos IG est devenu une application pour plaire aux annonceurs (basés sur la vidéo) et aux créateurs (pas des amis) Les gens veulent des photos d’amis, pas des bobines TikTok — GREG ISENBERG (@gregisenberg) 26 juillet 2022

Regarder instagram se tuer activement en essayant si fort d’être TikTok et échouer est insensé – Loey (@Loeybug) 25 juillet 2022

Instagram devrait simplement publier une application distincte appelée Reels et faire à nouveau d’Instagram une application de partage de photos. Malade et fatigué de ce clone de TikTok. – Arshad Wahid (@vettichennaiguy) 25 juillet 2022

Existe-t-il une plate-forme de médias sociaux sur laquelle je peux voir les contenus publiés par les personnes que je suis ? Twitter pousse les fils de discussion et les tweets viraux d’inconnus Instagram pousse des bobines de grincer des dents par des inconnus TikTok fait grincer des dents Linkedin fait grincer des dents les gourous des affaires — litquidité (@litcapital) 26 juillet 2022

Instagram est obsédé par les créateurs. Quel pourcentage des utilisateurs sont des créateurs pls. C’est une plateforme sociale, pas une plateforme de divertissement. Tiktok est littéralement une plateforme de divertissement. Je veux voir mes amis ! – Compte haineux de Lufthansa (@mxmsworld) 27 juillet 2022

Selon l’IANS, Instagram annulera les fonctionnalités incriminées, y compris le flux d’accueil en plein écran, et réduira également temporairement les publications recommandées.

