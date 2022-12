La campagne Kelowna Gospel Mission rapporte gros

La campagne annuelle de jumelage de Noël de la Kelowna Gospel Mission (KGM) a été un énorme succès.

La collecte de fonds d’une semaine a rapporté 216 000 $.

« Bravo à tous ceux qui ont contribué au succès de la campagne de Noël », a déclaré Mike Morrison, directeur du développement des ressources. “C’est grâce à une communauté qui se rassemble que nous ferons avancer l’aiguille sur la pauvreté dans notre ville.”

La campagne fournit des fonds pour faire fonctionner les programmes KGM qui servent les personnes confrontées aux défis de l’itinérance.

« Au nom de toute l’organisation Kelowna’s Gospel Mission, nous sommes plus que reconnaissants pour les contributions du donateur, et grâce à vous, ce jumelage de 216 000 $ transformera des vies et redonnera de l’espoir à notre communauté », a ajouté Morrison.

L’objectif de la campagne des matchs de Noël étant maintenant atteint, KGM a lancé sa campagne régulière de cadeaux de Noël.

Pour faire un don, visitez le site Web de Kelowna Gospel Mission ou envoyez un courrier postal au 22087 Capri PO Kelowna, BC V1Y 9N9.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Noëlcollecte de fondsSans-abriSans-abrisme