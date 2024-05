La campagne israélienne de Rafah aggrave les conditions désastreuses à Gaza, selon des groupes humanitaires : mises à jour en direct

Actualité à la Une

Tentes détruites par une frappe israélienne à l’ouest de Rafah cette semaine. De nombreux Palestiniens avaient cherché refuge dans la ville après qu’Israël ait ordonné une évacuation massive du nord de Gaza fin octobre. Crédit… Jehad Alshrafi/Associated Press

L’armée israélienne a déclaré vendredi que ses forces avaient avancé dans le centre de Rafah, s’enfonçant encore plus profondément dans la ville du sud de Gaza, malgré la réaction internationale et la pression des alliés pour réduire la dernière offensive.

Des commandos israéliens appuyés par des chars et de l’artillerie opéraient dans le centre de Rafah, a indiqué l’armée israélienne dans un communiqué, sans préciser de lieux précis. Mercredi, l’armée israélienne a déclaré avoir établi un « contrôle opérationnel » sur la zone frontalière avec l’Égypte, une bande de 13 km de long connue sous le nom de corridor de Philadelphie, à la périphérie de Rafah.

Plus d’un million de Palestiniens de Rafah, soit environ la moitié de la population totale du territoire, ont fui l’offensive israélienne au cours des dernières semaines, selon les Nations Unies, dont beaucoup ont été déplacés pour la deuxième ou la troisième fois dans ce conflit. Beaucoup y ont trouvé refuge après qu’Israël a ordonné une évacuation massive du nord de Gaza fin octobre, portant la population de la ville à 1,4 million d’habitants.

Israël a poursuivi son offensive à Rafah malgré les inquiétudes de ses alliés proches, comme les États-Unis, concernant la sécurité des Palestiniens déplacés et des autres civils qui y ont trouvé refuge. Les responsables israéliens affirment qu’ils ne peuvent pas vaincre le Hamas à Gaza sans éradiquer ses forces dans la ville et sans démolir un réseau de tunnels transfrontaliers du groupe utilisé pour faire passer clandestinement des munitions et d’autres fournitures en provenance de l’Égypte voisine.

Mais l’assaut a aggravé la misère de nombreux Palestiniens ordinaires. Dimanche, au moins 45 personnes ont été tuées lors d’une seule frappe israélienne, selon les autorités sanitaires de Gaza. L’armée israélienne a déclaré que le bombardement avait visé deux commandants du Hamas, mais avait également involontairement déclenché un incendie dans une zone voisine où des civils s’abritaient.

La semaine dernière, la Cour internationale de Justice a ordonné à Israël de freiner son offensive militaire en cours à Rafah, mettant en garde contre des dommages irréparables aux civils, bien que certains juges aient écrit qu’Israël pouvait encore y mener des opérations militaires. L’armée israélienne a poursuivi l’opération malgré cette pression, qualifiant sa campagne à Rafah de limitée et précise.

Des images satellite disponibles dans le commerce, prises par Planet Labs jeudi, ont montré que l’armée israélienne avait établi des positions dans certaines parties du centre de Rafah, tandis que des véhicules et des chars militaires pouvaient être repérés jusqu’à la périphérie de la zone de Tel al-Sultan, à l’ouest de Rafah.



Une grande partie de l’est de Rafah a été dévastée depuis le début de l’offensive début mai, en particulier autour du poste frontière avec l’Égypte, selon des photos satellite du 22 mai. Israël a capturé le point de passage de Rafah lors d’une opération nocturne du 7 mai qui a marqué le début de son assaut. sur la zone.

Source : Imagerie satellite de Planet Labs

Le terminal de Rafah a servi de canal vital pour acheminer l’aide humanitaire vers Gaza dans un contexte de privation et de famine généralisées. Il a également servi de principale porte d’entrée aux habitants de Gaza, malades et blessés, pour fuir les combats et recevoir des soins médicaux d’urgence.

Les responsables israéliens affirment que le portail était un élément central des opérations de contrebande du Hamas vers l’enclave, qui est soumise à un blocus israélo-égyptien écrasant depuis que le groupe armé palestinien a pris le contrôle de Gaza par la force en 2007.

Le passage a été fermé depuis sa prise par les forces israéliennes, et les responsables israéliens, égyptiens et palestiniens n’ont pas réussi à parvenir à un accord pour y reprendre les opérations.

Sous la pression américaine, l’Égypte a commencé cette semaine à détourner certains camions d’aide vers un autre passage, celui de Kerem Shalom, contrôlé par Israël, dans le but d’atténuer la forte baisse de l’aide entrant à Gaza.