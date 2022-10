La campagne indienne se termine alors que N Sikki Reddy-Rohan Kapoor perd en demi-finale en double mixte

La paire indienne de double mixte composée de N Sikki Reddy et Rohan Kapoor a subi une défaite consécutive en demi-finale du tournoi de badminton Vietnam Open Super 100 à Ho Chi Minh samedi.

La paire indienne non classée a perdu 16-21, 14-21 face à la combinaison indonésienne la mieux classée composée de Rehan Naufal Kusharjanto et Lisa Ayu Kusumawati dans un match de 37 minutes.

La défaite a mis fin à la campagne de l’Inde lors du tournoi.

Sikki et Kapoor avaient décroché le titre du Chhattisgarh International Challenge, la semaine dernière.

La paire indonésienne a ouvert une avance de 8-4 dès le début et même si le duo indien a ramené l’équation à 15-16, Rehan et Lisa ont relevé le défi et ont réussi quatre points consécutifs pour empocher le match d’ouverture.

Le deuxième match s’est également déroulé sur des lignes similaires avec Rehan et Lisa menant 12-9. Sikki et Kapoor ont ensuite réduit le déficit à 14-15 mais la paire indonésienne a scellé le match avec six points d’affilée.

