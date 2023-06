La campagne indienne de la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC se termine, mais le rêve continue

L’Inde a peut-être été éliminée de la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC en phase de groupes, mais sa performance lors du dernier match contre le Japon, champion en titre, a donné de l’espoir aux fans de football de tout le pays.

Après avoir perdu 0-3 lors de la première mi-temps de son dernier match du Groupe D contre le Japon, l’Inde a produit une performance fantastique après la pause, emportant le match contre ses adversaires au stade national Rajamangala de Bangkok, en Thaïlande. Cependant, la qualité du Japon a brillé à la fin, puisqu’ils ont gagné 8-4, marquant un but chacun aux 7e et 8e minutes du temps additionnel.

Alors, qu’est-ce qui a changé en seconde mi-temps ? Un état d’esprit simple, dit l’entraîneur-chef Bibiano Fernandes.

« Je suis tellement content du caractère que les garçons ont montré en seconde période contre le Japon. À la mi-temps, nous avons tous parlé et décidé de mettre complètement le résultat de la première mi-temps derrière nous. Oui, nous étions menés 0-3, mais c’est plus difficile quand on a cela en tête », a déclaré Fernandes. « Nous avons décidé que nous voulions juste essayer de gagner la seconde mi-temps. »

Et cela a fonctionné instantanément. Deux minutes après le début de la seconde mi-temps, Mukul Panwar a réussi un coup franc de Vanlalpeka Guite pour marquer le premier but de l’Inde, ce qui a montré à l’Inde que le puissant Japon pouvait être gâché.

« Nous connaissions la qualité des adversaires. Ce sont les champions en titre, et parfois c’était si difficile de simplement exécuter les plans que nous avions apportés au jeu », a déclaré Fernandes. «Ils ont simplement dépassé nos plans en première mi-temps.

«Nous avons essayé d’arrêter leur jeu au milieu de terrain en première mi-temps, mais après la pause, nous avons essayé de pousser encore plus loin. Nous en avons mis trois devant pour presser leur défense, puis trois autres derrière eux pour ramasser les restes, et les garçons ont brillamment répondu », a déclaré Fernandes. « Revenir comme ça contre une opposition d’une telle qualité est un résultat positif pour nous. »

Pour les joueurs des Blue Colts, ce fut une nuit douce-amère. Ils avaient tous le même rêve d’amener l’Inde à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, un rêve qui s’est terminé au coup de sifflet final. Des larmes coulaient du coin de nombreux yeux humides. Fernandes, alors qu’il s’approchait de ses joueurs pour les consoler, a reçu un déluge d’excuses. « Je suis désolé que nous n’ayons pas pu le faire, entraîneur. Nous ne pouvions pas réaliser le rêve.

Ce n’est qu’après cela que l’équipe a réalisé ce qu’elle avait fait. Les quelques dizaines de fans indiens qui se trouvaient dans l’immense stade Rajamangala se sont précipités au niveau le plus bas et ont ovationné les garçons, qui se sont dirigés vers eux pour montrer leur appréciation du soutien.

Le buteur Danny Meitei ne pouvait pas croire qu’une réaction aussi positive puisse venir des tribunes malgré la perte d’un match.

« Je ne savais pas quoi ressentir. Nous avions perdu, mais je sais que nous avions bien joué. Ce n’est que lorsque j’ai vu les fans nous encourager après le match que nous avons réalisé à quel point notre performance en seconde période était spéciale », a déclaré Danny. « Cela me laisse me demander ce qui aurait pu se passer, si nous avions fait la même chose en première mi-temps, que se serait-il passé si nous l’avions fait lors des deux matches précédents? »

Le gardien Sahil Poonia, malgré huit buts encaissés, a connu une journée stellaire sous la barre, réalisant d’innombrables arrêts, dont un penalty contré en seconde période.

« Ce n’est jamais facile de voir vos adversaires marquer autant de buts contre vous, mais telle était la qualité du Japon. Mais nous avons juste essayé de garder toutes les déceptions loin de nos esprits et de continuer à les attaquer », a déclaré Sahil.