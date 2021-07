La campagne historique du Tunisien Ons Jabeur se poursuit avec une victoire bouleversante contre Iga Swiatek

La campagne historique d’Ons Jabeur à Wimbledon l’a vue atteindre les quarts de finale féminins lundi, battant la championne polonaise de Roland-Garros 2020 Iga Swiatek 5-7, 6-1, 6-1 lors de leur match de quatrième tour. La joueuse de 26 ans est la première Tunisienne à atteindre les huit derniers à Wimbledon et affrontera la deuxième tête de série biélorusse Aryna Sabalenka qui a battu Elena Rybakina 6-3, 4-6, 6-3. Sabalenka disputera son premier quart de finale du Grand Chelem.

Jabeur a fait preuve d’un grand équilibre pour rester dans le match après avoir laissé filer une avance de 5-4 et avoir servi pour le premier set uniquement pour que la Polonaise réussisse trois matchs au rebond.

Swiatek, après une ouverture plate, avait remarqué un jeune fan polonais brandissant une planche portant l’inscription ‘Jazda Iga’ (‘Allez Iga’).

« C’était un grand match et j’ai dû rester calme plutôt que de me mettre en colère lorsque je n’ai pas réussi à boucler le premier set, car me mettre en colère n’aurait pas aidé ma cause », a déclaré Jabeur.

« Aujourd’hui, j’ai décidé de changer un peu mon jeu car tout le monde sait que je fais des drop shots et être agressif était la clé aujourd’hui. »

Jabeur n’a jamais regardé en arrière une fois qu’elle avait surmonté la perte du premier set.

Le fait qu’elle ait brisé son adversaire de 20 ans lors du premier match du deuxième set a donné le ton pour le reste de la rencontre.

En effet, sa domination était telle que Swiatek, à un moment donné, ayant été déjouée par un tir de Jabeur, a brisé le haut du filet avec colère avec sa raquette.

