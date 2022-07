La campagne « Hire back our Heroes » veut faire revenir les travailleurs non vaccinés dans les hôpitaux de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Des panneaux d’affichage, des autocollants et des panneaux de pelouse « Hire Back our Heroes » ont récemment fait leur apparition partout en Colombie-Britannique.

L’objectif de la campagne est de donner une voix aux employés de la santé non vaccinés qui espèrent retourner au travail.

Un panneau d’affichage numérique a été installé à West Kelowna dans le cadre de leur campagne provinciale pour obtenir du soutien.

En mars 2021, une partie relativement faible mais significative des travailleurs de la santé de la Colombie-Britannique a été licenciée pour non-respect des mandats provinciaux.

Le Dr Joshua Nordine, médecin de famille formé à l’étranger chez Rutland Medical Associates de Kelowna, est le porte-parole de la campagne.

Dans une interview avec Capital News, il a déclaré qu’alors que la pandémie approchait d’un état endémique et que “l’immunité naturelle” était répandue, il était temps d’inverser les politiques COVID et de réembaucher des travailleurs non vaccinés.

“Nous pouvons faire en sorte qu’ils puissent travailler en toute sécurité”, a déclaré Nordine.

Il allègue qu’avec le masquage et les mesures de protection comme les tests bihebdomadaires, les travailleurs non vaccinés ne présentent aucun risque supplémentaire d’infection au COVID pour les patients.

“Il est malhonnête de garder les mêmes politiques alors que nous sommes dans une pandémie différente”, a déclaré Nordine.

Nordine a expliqué que le système de santé provincial manque de personnel et vacille à cause, à son avis, des mandats de vaccination.

Les services d’urgence et les soins de santé primaires de la province ont été contraints de fermer en raison d’une pénurie de personnel.

«Interior Health a licencié 953 employés, soit environ 4,5% des quelque 21 000 employés actifs d’IH», en raison du mandat du vaccin, a déclaré Interior Health.

Le nombre exact d’employés « licenciés » dans la province n’a pas encore été publié par le ministère de la Santé et cet article sera mis à jour au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

L’hôpital Mackenzie and District, Mackenzie BC, a déclaré qu ‘«il n’y avait tout simplement pas assez de personnel pour garder les portes ouvertes» pendant l’une de leurs fermetures, et le service d’urgence d’Ashcroft a été fermé tout au long du week-end du 15 juillet, en raison de «la disponibilité limitée des médecins .”

Le Dr York Hsiang, un chirurgien vasculaire maintenant à la retraite de l’hôpital général de Vancouver, a déclaré à Capital News que même avant COVID, les hôpitaux de la province fonctionnaient en surcapacité.

Il a déclaré que si le système de santé ne peut pas gérer quelques centaines de patients supplémentaires, il devrait apporter des modifications importantes.

Interior Health a commenté la campagne et a déclaré qu’il était important que la région sanitaire maintienne des couches de protection, y compris une vaccination complète contre le virus COVID-19. Ils ont déclaré que des mandats sont en place pour protéger leurs résidents les plus «vulnérables» et «à risque» dans les établissements de soins de santé.

L’autorité sanitaire a déclaré que le mandat du vaccin protège les travailleurs de la santé les uns des autres et protège ceux qui utilisent le système.

Nordine et Hsiang ont expliqué qu’ils aimeraient pouvoir travailler sans les restrictions imposées par le mandat du vaccin.

Nordine travaille dans sa clinique privée, incapable de travailler dans un centre de désintoxication local. Il a dit qu’il continuerait à fonctionner si ce n’était pour les besoins en vaccins.

Les médecins ont expliqué que leurs collègues infirmiers, techniciens, thérapeutes et autres médecins aimeraient retourner travailler dans le domaine de la santé.

Ils ont dit que les personnes qui font partie de “Hire back out Heroes” pensent qu’une carrière entière ne devrait pas être entachée par une seule décision.

Toutes les provinces n’ont pas mis en œuvre un mandat de vaccination pour les travailleurs de la santé. Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, n’a pas mis en œuvre de politique de vaccination contre la COVID-19 pour le personnel des hôpitaux et, à la place, les hôpitaux et les régions sanitaires ont dû élaborer eux-mêmes les politiques.

Interior Health a déclaré que COVID-19 circule toujours et que les variantes actuelles sont très contagieuses. La région sanitaire a expliqué que la forte utilisation de la vaccination contre le COVID-19 a permis de lever les mesures de santé publique, mais les gens sont toujours encouragés à se faire vacciner, y compris leur deuxième rappel lorsqu’il est disponible pour leur groupe d’âge.

