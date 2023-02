La campagne “Hello Hong Kong” offre des billets d’avion gratuits pour attirer les touristes

Le gouvernement de Hong Kong offre 500 000 billets d’avion gratuits aux visiteurs désireux de se rendre dans la ville, dans le but d’inverser quatre années de chute du nombre de touristes et de relancer l’économie. Hong Kong a également annoncé vendredi qu’il ouvrirait entièrement sa frontière avec la Chine continentale ce lundi.

Le chef de la ville, John Lee, dévoilé la remise des billets jeudi lors du lancement de la campagne touristique “Hello Hong Kong”, un événement éclaboussant mettant en vedette des danseurs déguisés en équipage et des chefs. “Ceci, mesdames et messieurs, est probablement le plus grand accueil au monde”, Lee dit sur scène.