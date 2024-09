La campagne Harris-Walz vend des bracelets d’amitié inspirés de Taylor Swift

Une heure après que la campagne Harris-Walz ait reçu le soutien de Taylor Swift, elle a commencé à vendre des bracelets d’amitié inspirés de la chanteuse.

Peu de temps après la fin du débat présidentiel d’ABC News entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump, la superstar a publié un soutien retentissant à Harris et Walz sur Instagram.

« Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l’élection présidentielle de 2024 », a écrit Swift dans son message publié mardi soir. « Je vote pour @kamalaharris parce qu’elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre. »

Environ une heure après la mise en ligne de la publication Instagram, le site Web de produits dérivés de la campagne de Harris a commencé à vendre «Bracelets d’amitié Harris-Walz » au prix de 20 $ pour un paquet de deux.

Les bracelets réglables sont fabriqués avec du fil bleu et noir et des perles d’argile de couleur crème qui forment les mots « Harris Walz 24 ».

« Êtes-vous prêt ? Les bracelets d’amitié Harris-Walz sont là ! » peut-on lire dans la description du produit, en référence à la chanson populaire de Swift « …Ready For It ? » de son album « réputation » de 2017.

Les bracelets d’amitié sont devenus un ajout populaire aux tenues de concert de la tournée « The Eras Tour ». Ils sont inspirés des paroles de « You’re On Your Own, Kid » de Swift, une chanson de son album « Midnights » de 2022.

C’est désormais une tradition pour les spectateurs d’échanger des bracelets faits main avec d’autres spectateurs.

Le compte X de la campagne, KamalaHQ, n’a pas tardé à publier également une version modifiée de l’approbation de Swift.

« Kamala est prête pour cela », affirme la campagne a écrit dans un message sur X qui incluait une capture d’écran du message d’approbation de Swift.

Interrogé sur ce soutien très médiatisé lors d’une interview avec MSNBC, le colistier de Harris, le gouverneur Tim Walz, a déclaré : « Je suis incroyablement reconnaissant, tout d’abord, envers Taylor Swift. »

« Je dis cela aussi en tant que propriétaire de chat, en tant que propriétaire de chat », a-t-il déclaré. « Regardez, Swifties, vous l’avez entendu, vous savez qu’il est là. »

« C’était éloquent et clair, et c’est le type de courage dont nous avons besoin en Amérique pour nous lever », a ajouté Walz.

La campagne a consacré beaucoup d’efforts à la conception de ses produits dérivés en vue des élections de novembre, en attirant les électeurs de la génération Z avec un chapeau camouflage rappelant les produits dérivés de la tournée de Chappell Roan et en collaborant avec les plus grands créateurs de mode du pays comme Vera Wang et Tory Burch pour sa collection « Designers for Democracy ».

La marque s’est également appuyée sur des messages axés sur les tendances de la génération Z plus jeune sur les réseaux sociaux, avec des références à l’été « gosse » de Charli XCX.

Les représentants de Swift et de la campagne Harris-Walz n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Business Insider envoyées en dehors des heures ouvrables.