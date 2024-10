La campagne Harris voit son chemin vers la victoire en Pennsylvanie passer par les banlieues

vice-président Kamala HarrisLa campagne a exposé ce qu’elle considère comme son chemin vers la victoire en Pennsylvanie dans une note partagée exclusivement avec NBC News avant Rassemblement de lundi soir dans le comté d’Erie.

L’équipe de Harris a souligné les sondages montrant que Harris, le candidat démocrate à la présidence, avait réalisé des gains dans les banlieues de l’État du champ de bataille – qu’elle a surnommé « notre propre mini « mur bleu » » en Pennsylvanie – par rapport à la performance du président Joe Biden en 2020.

La campagne a également souligné qu’une victoire implique d’accroître sa popularité parmi les banlieusards instruits, y compris ceux qui ont voté pour les Républicains lors des récentes élections. Près de 160 000 électeurs dans l’État, ont voté pour l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley à la primaire présidentielle du GOP cette année – avec un nombre plus élevé parmi les électeurs des banlieues – même après qu’elle ait déjà abandonné la course contre l’ancien président Donald Trump.

« Le chemin de la campagne Harris pour gagner la Pennsylvanie capitalise sur la faiblesse sans précédent de Trump dans les banlieues », lit-on dans le mémo, qui souligne également l’accent mis par la campagne sur les électeurs de Haley. «Nous avons fait passer les banlieues du rouge au bleu depuis que Trump les a remportées en 2020, et nous avons également accru notre soutien auprès des femmes et triplé notre soutien parmi les électeurs blancs ayant fait des études universitaires dans l’État.»

La campagne a cité des enquêtes le mois dernier de The Philadelphia Inquirer/Le New York Times/Siena College et Collège Mariste que les deux ont montré Harris en hausse de 6 points de pourcentage sur Trump dans les banlieues – une amélioration notable par rapport à la victoire de 3 points de Trump sur Biden parmi les Pennsylvaniens des banlieues en 2020, comme l’ont montré les sondages à la sortie des urnes. (Les résultats des deux enquêtes du mois dernier se situaient dans leurs marges d’erreur.)

Des enquêtes récentes ont montré que la course globale en Pennsylvanie se situe dans la marge d’erreur des sondages, avec une enquête de Université Quinnipiac ce mois-ci, trouvant Harris en hausse de 3 points, un Inquirer/Times/Sienne enquête la trouvant en hausse de 4 points et Le Wall Street Journal avoir Trump en hausse de 1 point.

C’est le champ de bataille le plus recherché sur la carte, offrant le plus grand nombre de votes au collège électoral parmi les États les plus disputés, et c’est la destination de campagne la plus fréquente pour Harris et Trump.

« La faiblesse de Trump dans les banlieues signifie que pour qu’il puisse réellement gagner, il doit doubler et tripler sa base dans les comtés les plus rouges de l’État », a déclaré Brendan McPhillips, conseiller principal de la campagne de Harris en Pennsylvanie. « Et donc nous passons à l’offensive et allons dans des endroits où il pense avoir une force et être compétitif. »

La campagne a mis en lumière les événements organisés par Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, dans des comtés rouges comme Johnstown, Lancaster et Rochester. Il détaille également les investissements réalisés dans les parties rouges de l’État pour « réduire les marges et mettre fin au seul espoir de victoire de Trump », notant que 16 de ses 50 bureaux de campagne dans tout l’État se trouvent dans des comtés remportés par plus de 10 points en 2020.

Les récentes élections présidentielles en Pennsylvanie ont été exceptionnellement serrées. Biden a battu Trump en 2020 par un peu plus d’un point. En 2016, Trump a battu l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton avec une marge encore plus mince.

« Alors que la plupart des sondages montrent qu’il s’agit d’une course à la marge d’erreur, nous passons également à l’offensive auprès des électeurs ruraux pour réduire les marges de Trump – un avantage crucial car l’équipe de Trump n’a pas la capacité de jeu sur le terrain pour mener simultanément des campagnes de persuasion et de mobilisation », a-t-il ajouté. Le mémo de campagne de Harris se lit.

McPhillips a déclaré qu’une amélioration des marges de Biden dans ces comtés de seulement 1 à 2 points empêcherait effectivement Trump de faire basculer l’État dans le rouge.

« Nous grignotons ses marges d’une manière qui ne peut pas soutenir une victoire », a-t-il déclaré. « Et c’est comme ça que nous allons le battre, et c’est comme ça que nous sommes capables de jouer en attaque sur tant de fronts. »

La campagne a souligné que dimanche, elle avait frappé à plus d’un million de portes à travers l’État, dont 250 000 au cours du week-end, depuis que Harris a remplacé Biden au sommet de la liste démocrate. Il a également évoqué ses 50 bureaux et ses 450 collaborateurs sur le terrain.

Harris a jusqu’à présent passé beaucoup plus de temps dans la partie ouest de l’État, y compris dans les zones rurales, que sur le marché de Philadelphie, ce qui, selon McPhillips, vise en partie à l’aider à se présenter aux électeurs qui la connaissent peut-être moins.

Pour Trump, Le magnat milliardaire Elon Musk monte en puissance son engagement politique dans l’État ce mois-ci à travers son America PAC, qui s’efforce de faire voter Trump.

McPhillips a rejeté l’impact potentiel de cet effort.

« Ils ne peuvent pas atteindre le niveau auquel nous sommes », a-t-il déclaré. «Même avec l’argent d’Elon Musk, vous ne pouvez pas dépenser suffisamment d’argent pour étendre une opération à la hauteur de la nôtre. C’est trop tard. Il fallait commencer en mars, février, janvier, et ils vous appellent depuis si longtemps. Ce sera serré, c’est sûr. Nous avons toujours prévu qu’il en soit ainsi. Mais cette planification se manifeste dans le fait que nous avions réellement un plan, et non une idée.

La campagne Trump a déclaré que la campagne Harris dissimulait un problème auquel elle est confrontée dans les villes de Pennsylvanie, en particulier à Philadelphie, la région la plus riche en voix pour les démocrates de l’État.

« Ils peuvent pointer du doigt les banlieues, mais ils perdent du terrain dans des endroits comme Philadelphie », a déclaré un responsable de la campagne Trump. « C’est exactement pourquoi [former President Barack] Obama je suppliais juste à l’afro-américain hommes voter pour elle. Ils ont tiré la sonnette d’alarme et ils savent qu’ils sont en train de perdre.

La campagne Trump a également souligné que les Républicains avaient considérablement réduit l’avantage démocrate en matière d’inscription des électeurs dans l’État tout en faisant basculer les comtés de Bucks, Luzerne et Beaver aux limites de l’inscription républicaine. Il en outre a souligné les rapports selon lesquels les électeurs de la classe ouvrière à Philadelphie ont adopté Trump.

Kush Desai, porte-parole de la campagne Trump en Pennsylvanie, a souligné la visite d’Obama comme un signe que l’équipe Harris se démenait. « Une visite d’Obama ne va pas convaincre les Pennsylvaniens de voter pour quatre années supplémentaires de frontières ouvertes, de hausse des prix et de désastres dans le pays et à l’étranger », a déclaré Desai dans un communiqué.

Dans sa note, la campagne Harris a déclaré qu’elle pensait pouvoir « au moins égaler » le soutien de Biden à Pittsburgh et à Philadelphie lors de sa victoire dans ces villes il y a quatre ans. Il a donné plus de détails sur ses efforts pour atteindre les électeurs noirs dans l’État, y compris les membres du personnel qu’il a consacrés à la sensibilisation et à l’engagement et ses événements axés sur les électeurs noirs.

La semaine dernière, Obama a fait des remarques improvisées pendant un arrêt de campagne à Pittsburgh dans lequel il a déclaré que sa compréhension de la course est que « nous n’avons pas encore vu le même type d’énergie et de participation dans tous les quartiers de nos quartiers et communautés que nous avons vu lorsque je me présentais. … [T]Cela semble être plus prononcé chez les frères.

Cherchant à parler directement aux hommes noirs, il a poussé les indécis à soutenir Harris, affirmant que son bilan mérite leur soutien.

« C’est une démonstration d’excellence, et elle doit être récompensée », a déclaré Obama.

Le sénateur d’État Vincent Hughes a déclaré à NBC News qu’il pouvait « comprendre la frustration » exprimée par Obama.

« Peut-être que le ton aurait dû être un peu différent », a-t-il déclaré. « Mais soyons très clairs à ce sujet. Venons-en au fond de ce qu’il a dit. Il n’y a rien dans le passé, la carrière de Donald Trump, quoi que ce soit qui devrait amener un citoyen, encore moins un homme noir, à voter pour lui. Ce n’est pas un homme d’affaires prospère. … Il a été poursuivi pour discrimination en matière de logement.

Hughes a déclaré que la campagne Harris allait atteindre ses cibles parmi les hommes noirs et les électeurs de Philadelphie, ajoutant qu’il y avait récemment assisté à un flot d’activités de campagne qui a dépassé ce que les démocrates faisaient en 2020 au plus fort de la pandémie de Covid.

« Cela va dans le bon sens pour le vice-président », a-t-il déclaré. « Écoutez, pour une femme et pour une femme noire, c’est toujours plus difficile. Ce n’est pas juste, ce n’est pas bien, mais c’est toujours plus difficile. Peut-être que si nous franchissons cette élection, nous pourrons enfin briser ce plafond de verre et rendre la tâche moins difficile pour la prochaine.»

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com