La campagne Harris qualifie les allégations de plagiat d’attaque partisane. Un expert dit que c’était une « écriture bâclée »

WASHINGTON– Candidat démocrate à la présidentielle Kamala Harris La campagne rejette les accusations selon lesquelles elle et un co-auteur auraient plagié des parties d’un livre de 2009 sur le système de justice pénale américain, les qualifiant de tentative désespérée de « agents de droite » pour distraire les électeurs.

Les experts en plagiat et les universitaires qui ont examiné les allégations ont déclaré que plusieurs étaient bénignes ou ne pouvaient pas être prouvées, et que d’autres étaient davantage dues à une rédaction négligente qu’à une intention malveillante.

Les allégations entourant le livre « Smart on Crime : un plan d’un procureur de carrière pour nous rendre plus sûrs » ont fait surface lundi lorsque le militant conservateur Christopher Rufo a publié un article sur sa plateforme Substack qui répertoriait une poignée de passages qui, selon lui, avaient été copiés à partir d’autres sources sans aucune attribution adéquate.

« Dans l’ensemble, il y a certainement ici une violation des normes », a écrit Rufo. « Harris et son co-auteur ont dupliqué de longs passages presque textuellement sans citation appropriée et sans guillemets, ce qui est la définition classique du plagiat. »

James Singer, porte-parole de la campagne Harris, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que les allégations de plagiat constituaient une attaque partisane contre un livre co-écrit par Harris il y a plus de dix ans.

« Les militants de droite deviennent désespérés lorsqu’ils voient la coalition bipartite de soutien que le vice-président Harris est en train de construire pour remporter cette élection, alors que (l’ancien président Donald) Trump se retire dans une chambre d’écho conservatrice refusant de répondre aux questions sur ses mensonges », a écrit Singer. « Il s’agit d’un livre qui paraît depuis 15 ans, et le vice-président a clairement cité des sources et des statistiques dans les notes de bas de page et de fin. »

L’article de Rufo cité une nouvelle étude du livre de 248 pages de Harris écrit par Stefan Weber, un universitaire autrichien connu en Europe comme un « chasseur de plagiat ». Parmi les découvertes, le livre a plagié une section d’un article de Wikipédia et a inventé une anecdote d’enfance provenant de Martin Luther King Jr., selon Weber.

Le colistier de Trump, le sénateur républicain de l’Ohio JD Vance, s’est emparé de ces allégations pour attaquer Harris.

« Salut, je m’appelle JD Vance. J’ai écrit mon propre livre, contrairement à Kamala Harris, qui a copié le sien sur Wikipédia. il a écrit sur X. Les mémoires de Vance de 2016, Élégie montagnarde raconte son éducation de col bleu dans le Kentucky et l’Ohio.

L’allégation impliquant King est centrée sur une histoire que Harris a déclaré que sa mère lui avait racontée à propos d’une époque où elle s’agitait lorsqu’elle était petite. Sa mère, selon le livre, lui a demandé ce qui n’allait pas et ce qu’elle voulait. «J’ai répondu: ‘Fweedom’», a écrit Harris. Weber a déclaré que Harris s’était approprié l’anecdote, sans attribution, d’une interview donnée par King en 1965.

Mais d’autres experts en plagiat ont remis en question la gravité de ces allégations. Jonathan Bailey, consultant et éditeur du site Plagiarism Today, dit dans un post de mardi que l’allégation de l’histoire de King est apparue pour la première fois au début de 2021 et n’a pas pu être prouvée sur la base des preuves disponibles. Mais plusieurs autres accusations de plagiat sont plus gênantes, a-t-il déclaré, notamment l’allégation de Weber selon laquelle le livre de Harris aurait copié et collé, sans citation, une section d’un article de Wikipédia.

Mais les modèles présents dans le livre indiquent « des habitudes d’écriture bâclées, et non une intention malveillante de frauder », a-t-il déclaré.

« Bien que certains passages, comme celui de Wikipédia, soient bâclés au point d’être négligés, lorsque l’on examine la partie du livre concernée, la nature des problèmes et les citations fournies, la négligence reste plus probable que la malveillance. mes yeux », a écrit Bailey.

Miguel Roig, professeur de psychologie à l’Université St. John’s de New York qui étudie le plagiat dans les sciencesa déclaré que les manquements décrits par Weber répondent à la définition du plagiat. Mais, a-t-il ajouté, le contexte est important. Les passages problématiques ne représentent qu’un petit total de l’ensemble du livre et « ne ressemblent guère à une tentative de fraude », a-t-il déclaré.

« Chaque fois que des problèmes mineurs comme ceux-ci surviennent, les auteurs fautifs doivent simplement reconnaître les erreurs évidentes, s’excuser et apporter des corrections lorsque cela est possible, et passer à autre chose », a déclaré Roig.

Harris a écrit « Smart on Crime » lorsqu’elle était procureure de San Francisco. Le livre exposait ses idées pour améliorer la sécurité publique et rendre le système de justice pénale plus efficace. En 2010, un an après la publication du livre, elle a été élue. procureur général de Californie.

Co-auteur de Harris, Joan O’C. Hamilton, travaille comme collaborateur de livres et nègre, selon son site Internet.

Weber, chercheur en plagiat en Autriche, a déclaré dans un courrier électronique qu’une grande partie du travail de vérification du livre de Harris avait été effectuée par un associé qu’il n’a pas identifié. Mais il a déclaré que l’associé était « motivé par un choix et un intérêt personnels, et non par des motivations politiques ». Il s’agissait du premier « cas international » de Weber, dit-il.

Il a également déclaré qu’il ignorait jusqu’à la publication de la revue Harris que Trump, le candidat républicain à la présidentielle, avait publié des livres.

« Chaque scientifique peut se sentir libre de consulter les livres de Donald Trump ou de qui que ce soit, comme nous l’avons fait avec Kamala Harris », a déclaré Weber.

Débora Weber-Wulffprofesseur de médias et d’informatique à l’Université des Sciences Appliquées de Berlin en Allemagne et sans lien de parenté avec Weber, s’est rallié à l’évaluation de Bailey et a déclaré que l’éditeur du livre devrait décider si des problèmes justifient son retrait des ventes. Toute action en justice est peu probable, car l’auteur original du contenu plagié devrait engager une action en justice potentiellement coûteuse.

« Personne sensé n’inviterait à un procès comme celui-ci », a déclaré Weber-Wulff. « Seuls les avocats en profitent. »