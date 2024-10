La campagne Harris manipule les médias sociaux – chercheur – RT World News

Les démocrates coordonneraient leurs activités sur Reddit et abuseraient des notes de la communauté X.

L’équipe de campagne de Kamala Harris et Tim Walz a organisé « astroturf » opérations sur la plateforme de médias sociaux Reddit et a conspiré pour manipuler la fonctionnalité Community Notes sur X, selon un chercheur américain.

« Astroturf » est un terme utilisé pour décrire un contenu manufacturé se faisant passer pour authentique, du nom du sol artificiel utilisé sur les sites sportifs américains, par opposition à un contenu réel, « de base » soutien.

La campagne Harris-Walz «Jeux frauduleux des notes de la communauté avec des comptes de marionnettes chaussettes et des tactiques d’astroturf. Et nous avons les captures d’écran, les feuilles de calcul et les communications de campagne pour le prouver », Sean Davis, fondateur du média Federalist, a publié mercredi.

Davis citait un série de articles par un chercheur du pseudo « Reddit Lies », comprenant des captures d’écran prises depuis le serveur Harris-Walz sur la plateforme de messagerie Discord, prétendant montrer comment les démocrates ont conspiré pour inonder les médias sociaux de leur contenu, tout en réprimant les critiques.

Dans un exemple, Timothy Durigan, employé du Comité national démocrate, a demandé aux volontaires de la campagne de voter contre une note de la communauté signalant qu’une publication du compte @KamalaHQ était inexacte.

Le personnel démocrate du serveur Discord officiel Harris-Walz demande aux bénévoles de cibler les comptes avec des notes communautaires sur X. pic.twitter.com/KhL6uSpdeI – Mensonges Reddit (@reddit_lies) 30 octobre 2024

Le projet Community Notes a été lancé par Elon Musk après avoir acheté Twitter – rebaptisé depuis X – en 2022, afin de signaler les publications inexactes ou trompeuses sans recourir à la censure. Selon « Reddit Lies », plusieurs comptes officiels Harris-Walz ont « des présentations malhonnêtes sont régulièrement fournies » de leurs rivaux, l'ancien président Donald Trump et son colistier JD Vance, au point que même CNN les a interpellés. Encore «presque aucun» de leur « tweets faux et trompeurs » avoir des notes communautaires – probablement en raison d'une campagne coordonnée visant à les rejeter, a déclaré le chercheur.















Le Discord Harris-Walz a un « Formation sur les notes de la communauté Twitter (X) » module, qui apprend aux utilisateurs comment augmenter leur score et les invite à déclasser les notes qui dénoncent des affirmations inexactes des démocrates, selon des captures d’écran publiées par le Federalist.

Bien que la campagne ait réussi à garder les Notes de la communauté à l’écart de leurs publications trompeuses, elle n’a pas été en mesure de manipuler le système autant qu’elle le souhaitait, a déclaré ‘Reddit Lies’, citant un message dans lequel l’un des organisateurs déplorait les mesures de protection de X.

La campagne semble également utiliser un outil appelé Reach pour propager ses messages sur plusieurs plateformes, ce qui va à l’encontre des « comportement inauthentique coordonné » des interdictions destinées à arrêter les « robots russes » qui, selon les démocrates, auraient interféré dans les élections américaines.