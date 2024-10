La campagne Harris dit qu’elle n’était pas d’accord avec un manifestant accusant Israël de génocide

Une responsable de la campagne présidentielle de la vice-présidente Kamala Harris a déclaré dimanche qu’elle « n’était pas et n’était pas d’accord » avec un chahuteur qui accusait Israël d’avoir perpétré un génocide contre les Palestiniens à Gaza lors d’un événement de campagne la veille dans le Wisconsin.

Le candidat démocrate à la présidentielle s’adressait à des étudiants de l’Université du Wisconsin-Milwaukee alors qu’il était en campagne électorale avant les élections présidentielles du 5 novembre.

Après avoir dit aux étudiants qu’elle « s’investissait » en eux, elle a été interrompue par un manifestant portant un keffieh qui l’a accusée de s’être « investie dans le génocide ».

La perturbatrice a répété plusieurs fois l’accusation selon laquelle Harris avait investi « des milliards de dollars dans le génocide » avant de le reconnaître.

« Je respecte votre droit de parole », a-t-elle déclaré alors que les perturbateurs continuaient de la presser sur « le génocide ».

« Je parle en ce moment. Je sais de quoi vous parlez, je veux le cessez-le-feu, je veux que la guerre prenne fin et je respecte votre droit de parole, mais je parle maintenant », a déclaré Harris sous les applaudissements.

Le manifestant a continué à l’interrompre sans relâche alors qu’il était expulsé de la salle, et l’a de nouveau accusé d’avoir injecté des « milliards de dollars » dans le « génocide ».

REGARDER – Le vice-président Harris en réponse à un chahuteur criant qu’Israël commet un « génocide » « Écoutez, ce dont il parle, c’est réel. C’est réel. Ce n’est pas le sujet que je suis venu aborder aujourd’hui, mais c’est réel et je respecte sa voix » (Regardez les vidéos de gauche à… pic.twitter.com/tZwmVIWYsk – Jon Levine (@LevineJonathan) 19 octobre 2024

« Quarante-deux mille personnes sont mortes, 19 000 enfants sont morts », a crié le manifestant, citant des chiffres non vérifiés du ministère de la Santé de la bande de Gaza, dirigé par le Hamas, qui ne font pas de différence entre civils et combattants. « Dix-neuf mille enfants sont morts et vous n’appellerez pas cela un génocide ! »

Revenant aux étudiants, Harris a reconnu ses affirmations, affirmant que « ce dont il parle est réel. Ce n’est pas le sujet que je suis venu aborder aujourd’hui, mais c’est réel et je respecte sa voix.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si Harris répondait à son affirmation selon laquelle Israël commet un « génocide » dans la bande de Gaza ou à l’affirmation selon laquelle « 19 000 enfants sont morts ».

Des images de l’interaction ont été diffusées sur les réseaux sociaux par l’Université populaire UW-Milwaukee pour la Palestine, et les médias et personnalités conservateurs ont interprété sa réponse comme une confirmation qu’elle pense qu’Israël commet un génocide dans la bande de Gaza.

L’ancien ambassadeur américain en Israël, David Friedman, a déclaré au New York Post que Harris avait « publiquement validé l’accusation fausse et vicieuse selon laquelle Israël s’engage dans un génocide ».

Friedman, qui a occupé ce poste sous l’ancien président américain et candidat républicain à la présidentielle de 2024 Donald Trump, a accusé Harris d’avoir une « vision déformée et antisémite de la défense d’Israël contre la barbarie du Hamas », et a suggéré que son bref commentaire ouvert était suffisant pour la disqualifier « de toute fonction publique, sans parler de la présidence ».

La Coalition juive républicaine est également intervenue, accusant que « la diffusion par Kamala Harris de mensonges anti-israéliens scandaleux met en danger la vie des Juifs ».

Plusieurs organisations juives de gauche et démocrates ont rejeté ces accusations, notamment le groupe Israel Americans for Kamala Harris, qui a déclaré que la vice-présidente avait simplement « reconnu le droit des manifestants à la liberté d’expression » et avait réitéré son appel à un cessez-le-feu en 2007. Gaza et le retour des 101 otages retenus captifs par le Hamas.

« A aucun moment elle n’a été d’accord avec la déclaration du manifestant selon laquelle il y aurait un ‘génocide’ à Gaza », a ajouté le groupe sur X.

Des militants anti-israéliens manifestent devant la vice-présidente démocrate à la présidentielle, Kamala Harris, arrive à un événement de campagne à l’école de commerce de l’Université du Wisconsin à Milwaukee, le jeudi 17 octobre 2024, à Milwaukee. (Photo AP/Jacquelyn Martin)

Un porte-parole de la campagne Harris a déclaré aux médias interrogés que les déclarations faites par le manifestant pro-palestinien « ne reflètent pas la position de l’administration Biden-Harris ou celle du vice-président ».

« Elle a fait une déclaration générale sur la nécessité de mettre fin à la guerre et a exprimé sa sympathie pour les sentiments authentiques que cette question suscite chez de nombreuses personnes », a déclaré un membre de la campagne au média hébreu Ynet. « Cependant, elle n’était pas d’accord avec la définition de la guerre comme un génocide, et elle n’a pas exprimé une telle position dans le passé, car ce n’est pas sa position. »

Harris a également suscité la colère de groupes anti-israéliens et pro-palestiniens ce week-end, après qu’on lui ait demandé lors d’un événement à Détroit, dans le Michigan, si la colère des Américains pro-palestiniens contre l’administration Biden pourrait lui coûter l’élection.

À Détroit, on a demandé à la vice-présidente Kamala Harris si elle pouvait perdre en raison de la colère ressentie par les Arabes, les musulmans et les partisans de la cause palestinienne face à la mort de civils à Gaza. Dans sa réponse, Harris a déclaré : « La première histoire, la plus tragique, est celle du 7 octobre. » Cette ligne, dans… pic.twitter.com/UhuqA7bM9V —Yashar Ali ???? (@yashar) 19 octobre 2024

« Il y a tellement d’histoires tragiques venant de Gaza, et bien sûr, la première de la phase de tout ce qui s’est passé, la première et la plus tragique histoire est celle du 7 octobre, et ce qui s’est passé ce jour-là, et ensuite ce qui s’est passé depuis. » répondit-elle.

Elle a poursuivi en précisant que les atrocités commises par le groupe terroriste du Hamas en Israël l’année dernière comprenaient « le massacre de 1 200 Israéliens innocents et le viol horrible de femmes ».

Elle a également déploré le « nombre extraordinaire de Palestiniens innocents qui ont également été tués » tout au long de la dernière année de guerre, mais a refusé de citer les chiffres non vérifiés fournis par les agences dirigées par le Hamas à Gaza.

Réitérant son appel au cessez-le-feu, elle a déclaré qu’elle espérait que l’assassinat du chef du Hamas, Yahya Sinwar, constituerait une opportunité de mettre fin à la guerre.

« Cela crée une ouverture dont je pense que nous devons profiter pleinement pour nous consacrer à mettre fin à cette guerre et à ramener les otages chez eux », a-t-elle déclaré.

« En ce qui concerne les problèmes au Moyen-Orient et en particulier dans cette région, cela n’a jamais été facile. Mais cela ne veut pas dire que nous abandonnons. Cela sera toujours difficile. Nous ne pouvons pas abandonner.

À un peu plus de deux semaines des élections américaines, Harris et Trump sont essentiellement à égalité dans les États les plus compétitifs, dont le Michigan et le Wisconsin.

Harris aura besoin de résultats solides dans les villes à majorité non blanche de Détroit et d’Atlanta et de leurs banlieues environnantes – qui comptent toutes deux d’importantes populations arabo-américaines et musulmanes – pour répéter les victoires du président américain Joe Biden en 2020 dans le Michigan et en Géorgie. Trump a remporté le Michigan par 11 000 voix en 2016. En 2020, Biden a battu Trump par 155 000 voix.

Vendredi, Harris a obtenu le soutien de 50 éminents Libano-Américains, qui ont déclaré que les États-Unis avaient été « implacables » dans leur soutien au Liban sous l’administration Biden et qu’ils s’attendaient à un soutien supplémentaire si Harris gagnait en novembre.

Cette approbation intervient à un moment de combats en cours entre Israël et le Hezbollah au Liban, où Israël a lancé une opération terrestre limitée dans le sud du pays, après un an d’attaques transfrontalières menées par le groupe terroriste.

Reuters a contribué à ce rapport