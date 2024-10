La campagne Harris abandonne Biden dans les dernières semaines avant le jour du scrutin : rapport

Selon certaines informations, la vice-présidente Kamala Harris n’a pas l’intention de faire campagne en personne avec le président Biden dans les dernières semaines précédant le jour du scrutin.

Harris a tenté de se distancier de la présidence de Biden ces dernières semaines, et la Maison Blanche et les responsables de la campagne ont confirmé son absence de projet de comparaître avec Biden, selon NBC News.

La campagne de la Maison Blanche et de Harris n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital.

Biden prévoit de soutenir Harris indirectement en incitant ses partisans de longue date à soutenir Harris, a rapporté NBC.

Harris a passé des semaines à se présenter comme une candidate au changement bien qu’elle soit une leader de l’administration actuelle.

Harris insiste sur le fait qu’une présidence Harris ne serait pas « une continuation de la présidence Biden ». Bret Baier de Fox News l’a pressée d’expliquer quelles différences il y aurait dans une interview exclusive la semaine dernière.

« Ma présidence ne sera pas la continuation de la présidence de Joe Biden et, comme tout nouveau président qui entre en fonction, j’apporterai mes expériences de vie, mes expériences professionnelles et des idées fraîches et nouvelles. Je représente une nouvelle génération de dirigeants, » lui a dit Harris.

« Je suis, par exemple, quelqu’un qui n’a pas passé la majeure partie de ma carrière à Washington, DC. J’invite des idées, que ce soit de la part des Républicains qui me soutiennent, qui étaient sur scène avec moi il y a quelques minutes, et du secteur des affaires. , et d’autres personnes qui peuvent contribuer aux décisions que je prends », a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, l’ancien président Trump a fait valoir que Harris appliquerait seulement davantage les mêmes politiques économiques et d’immigration qui ont rendu l’administration Biden profondément impopulaire.

L’ancien président reste en tête dans les sondages sur l’économie et l’immigration.