La campagne espagnole de positivité corporelle a utilisé la photo Instagram du mannequin sans son consentement

L’objectif était de célébrer la diversité corporelle et “le droit de toutes les femmes à profiter des espaces publics”, a déclaré le gouvernement.

“Tous les corps sont des corps de plage” tweeté Le ministre des Services sociaux Ione Belarra après le lancement de la campagne, tandis qu’un autre ministre commenté : « Tous les corps sont valides et nous avons le droit de profiter de la vie tels que nous sommes, sans culpabilité ni honte. L’été est pour tout le monde !

Le mannequin britannique Nyome Nicholas-Williams a déclaré que la photo avait été prise à partir de son flux Instagram et qu’elle n’avait pas été contactée par le gouvernement espagnol ou l’artiste avant le lancement de la campagne.

« Je pense que cela montre que les corps des femmes – en particulier des femmes noires – sont tellement contrôlés et que nos corps en tant que femmes ne sont pas les nôtres », a-t-elle déclaré au Post, notant qu’un abonné Instagram l’a d’abord alertée de la campagne.

“C’est une campagne très positive, mais pourquoi n’ai-je pas été approché et demandé?” dit-elle.

Nicholas-Williams a déclaré qu’elle n’avait pas réussi à contacter les autres femmes présentées dans la campagne et qu’elle ne savait pas si elles avaient été payées ou avaient consenti à comparaître.

L’artiste à l’origine de la campagne, Arte Mapache, s’est excusé auprès des mannequins impliqués, l’écriture sur Twitter que l’illustrateur pensait à tort que l’image était sans licence et libre d’utilisation. L’artiste a proposé de partager les 4 490 euros (près de 4 560 $) payés pour l’image et travaillerait pour «réparer les dommages causés… et essayer de résoudre cette affaire en privé avec les parties concernées».