Une campagne de collecte de fonds en ligne en cours tente de collecter des fonds pour Syed Issaq, un journalier de 62 ans qui a récemment subi une grande perte après que des mécréants ont mis le feu à une bibliothèque gratuite qu’il dirigeait pour le bien public. L’incident s’est produit le vendredi saint 2 avril à Mysuru lorsque des inconnus ont mis le feu à la petite bibliothèque qu’Issaq entretenait personnellement et a autorisé les habitants à y accéder dans la région de Rajib Nagar. Ayant dirigé la bibliothèque pendant 10 ans, Issaq est un visage connu et populaire dans son quartier. Sa collection comprenait 11 000 livres dont 3 000 exemplaires de la Bhagavad Gita et mille exemplaires du Coran et de la Bible. La majorité des livres étaient en kannada.

«L’incident a eu lieu vers 2 h 45 du matin. Cela ressemble au travail de certains mécréants. Nous avons enregistré une FIR contre des inconnus sur la base de la plainte de Syed Issaq et l’enquête est en cours », a déclaré un responsable de la police qui n’était pas autorisé à s’exprimer officiellement.

Selon un rapport, Issaq, lui-même sans instruction, travaille comme journalier pour le drainage souterrain (UGD). C’est pour encourager et inculquer aux jeunes une habitude de lire et promouvoir la lecture en langue kannada qu’Issaq avait créé la bibliothèque il y a dix ans. La bibliothèque était fréquentée par environ 100 à 150 lecteurs chaque jour et Issaq lui-même achetait chaque jour près de 17 journaux en anglais et dans d’autres langues comme le kannada, le tamoul, le télougou. Il a amassé sa collection de livres grâce à des dons et des efforts personnels.

La bibliothèque, cependant, a été incendiée par des mécréants. Maintenant, un campagne de financement participatif sur la plateforme en ligne Ketto a tenté de collecter des fonds pour Issaq afin que le pari quotidien puisse reconstruire sa bibliothèque et continuer à servir la société avec son zèle pour la lecture.

Une enquête a également été ouverte sur l’affaire après qu’Issaq s’est approché des flics et qu’une affaire a été enregistrée contre les mécréants. L’incident n’a cependant pas dissuadé Issaq qui a dit Le nouvel Indian Express qu’il continuera à servir sa cause et à reconstruire la bibliothèque à partir de zéro.

